16+

Автор: Мария Степанова

24 января 2026, 14:39

Вышло исследование: чем отличаются Belgee X50 и X70 — мало кто знает о нюансах оснащения и динамики

Belgee X50 и X70 - два кроссовера с разным характером и возможностями. В материале подробно разбираются их отличия в дизайне, оснащении, динамике и технологиях, чтобы помочь выбрать подходящую модель для ваших задач.

Выбор между Belgee X50 и X70 – задача не из простых. Оба кроссовера заметно выделяются на фоне конкурентов, но каждый из них рассчитан на свою аудиторию. X50 – это компактный, маневренный и энергичный автомобиль, который отлично вписывается в ритм большого города. X70 — более крупный, солидный и универсальный, ориентирован на тех, кто ценит простор и комфорт для всей семьи.

Фото: Belgee

Внешний облик X50 сразу бросается в глаза: стремительные линии, выразительная светодиодная оптика, спортивный силуэт. Машина создана для молодых и активных водителей, для которых важны динамика и стиль. X70 напротив выглядит сдержаннее, но солиднее. Его строгая решетка радиатора, массивные формы и продуманный профиль подчеркивают статус и уверенность владельца. Для городской среды X50 кажется более удобным — он легче лавирует в потоке, легче паркуется и не требует лишних усилий для управления. X70 же выигрывает за счет внутреннего пространства и универсальности: если часто ездите с семьей или любите дальние поездки, этот вариант явно стоит учесть.

Техническая часть у рассматриваемых моделей неплохая, но есть нюансы. Оба кроссовера оснащены 1,5-литровым турбомотором на 150 л.с., однако у X70 есть версия мощнее - 177 л.с. Разгон до сотни у X50 занимает 8,4 секунды, что делает его одним из самых динамичных в классе. X70 медленнее — от 9,9 до 11 секунд в зависимости от комплектации, но для семейного автомобиля это не критично. Оба оснащены современной 7-ступенчатой ​​роботизированной коробкой с двумя мокрыми сцеплениями, а X70 дополнительно предлагает классический 6-ступенчатый автомат. Еще одно преимущество X70 - наличие полного привода и системы мягкого гибрида на 48В, что явно влияет на проходимость и экономичность. X50 таких опций нет, зато он легче и острее реагирует на действия водителя, особенно в плотном городском движении.

Внутри X50 встречает водителя современный интерьер: 10,25-дюймовый сенсорный экран, панорамная крыша, спортивные сиденья с хорошей поддержкой. Качественная отделка, продуманная эргономика, подогревы и электронные ассистенты делают каждую поездку приятной. X70 пошел в оснащении дальше: 12,3-дюймовый сенсорный экран, 42-цветная подсветка салона, двухзонный климат-контроль, электропривод багажника. Для задних пассажиров предусмотрены USB-порты, подогревы и возможность регулировки наклона спинки. Такой набор опций редко встречается в этом сегменте.

Безопасность – еще один важный аспект. Оба кроссовера оснащены шестью подушками, режимами контролем тяги, экстренного торможения и мониторингом слепых зонам. X50 делает акцент на круговом обзоре и встроенном видеорегистраторе, а X70 предлагает расширенный комплекс электронных помощников: адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, дополнительную функцию ADAS. Мультимедийные системы в моделях поддерживают интеграцию со смартфонами, Bluetooth и зеркальное отображение экрана, но интерфейс X70 выглядит надежнее и предлагает больше настроек.

В общем, если вам нужен стильный, динамичный и технологичный автомобиль для города — X50 станет альтернативным выбором. Он экономичен, резв и отлично справляется с повседневными задачами. Если же вы ищете универсальный кроссовер для семьи, с просторным салоном и расширенным функционалом, X70 будет ближе по духу. Каждый из этих автомобилей по-своему интересен, и выбор зависит только от ваших приоритетов и образа жизни.

Упомянутые модели: Belgee X50, Belgee X70
Упомянутые марки: Belgee
