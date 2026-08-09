Платить 2 раза дороже? Стоит ли переплачивать за Geely Monjaro, если есть Belgee X50 — экспертное сравнение

Belgee X50 и Geely Monjaro: сравнение характеристик и особенностей для российских водителей

В 2026 году выбор между Belgee X50 и Geely Monjaro актуален как никогда: оба кроссовера заметно различаются по классу, оснащению и цене. Разбираемся, что важно учесть при покупке, и какие нюансы могут повлиять на решение именно сейчас.

В 2026 году выбор между Belgee X50 и Geely Monjaro актуален как никогда: оба кроссовера заметно различаются по классу, оснащению и цене. Разбираемся, что важно учесть при покупке, и какие нюансы могут повлиять на решение именно сейчас.

В 2026 году российский рынок кроссоверов продолжает меняться, и выбор между Belgee X50 и Geely Monjaro становится особенно актуальным для тех, кто ищет баланс между ценой, комфортом и возможностями автомобиля. Оба кроссовера заметно отличаются по классу и назначению, что напрямую влияет на их использование в российских условиях.

Belgee X50 — это компактный городской кроссовер, по сути, адаптированная версия Geely Coolray первого поколения. Его главные плюсы — доступная цена, экономичный расход топлива и простота обслуживания. Под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. и 255 Н·м крутящего момента, который работает в паре с 7-ступенчатой ​​роботизированной коробкой передач. Привод - только передний, что ограничивает возможности на бездорожье, но для города и трассы этого вполне достаточно. Разгон до 100 км/ч занимает около 8,4 секунд, расход топлива в смешанном цикле — примерно 6,4 л на 100 км. Клиренс - 180 мм, багажник вмещает 330 литров, а при сложенных сиденьях - до 1130 литров.

Комплектации Belgee X50 включают Active, Style и Prestige. Среди сильных сторон – привлекательная цена, надежная роботизированная трансмиссия и улучшенная шумоизоляция. Однако стоит учитывать, что в базовых версиях меньше опций комфорта и безопасности, однозонный климат-контроль и шум от шин на трассе могут стать минусом для взыскательных водителей.

Geely Monjaro — представитель более высокого класса, ориентированный на тех, кто ценит премиальный уровень оснащения и расширенные возможности. Здесь установлен 2,0-литровый турбомотор на 238 л.с. и 350 Н·м, 8-ступенчатый автомат и интеллектуальный полный привод 4WD шестого поколения. Такой набор обеспечивает разгон до 100 км/ч за 7,7 секунды и скорость 215 км/ч. Расход топлива выше - около 8,5 л/100 км, но клиренс увеличен до 210 мм, багажник - до 562 литров (1532 литра при сложенных сиденьях).

Комплектации Monjaro — роскошные, флагманские и эксклюзивные. В салоне — кожа и замша, цифровая панель приборов, проекционный дисплей, продвинутая мультимедиа и широкий набор систем активной безопасности, включая адаптивный круиз-контроль. Полный привод делает Monjaro уверенным легком бездорожье, но цена заметно выше, чем у Belgee X50, а расход топлива больше.

Выбор между реальными моделями зависит от конкретной задачи. Belgee X50 подойдет тем, кто ограничен в бюджете, ездит исключительно по городу и не нуждается в полном приводе. Geely Monjaro - для тех, кто готов платить за комфорт, динамику и расширенные возможности, включая поездки по разным типам дорог.

В 2026 году оба кроссовера останутся актуальными на фоне роста цен и изменений в доступности сервисных центров. Перед покупкой эксперты советуют обязательно пройти тест-драйв каждой модели. Также важно уточнить условия гарантии и наличие сервисных центров.

Belgee X50 собирается в Беларуси, что может обеспечить более выгодные условия поставки и обслуживания для российских покупателей. Geely Monjaro, несмотря на более высокую цену, предлагает премиальный уровень оснащения, что редко встречается в этом сегменте. Оба автомобиля имеют свои сильные и слабые стороны, и выбор стоит делать, исходя из предпочтений и условий эксплуатации.