Эксперты назвали главный отличия BELGEE X50+ от Geely Coolray

12 мая 2026, 08:53
BELGEE X50+ разобрали по винтикам: что изменилось после ухода Geely Coolray
BELGEE X50+ разобрали по винтикам: что изменилось после ухода Geely Coolray
Новый BELGEE X50+ уже продается в Беларуси и вызывает ажиотаж. Модель обещает повторить успех Geely Coolray, но есть ли реальные отличия? Журналисты разобрали кроссовер и выяснили, что изменилось, а что осталось прежним. Какие детали теперь белорусские, и стоит ли ждать новых проблем - рассказываем подробно.
Для российских автолюбителей новость о появлении BELGEE X50+ важна по нескольким причинам. Во-первых, модель пришла на смену популярному Geely Coolray, который был хорошо известен в России. Во-вторых, на фоне ухода ряда иностранных брендов с рынка, интерес к локализованным и адаптированным версиям автомобилей только растет. Покупатели хотят знать, что изменилось в конструкции, насколько надежна новая техника и есть ли смысл рассматривать X50+ как альтернативу прежним моделям.
Сразу стоит отметить: BELGEE X50+ внешне и по большинству технических решений практически не отличается от Geely Coolray, который ушел с рынка. Главные перемены - под капотом. Теперь здесь установлен четырехцилиндровый мотор BHE15-EFZ, пришедший на смену трехцилиндровому JLH-3G15TD. Вместо прежней коробки передач 7DCT330 теперь используется семиступенчатый робот 7DCT 300 Evo. Такая же связка встречается и на Geely Cityray, который сменил Coolray в Китае.
Двигатель BHE15-EFZ выполнен полностью из алюминия, оснащен непосредственным впрыском топлива, цепным приводом ГРМ, двумя фазовращателями и гидрокомпенсаторами. Его мощность составляет 174 л.с., а крутящий момент - 290 Нм. Для сравнения, в российской версии аналогичного мотора показатели снижены до 147 л.с. и 270 Нм. Коробка передач рассчитана на 300 Нм, что оставляет небольшой запас по надежности. По отзывам владельцев Coolray, серьезных проблем с этой трансмиссией пока не выявлено.
Среди заметных отличий - использование белорусского аккумулятора вместо китайского, а также локализованных колесных дисков WUP Up109 от компании «СКАД» из Красноярска и шин «Белшина» Artmotion BEL-412. Это решение связано с необходимостью адаптации к местным условиям и поддержкой отечественных производителей комплектующих.
Если заглянуть под днище, то разницы с Coolray практически нет. Моторный отсек защищен пластиковым пыльником, который препятствует попаданию грязи. Части днища между порогами и центральным тоннелем также закрыты пластиковыми щитками. Передняя подвеска - классический McPherson с шаровыми опорами, задняя - балка с раздельными амортизаторами и пружинами. Тормозные суппорты однопоршневые, а на задних колесах установлен электропривод стояночного тормоза.
Выхлопная система состоит из трех секций, соединенных фланцами на болтах. В отличие от предыдущей версии, теперь выхлопных труб две, и они выведены под задний бампер, а декоративные отверстия в бампере - лишь имитация. Кронштейны крепления глушителя выполнены из алюминия, что требует дополнительной защиты от коррозии.
Заводская антикоррозийная обработка днища включает нанесение герметика на швы и толстого слоя пластизоля на стыки металла. Владельцы BELGEE X50 и Geely Coolray отмечают, что ржавчина появляется редко, но для долгой эксплуатации дополнительная обработка не будет лишней.
В целом, BELGEE X50+ - это фактически новая итерация хорошо знакомого Coolray, который затем стал BELGEE X50. Все изменения свелись к замене двигателя и коробки передач, а также частичной локализации комплектующих, резюмируют журналисты abw.by. По технической части X50+ и Coolray практически идентичны, а отличия касаются лишь внешнего оформления и некоторых деталей интерьера. Для тех, кто ищет проверенный кроссовер с минимальными изменениями, X50+ может стать достойной альтернативой.
