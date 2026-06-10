Belgee убрали X50 с российского сайта - теперь только три модели в продаже

10 июня 2026, 16:53
Belgee X50 исчез с российского сайта: что происходит с популярным кроссовером
Belgee X50 исчез с российского сайта: что происходит с популярным кроссовером
Самый востребованный кроссовер Belgee X50 неожиданно пропал с официального сайта бренда в России. Теперь на портале представлены только три модели, а сам X50 остается доступен лишь в Беларуси. Почему это важно для покупателей и что может ждать рынок - разбираемся в деталях.
Для российских автолюбителей исчезновение Belgee X50 с официального сайта марки - не просто новость, а сигнал о переменах на рынке. Эта модель за короткое время стала одной из самых заметных среди кроссоверов, особенно в Москве, где в 2025 году X50 занял лидирующие позиции по продажам. Теперь же на сайте бренда в России остались только седан S50 и кроссоверы Х70 и Х50+, причем последний - это обновленная версия прежнего X50, появившаяся в продаже весной.
Как сообщает Российская Газета, исчезновение X50 с сайта может быть связано с изменением стратегии поставок или внутренними перестановками у дистрибьютора. Важно отметить, что сам автомобиль не исчез с рынка полностью: в Беларуси X50 по-прежнему доступен в трех комплектациях и шести цветах, а цены варьируются от 66 000 до 77 640 BYN (примерно от 1 710 000 до 2 012 000 рублей). Это создает интересную ситуацию: россияне, желающие приобрести именно эту модель, теперь вынуждены искать альтернативные пути покупки или рассматривать рестайлинговый Х50+.
Belgee X50 построен на базе Geely Coolray и оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с., работающим в паре с 7-ступенчатым преселективным «роботом» и передним приводом. Такой набор характеристик сделал модель привлекательной для городских водителей, ценящих баланс между динамикой и экономичностью. Появление рестайлинга Х50+ в марте 2026 года стало попыткой сохранить интерес к бренду на фоне ограниченного ассортимента.
Интересно, что похожие изменения происходят и у других брендов: например, недавно на рынке стартовали продажи Citroen C5X с турбомотором и льготным утильсбором, что также повлияло на расстановку сил среди новых моделей - подробнее об этом можно узнать в материале о запуске Citroen C5X в России. Это подтверждает, что рынок кроссоверов становится все более динамичным, а производители вынуждены быстро реагировать на спрос и корректировать свои предложения.
Судя по имеющимся данным, дефицит Belgee X50 в России может быть связан с логистическими сложностями или изменением квот на поставки. Для покупателей это означает, что привычные модели могут внезапно исчезнуть из официальной продажи, а выбор становится менее предсказуемым. Важно помнить, что рестайлинговые версии часто отличаются не только внешне, но и по оснащению, поэтому при выборе стоит внимательно изучать характеристики. В целом ситуация с Belgee X50 наглядно показывает, как быстро меняется автомобильный рынок в России и насколько важно следить за обновлениями у официальных дилеров.
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