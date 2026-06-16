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Автор: Дарья Климова

16 июня 2026, 07:31

Belgee X50+ начнут оснащать белорусской медиасистемой с 2027 года

Belgee X50+ начнут оснащать белорусской медиасистемой с 2027 года

Белорусская техника появится в Belgee X50+ и выйдет на рынок России

Belgee X50+ начнут оснащать белорусской медиасистемой с 2027 года

На заводе «Белджи» стартует важный этап локализации: кроссовер X50+ впервые получит медиасистему белорусского производства. Это решение может изменить подход к оснащению автомобилей в регионе. Мало кто знает, что такие перемены затронут и российский рынок. Какие плюсы и подводные камни ждут покупателей - разбираемся подробно.

На заводе «Белджи» стартует важный этап локализации: кроссовер X50+ впервые получит медиасистему белорусского производства. Это решение может изменить подход к оснащению автомобилей в регионе. Мало кто знает, что такие перемены затронут и российский рынок. Какие плюсы и подводные камни ждут покупателей - разбираемся подробно.

Для российских автолюбителей новость о появлении белорусской медиасистемы в Belgee X50+ может стать настоящим сигналом: локализация производства выходит на новый уровень. Теперь не только сборка, но и ключевые электронные компоненты будут разрабатываться и выпускаться в Беларуси. Это значит, что покупатели смогут рассчитывать на более тесную интеграцию техники с местными условиями эксплуатации и, возможно, на более доступное сервисное обслуживание.

На предприятии «Белджи» уже в ближайшее время начнут тестировать новую медиасистему, созданную холдингом «Горизонт». Пока речь идет о пробных партиях, но к 2027 году автомобили с полностью локализованной электроникой должны появиться в продаже. Такой шаг не только укрепляет позиции белорусского автопрома, но и открывает новые перспективы для экспорта техники в Россию.

Соглашение между Geely и заводом «Белджи» позволяет белорусской стороне самостоятельно дорабатывать выпускаемые модели. Это дает возможность внедрять собственные решения, которые учитывают специфику рынка и запросы покупателей. В частности, локализация мультимедийных систем - важный этап, ведь современные автомобили все чаще зависят от качества и функциональности электроники.

Фото: Belgee

Стоит отметить, что продажи Belgee X50+ в России стартовали в марте 2026 года, а прежняя версия - Belgee X50 - уже не предлагается на российском рынке. Это подчеркивает, насколько быстро меняется ассортимент и как производители реагируют на новые требования. В Жодине, где расположен завод, продолжается строительство современного цеха штамповки, который позволит выпускать кузовные панели для Belgee и Geely. Такой подход к развитию инфраструктуры может стать примером для других производителей, стремящихся к максимальной независимости от внешних поставщиков.

Интересно, что внедрение новых технологий в автомобильной сфере становится все более заметным трендом. Например, в материале о том, как современные сервисы используют искусственный интеллект для диагностики и ремонта, отмечается, что даже самые продвинутые системы пока не могут полностью заменить опытных специалистов. Подробнее об этом можно узнать в статье о влиянии новых технологий на автосервис. Это позволяет предположить, что интеграция локальных медиасистем - лишь часть большого процесса цифровизации автопрома.

В целом, запуск белорусской медиасистемы для Belgee X50+ может стать важным шагом для всего рынка. Во-первых, это снижает зависимость от зарубежных компонентов. Во-вторых, упрощает логистику и обслуживание. В-третьих, создает условия для дальнейшего развития собственных технологических решений. Судя по имеющимся данным, подобные инициативы способны повысить конкурентоспособность автомобилей на российском и белорусском рынках, а также ускорить внедрение новых стандартов в отрасли.

Упомянутые модели: Belgee X50
Упомянутые марки: Belgee, Geely
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