Эксперты назвали главный отличия BELGEE X50+ от Geely Coolray

BELGEE X50+ разобрали по винтикам: что изменилось после ухода Geely Coolray

Новый BELGEE X50+ уже продается в Беларуси и вызывает ажиотаж. Модель обещает повторить успех Geely Coolray, но есть ли реальные отличия? Журналисты разобрали кроссовер и выяснили, что изменилось, а что осталось прежним. Какие детали теперь белорусские, и стоит ли ждать новых проблем - рассказываем подробно.

Для российских автолюбителей новость о появлении BELGEE X50+ важна по нескольким причинам. Во-первых, модель пришла на смену популярному Geely Coolray, который был хорошо известен в России. Во-вторых, на фоне ухода ряда иностранных брендов с рынка, интерес к локализованным и адаптированным версиям автомобилей только растет. Покупатели хотят знать, что изменилось в конструкции, насколько надежна новая техника и есть ли смысл рассматривать X50+ как альтернативу прежним моделям.

Сразу стоит отметить: BELGEE X50+ внешне и по большинству технических решений практически не отличается от Geely Coolray, который ушел с рынка. Главные перемены - под капотом. Теперь здесь установлен четырехцилиндровый мотор BHE15-EFZ, пришедший на смену трехцилиндровому JLH-3G15TD. Вместо прежней коробки передач 7DCT330 теперь используется семиступенчатый робот 7DCT 300 Evo. Такая же связка встречается и на Geely Cityray, который сменил Coolray в Китае.

Двигатель BHE15-EFZ выполнен полностью из алюминия, оснащен непосредственным впрыском топлива, цепным приводом ГРМ, двумя фазовращателями и гидрокомпенсаторами. Его мощность составляет 174 л.с., а крутящий момент - 290 Нм. Для сравнения, в российской версии аналогичного мотора показатели снижены до 147 л.с. и 270 Нм. Коробка передач рассчитана на 300 Нм, что оставляет небольшой запас по надежности. По отзывам владельцев Coolray, серьезных проблем с этой трансмиссией пока не выявлено.

Фото: BELGEE

Среди заметных отличий - использование белорусского аккумулятора вместо китайского, а также локализованных колесных дисков WUP Up109 от компании «СКАД» из Красноярска и шин «Белшина» Artmotion BEL-412. Это решение связано с необходимостью адаптации к местным условиям и поддержкой отечественных производителей комплектующих.

Если заглянуть под днище, то разницы с Coolray практически нет. Моторный отсек защищен пластиковым пыльником, который препятствует попаданию грязи. Части днища между порогами и центральным тоннелем также закрыты пластиковыми щитками. Передняя подвеска - классический McPherson с шаровыми опорами, задняя - балка с раздельными амортизаторами и пружинами. Тормозные суппорты однопоршневые, а на задних колесах установлен электропривод стояночного тормоза.

Выхлопная система состоит из трех секций, соединенных фланцами на болтах. В отличие от предыдущей версии, теперь выхлопных труб две, и они выведены под задний бампер, а декоративные отверстия в бампере - лишь имитация. Кронштейны крепления глушителя выполнены из алюминия, что требует дополнительной защиты от коррозии.

Заводская антикоррозийная обработка днища включает нанесение герметика на швы и толстого слоя пластизоля на стыки металла. Владельцы BELGEE X50 и Geely Coolray отмечают, что ржавчина появляется редко, но для долгой эксплуатации дополнительная обработка не будет лишней.

В целом, BELGEE X50+ - это фактически новая итерация хорошо знакомого Coolray, который затем стал BELGEE X50. Все изменения свелись к замене двигателя и коробки передач, а также частичной локализации комплектующих, резюмируют журналисты abw.by. По технической части X50+ и Coolray практически идентичны, а отличия касаются лишь внешнего оформления и некоторых деталей интерьера. Для тех, кто ищет проверенный кроссовер с минимальными изменениями, X50+ может стать достойной альтернативой.