Похожие материалы Белджи, Джили
-
12.05.2026, 08:46
Двигатели Belgee: что скрывается под капотом и каков реальный ресурс моторов
Автомобили Belgee все чаще встречаются на дорогах России, но мало кто знает их реальные возможности и слабые места. Мы разобрались, какие двигатели ставят на X50, X70 и S50, каков их ресурс и что важно учитывать при обслуживании. Эксперты делятся советами по выбору масла и особенностями эксплуатации в наших условиях.Читать далее
-
09.05.2026, 16:24
Belgee X50+ удивил: новая коробка, падение динамики и экономия на материалах
Belgee X50+ сменил не только имя, но и характер: рестайлинг принес новые опции, но и неожиданные проблемы с коробкой передач и двигателем. Эксперты отмечают снижение динамики и экономию на отделке. Почему это важно для рынка - в нашем обзоре.Читать далее
-
09.05.2026, 06:34
10 новых автомобилей до 2,5 млн рублей: что выбрать на российском рынке 2026
В 2026 году российский рынок предлагает широкий выбор новых авто до 2,5 млн рублей: от классических седанов до современных кроссоверов и электромобилей. Разбираемся, какие модели действительно заслуживают внимания и на что стоит обратить внимание при покупке.Читать далее
-
08.05.2026, 17:04
Bestune T77 и Belgee X50: сравнение оснащения, динамики и комфорта в сегменте кроссоверов
В 2026 году российский рынок предлагает множество доступных кроссоверов, но не все они одинаково интересны. Bestune T77 и Belgee X50 оказались в центре внимания благодаря сочетанию цены и оснащения. Мы разобрали их плюсы и минусы, чтобы понять, какой из них способен удивить даже опытного водителя.Читать далее
-
08.05.2026, 13:16
Эксперты назвали самые надежные китайские автомобили на вторичном рынке России
В России растет интерес к китайским авто с пробегом. Эксперты выделили лучшие модели. Узнайте, какие машины на вторичном рынке считаются самыми надежными. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
08.05.2026, 07:46
Дешевле Chery и Jaecoo: Kia Seltos из Китая появился в России по цене от 1 630 000 рублей
На российском рынке появился Kia Seltos китайской сборки по цене от 1,63 млн рублей. Эта модель может изменить баланс сил среди бюджетных кроссоверов, предлагая оснащение и цену, которые вызывают интерес у автолюбителей. Почему именно сейчас Seltos стал особенно актуален - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.05.2026, 06:57
Новая реальность: калужский Tenet и белорусский Belgee потеснили «китайцев» в апреле 2026
В апреле продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 15%. На рынке появились новые сильные игроки - Tenet и Belgee, которые потеснили привычных лидеров. Эксперты отмечают заметные изменения в структуре спроса и динамике брендов.Читать далее
-
07.05.2026, 15:23
В России стартовали продажи нового седана Nissan Sylphy Classic с проверенным мотором
На российском рынке появился Nissan Sylphy Classic - седан с репутацией надежного автомобиля и ценой от 1,45 млн рублей. Модель выделяется простым, но долговечным двигателем, а также доступностью на фоне конкурентов. Эксперты отмечают, что спрос на такие машины растет на фоне повышения цен на привычные бренды.Читать далее
-
07.05.2026, 14:52
Российский авторынок в апреле 2026: неожиданные перестановки в топ-10 продаж
Апрель 2026 года принес новые тенденции на российском рынке легковых автомобилей: смена позиций в рейтинге, появление свежих моделей и заметный рост интереса к отдельным маркам. Эксперты отмечают, что привычные лидеры столкнулись с конкуренцией, а динамика продаж удивила даже опытных аналитиков. Читать далее
-
14.05.2026, 12:05
Рынок новых авто в Узбекистане: частники наступают, цены на вторичке падают
В Узбекистане зафиксирован резкий рост продаж новых авто и заметное снижение доли главного производителя. Частные бренды усиливают позиции, а на вторичном рынке исчезает наценка за срочность. Почему это важно для россиян - в нашем обзоре.Читать далее
-
14.05.2026, 10:59
В Беларуси стартовали продажи Forthing T5 EVO с новым дизайном и усиленной защитой
В Беларуси появился обновленный Forthing T5 EVO. Модель отличается ярким внешним видом. Для местного рынка предусмотрена расширенная антикоррозийная защита. Дилеры предлагают выгодные условия покупки.Читать далее
