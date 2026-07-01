Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

1 июля 2026, 13:07

Belgee X50 и Haval Jolion: сравнение характеристик и практичности для города

Belgee X50 и Haval Jolion: сравнение характеристик и практичности для города

Сравнение Belgee X50 и Haval Jolion 2025: ключевые отличия, которые помогут не ошибиться с выбором

Belgee X50 и Haval Jolion: сравнение характеристик и практичности для города

В 2026 году на российском рынке компактных кроссоверов до 2,5 млн рублей конкуренция между Belgee X50 и Haval Jolion выходит на новый уровень. Разбираемся, чем отличаются эти модели, на что обратить внимание при покупке и как изменились требования к городским автомобилям.

В 2026 году на российском рынке компактных кроссоверов до 2,5 млн рублей конкуренция между Belgee X50 и Haval Jolion выходит на новый уровень. Разбираемся, чем отличаются эти модели, на что обратить внимание при покупке и как изменились требования к городским автомобилям.

В 2026 году российский рынок компактных кроссоверов вновь оказался в центре внимания на фоне роста цен и ужесточения требований к автомобилям. Выбор между Belgee X50 и Haval Jolion становится особенно острым для тех, кто ищет универсальный и доступный автомобиль для города или семьи, при этом оба кроссовера укладываются в бюджет до 2,5 млн рублей, но предлагают разные подходы к комфорту, динамике и оснащению.

Belgee X50 представляет собой компактный городской кроссовер на платформе BMA, ориентированный на молодежь и ценителей маневренности и экономии. Его длина составляет 4330 мм, а короткая база и небольшая ширина облегчают парковку в плотной застройке, клиренс 180 мм помогает справляться с бордюрами, однако задний ряд рассчитан скорее на двоих взрослых, а багажник вмещает всего 330 литров, что может стать ограничением для семей или любителей дальних поездок.

Haval Jolion после рестайлинга заметно прибавил в размерах: длина 4472 мм, а колесная база больше на 100 мм, что обеспечивает просторный салон и багажник на 430 литров, важные для семейных поездок. За это дополнительное пространство приходится платить сложностями при парковке и большим радиусом разворота, что в городских условиях становится минусом, особенно для начинающих водителей.

Оба автомобиля оснащаются 1,5-литровыми турбомоторами, но с разными акцентами: X50 делает ставку на динамику с 150 л.с., 255 Н·м и разгоном до 100 км/ч за 8,4 секунды, тогда как Jolion с аналогичным мотором разгоняется медленнее — 9-10 секунд, особенно в версиях с полным приводом. В городе X50 ощущается резвее благодаря меньшему весу около 1300 кг, а Jolion выигрывает на трассе и бездорожье за счет полного привода в топовых комплектациях, хотя его динамика с 4WD становится спокойнее, а зимой владельцы отмечают свист ремня ГРМ.

Оба кроссовера комплектуются 7-ступенчатым «роботом» с мокрыми сцеплениями, но X50 экономичнее: расход в смешанном цикле 6,4 л против 7,2 л у Jolion, который в реальных городских условиях может потреблять до 10 литров, а его коробка передач иногда проявляет рывки после 20 тыс. км пробега.

Внешне Belgee X50 выделяется агрессивной оптикой и лаконичным дизайном, в салоне установлен 10,25-дюймовый экран, есть подогревы и отделка кожей с тканью, однако жесткий пластик может поскрипывать, а мультимедиа иногда тормозит при подключении USB. Haval Jolion после обновления получил массивную решетку, 18-дюймовые диски и премиальные материалы отделки, внутри — 12,3-дюймовый дисплей, вентиляция сидений, панорамная крыша и продуманная эргономика, но сенсорное управление климатом неудобно в перчатках, а после 10 тыс. км могут появиться скрипы и зависания экрана.

По уровню комфорта и безопасности Jolion предлагает больше: адаптивный круиз-контроль, ассистенты удержания полосы, автопарковщик и 5 звезд по C-NCAP, тогда как X50 реализует зимний пакет с подогревом всех сидений и зеркал, а кузов выполнен из 70% высокопрочных сталей. Климатическая система X50 слабо справляется с жарой, а лакокрасочное покрытие подвержено царапинам, в то время как Jolion выигрывает по количеству ассистентов и энергоемкости подвески, но на лежачих полицейских становится жестким, а камеры могут давать сбои в дождь.

Belgee X50 стартует с 2 000 000 рублей за базовую версию Active и доходит до 2 340 000 рублей за Premium, предлагая всего три комплектации и гарантию на 3 года, тогда как Jolion дороже — от 2 149 000 рублей за Comfort MT до 2 950 000 рублей за Premium 4WD, с шестью версиями и гарантией на 5 лет. X50 дешевле на 200-500 тысяч, проще в обслуживании и уже в базе оснащен камерой и подогревами, однако в начальной комплектации мало опций, а запчасти иногда приходится ждать.

Jolion предлагает больше вариантов, полный привод и расширенную гарантию, но обслуживание обходится дороже, а электроника может подвести, поэтому выбор между этими кроссоверами сводится к приоритетам: динамика и экономичность X50 против простора, богатого оснащения и полного привода Jolion, при этом оба автомобиля остаются достойными претендентами в своем сегменте.

Интересно, что опыт эксплуатации Haval Jolion на российских дорогах уже обсуждался в материале о 120 тысячах километров по бездорожью - подробности испытаний Jolion в глубинке позволяют лучше понять его сильные и слабые стороны в реальных условиях.

Упомянутые модели: Belgee X50, Haval Jolion (от 1 259 000 Р)
Упомянутые марки: Belgee, Haval
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