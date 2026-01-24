Вышло исследование: чем отличаются Belgee X50 и X70 — мало кто знает о нюансах оснащения и динамики

24 января 2026, 14:39
Belgee X50 и X70: сравнение кроссоверов для города и семьи
Belgee X50 и X70 - два кроссовера с разным характером и возможностями. В материале подробно разбираются их отличия в дизайне, оснащении, динамике и технологиях, чтобы помочь выбрать подходящую модель для ваших задач.
Выбор между Belgee X50 и X70 – задача не из простых. Оба кроссовера заметно выделяются на фоне конкурентов, но каждый из них рассчитан на свою аудиторию. X50 – это компактный, маневренный и энергичный автомобиль, который отлично вписывается в ритм большого города. X70 — более крупный, солидный и универсальный, ориентирован на тех, кто ценит простор и комфорт для всей семьи.
Внешний облик X50 сразу бросается в глаза: стремительные линии, выразительная светодиодная оптика, спортивный силуэт. Машина создана для молодых и активных водителей, для которых важны динамика и стиль. X70 напротив выглядит сдержаннее, но солиднее. Его строгая решетка радиатора, массивные формы и продуманный профиль подчеркивают статус и уверенность владельца. Для городской среды X50 кажется более удобным — он легче лавирует в потоке, легче паркуется и не требует лишних усилий для управления. X70 же выигрывает за счет внутреннего пространства и универсальности: если часто ездите с семьей или любите дальние поездки, этот вариант явно стоит учесть.
Техническая часть у рассматриваемых моделей неплохая, но есть нюансы. Оба кроссовера оснащены 1,5-литровым турбомотором на 150 л.с., однако у X70 есть версия мощнее - 177 л.с. Разгон до сотни у X50 занимает 8,4 секунды, что делает его одним из самых динамичных в классе. X70 медленнее — от 9,9 до 11 секунд в зависимости от комплектации, но для семейного автомобиля это не критично. Оба оснащены современной 7-ступенчатой роботизированной коробкой с двумя мокрыми сцеплениями, а X70 дополнительно предлагает классический 6-ступенчатый автомат. Еще одно преимущество X70 - наличие полного привода и системы мягкого гибрида на 48В, что явно влияет на проходимость и экономичность. X50 таких опций нет, зато он легче и острее реагирует на действия водителя, особенно в плотном городском движении.
Внутри X50 встречает водителя современный интерьер: 10,25-дюймовый сенсорный экран, панорамная крыша, спортивные сиденья с хорошей поддержкой. Качественная отделка, продуманная эргономика, подогревы и электронные ассистенты делают каждую поездку приятной. X70 пошел в оснащении дальше: 12,3-дюймовый сенсорный экран, 42-цветная подсветка салона, двухзонный климат-контроль, электропривод багажника. Для задних пассажиров предусмотрены USB-порты, подогревы и возможность регулировки наклона спинки. Такой набор опций редко встречается в этом сегменте.
Безопасность – еще один важный аспект. Оба кроссовера оснащены шестью подушками, режимами контролем тяги, экстренного торможения и мониторингом слепых зонам. X50 делает акцент на круговом обзоре и встроенном видеорегистраторе, а X70 предлагает расширенный комплекс электронных помощников: адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, дополнительную функцию ADAS. Мультимедийные системы в моделях поддерживают интеграцию со смартфонами, Bluetooth и зеркальное отображение экрана, но интерфейс X70 выглядит надежнее и предлагает больше настроек.
В общем, если вам нужен стильный, динамичный и технологичный автомобиль для города — X50 станет альтернативным выбором. Он экономичен, резв и отлично справляется с повседневными задачами. Если же вы ищете универсальный кроссовер для семьи, с просторным салоном и расширенным функционалом, X70 будет ближе по духу. Каждый из этих автомобилей по-своему интересен, и выбор зависит только от ваших приоритетов и образа жизни.
Похожие материалы Белджи
-
24.01.2026, 05:53
Опыт эксплуатации Belgee X50: нюансы и проблемы после 12 000 км
Владелец Belgee X50 делится реальными наблюдениями после 12 000 км пробега: как автомобиль ведет себя зимой, с какими техническими и конструктивными особенностями сталкиваются водители, и почему некоторые проблемы остаются без внимания производителя. Подробности - в материале.Читать далее
-
23.01.2026, 15:01
Haval Jolion вновь опередил Lada Granta по продажам в Петербурге в 2025 году
Рынок новых авто Петербурга снова удивил. Лидеры сменились местами. Некоторые бренды показали неожиданный рост. В топ-10 сразу несколько сюрпризов. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.01.2026, 13:26
Какие кроссоверы до 3 млн рублей выбирают россияне в 2025 году
Рынок кроссоверов до 3 млн рублей в России резко изменился. Лидеры теряют клиентов, новые бренды вырываются вперед. Какие модели еще доступны и что ждет покупателей в 2026 году – подробности в материале.Читать далее
-
23.01.2026, 07:25
Чем Belgee X50+ будет отличаться от X50: на что способен новый кроссовер и когда ждать в продаже
На выставке в Минске БЕЛДЖИ представил рестайлинговый BELGEE X50+. Президенту вручили сертификат на новинку. Кроссовер получил новый мотор и современную электронику. Первая партия уже готова. Подробности - в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 06:34
Лучше чем Москвич, но не без минусов: стоит ли брать Belgee X50 в 2026 году — мнение владельца
Погружаемся в детали покупки Belgee X50. Сравниваем с ближайшими соперниками. Разбираем плюсы и минусы после первых тысяч километров. Почему этот кроссовер стал хитом? Ответы - внутри.Читать далее
-
21.01.2026, 08:11
Российская локализация Tenet T4 против Belgee X50: кто будет в выигрыше
Два новых кроссовера ворвались на рынок и сразу стали хитами. Но что скрывается за их популярностью? Чем они отличаются друг от друга на деле? Разбираемся в нюансах оснащения и характеристик.Читать далее
-
21.01.2026, 07:43
В Беларуси стартовала сборка рестайлинговых BELGEE X50+ с новым мотором
На выставке в Минске Лукашенко преподнесли сертификат на модернизированный BELGEE X50+. Автомобиль получил новый двигатель и расширенный функционал. Президент пообещал не оставить подарок себе. Интрига сохраняется.Читать далее
-
20.01.2026, 07:23
Стоит ли выбирать Tenet T4 AWD вместо Belgee X50 в 2026 году — полный разбор
Сравниваем Tenet T4 и Belgee X50 по цене, оснащению и надежности. Разбираемся, насколько важен полный привод в современных кроссоверах. Неожиданные нюансы выбора для разных водителей. Итоги удивят.Читать далее
-
16.01.2026, 07:26
Особенности владения Belgee X50 глазами реальных владельцев — стоит ли покупать кроссовер
Belgee X50 после 5000 км удивил снижением расхода топлива. Зимние условия выявили неожиданные плюсы и минусы. Некоторые особенности эксплуатации оказались неожиданными. В материале - детали и впечатления.Читать далее
-
13.01.2026, 15:56
Юбилейный 150-тысячный Belgee сошел с конвейера в Беларуси
В Беларуси выпущен 150-тысячный автомобиль Belgee. Завод удвоил мощности и внедрил роботов. Новая партия кроссоверов уже готова для России. Что еще изменилось на предприятии - читайте в материале.Читать далее