Похожие материалы Белджи, Джили
-
12.05.2026, 08:46
Двигатели Belgee: что скрывается под капотом и каков реальный ресурс моторов
Автомобили Belgee все чаще встречаются на дорогах России, но мало кто знает их реальные возможности и слабые места. Мы разобрались, какие двигатели ставят на X50, X70 и S50, каков их ресурс и что важно учитывать при обслуживании. Эксперты делятся советами по выбору масла и особенностями эксплуатации в наших условиях.Читать далее
-
09.05.2026, 16:24
Belgee X50+ удивил: новая коробка, падение динамики и экономия на материалах
Belgee X50+ сменил не только имя, но и характер: рестайлинг принес новые опции, но и неожиданные проблемы с коробкой передач и двигателем. Эксперты отмечают снижение динамики и экономию на отделке. Почему это важно для рынка - в нашем обзоре.Читать далее
-
09.05.2026, 06:34
10 новых автомобилей до 2,5 млн рублей: что выбрать на российском рынке 2026
В 2026 году российский рынок предлагает широкий выбор новых авто до 2,5 млн рублей: от классических седанов до современных кроссоверов и электромобилей. Разбираемся, какие модели действительно заслуживают внимания и на что стоит обратить внимание при покупке.Читать далее
-
08.05.2026, 17:04
Bestune T77 и Belgee X50: сравнение оснащения, динамики и комфорта в сегменте кроссоверов
В 2026 году российский рынок предлагает множество доступных кроссоверов, но не все они одинаково интересны. Bestune T77 и Belgee X50 оказались в центре внимания благодаря сочетанию цены и оснащения. Мы разобрали их плюсы и минусы, чтобы понять, какой из них способен удивить даже опытного водителя.Читать далее
-
08.05.2026, 13:16
Эксперты назвали самые надежные китайские автомобили на вторичном рынке России
В России растет интерес к китайским авто с пробегом. Эксперты выделили лучшие модели. Узнайте, какие машины на вторичном рынке считаются самыми надежными. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
08.05.2026, 07:46
Дешевле Chery и Jaecoo: Kia Seltos из Китая появился в России по цене от 1 630 000 рублей
На российском рынке появился Kia Seltos китайской сборки по цене от 1,63 млн рублей. Эта модель может изменить баланс сил среди бюджетных кроссоверов, предлагая оснащение и цену, которые вызывают интерес у автолюбителей. Почему именно сейчас Seltos стал особенно актуален - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.05.2026, 06:57
Новая реальность: калужский Tenet и белорусский Belgee потеснили «китайцев» в апреле 2026
В апреле продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 15%. На рынке появились новые сильные игроки - Tenet и Belgee, которые потеснили привычных лидеров. Эксперты отмечают заметные изменения в структуре спроса и динамике брендов.Читать далее
-
07.05.2026, 15:23
В России стартовали продажи нового седана Nissan Sylphy Classic с проверенным мотором
На российском рынке появился Nissan Sylphy Classic - седан с репутацией надежного автомобиля и ценой от 1,45 млн рублей. Модель выделяется простым, но долговечным двигателем, а также доступностью на фоне конкурентов. Эксперты отмечают, что спрос на такие машины растет на фоне повышения цен на привычные бренды.Читать далее
-
07.05.2026, 14:52
Российский авторынок в апреле 2026: неожиданные перестановки в топ-10 продаж
Апрель 2026 года принес новые тенденции на российском рынке легковых автомобилей: смена позиций в рейтинге, появление свежих моделей и заметный рост интереса к отдельным маркам. Эксперты отмечают, что привычные лидеры столкнулись с конкуренцией, а динамика продаж удивила даже опытных аналитиков. Читать далее
-
14.05.2026, 12:05
Рынок новых авто в Узбекистане: частники наступают, цены на вторичке падают
В Узбекистане зафиксирован резкий рост продаж новых авто и заметное снижение доли главного производителя. Частные бренды усиливают позиции, а на вторичном рынке исчезает наценка за срочность. Почему это важно для россиян - в нашем обзоре.Читать далее
-
14.05.2026, 10:59
В Беларуси стартовали продажи Forthing T5 EVO с новым дизайном и усиленной защитой
В Беларуси появился обновленный Forthing T5 EVO. Модель отличается ярким внешним видом. Для местного рынка предусмотрена расширенная антикоррозийная защита. Дилеры предлагают выгодные условия покупки.Читать далее