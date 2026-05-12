Эксперты назвали главный отличия BELGEE X50+ от Geely Coolray

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

12 мая 2026, 08:53

BELGEE X50+ разобрали по винтикам: что изменилось после ухода Geely Coolray

BELGEE X50+ разобрали по винтикам: что изменилось после ухода Geely Coolray

Эксперты назвали главный отличия BELGEE X50+ от Geely Coolray

BELGEE X50+ разобрали по винтикам: что изменилось после ухода Geely Coolray

Новый BELGEE X50+ уже продается в Беларуси и вызывает ажиотаж. Модель обещает повторить успех Geely Coolray, но есть ли реальные отличия? Журналисты разобрали кроссовер и выяснили, что изменилось, а что осталось прежним. Какие детали теперь белорусские, и стоит ли ждать новых проблем - рассказываем подробно.

Новый BELGEE X50+ уже продается в Беларуси и вызывает ажиотаж. Модель обещает повторить успех Geely Coolray, но есть ли реальные отличия? Журналисты разобрали кроссовер и выяснили, что изменилось, а что осталось прежним. Какие детали теперь белорусские, и стоит ли ждать новых проблем - рассказываем подробно.

Для российских автолюбителей новость о появлении BELGEE X50+ важна по нескольким причинам. Во-первых, модель пришла на смену популярному Geely Coolray, который был хорошо известен в России. Во-вторых, на фоне ухода ряда иностранных брендов с рынка, интерес к локализованным и адаптированным версиям автомобилей только растет. Покупатели хотят знать, что изменилось в конструкции, насколько надежна новая техника и есть ли смысл рассматривать X50+ как альтернативу прежним моделям.

Сразу стоит отметить: BELGEE X50+ внешне и по большинству технических решений практически не отличается от Geely Coolray, который ушел с рынка. Главные перемены - под капотом. Теперь здесь установлен четырехцилиндровый мотор BHE15-EFZ, пришедший на смену трехцилиндровому JLH-3G15TD. Вместо прежней коробки передач 7DCT330 теперь используется семиступенчатый робот 7DCT 300 Evo. Такая же связка встречается и на Geely Cityray, который сменил Coolray в Китае.

Двигатель BHE15-EFZ выполнен полностью из алюминия, оснащен непосредственным впрыском топлива, цепным приводом ГРМ, двумя фазовращателями и гидрокомпенсаторами. Его мощность составляет 174 л.с., а крутящий момент - 290 Нм. Для сравнения, в российской версии аналогичного мотора показатели снижены до 147 л.с. и 270 Нм. Коробка передач рассчитана на 300 Нм, что оставляет небольшой запас по надежности. По отзывам владельцев Coolray, серьезных проблем с этой трансмиссией пока не выявлено.

Фото: BELGEE

Среди заметных отличий - использование белорусского аккумулятора вместо китайского, а также локализованных колесных дисков WUP Up109 от компании «СКАД» из Красноярска и шин «Белшина» Artmotion BEL-412. Это решение связано с необходимостью адаптации к местным условиям и поддержкой отечественных производителей комплектующих.

Если заглянуть под днище, то разницы с Coolray практически нет. Моторный отсек защищен пластиковым пыльником, который препятствует попаданию грязи. Части днища между порогами и центральным тоннелем также закрыты пластиковыми щитками. Передняя подвеска - классический McPherson с шаровыми опорами, задняя - балка с раздельными амортизаторами и пружинами. Тормозные суппорты однопоршневые, а на задних колесах установлен электропривод стояночного тормоза.

Выхлопная система состоит из трех секций, соединенных фланцами на болтах. В отличие от предыдущей версии, теперь выхлопных труб две, и они выведены под задний бампер, а декоративные отверстия в бампере - лишь имитация. Кронштейны крепления глушителя выполнены из алюминия, что требует дополнительной защиты от коррозии.

Заводская антикоррозийная обработка днища включает нанесение герметика на швы и толстого слоя пластизоля на стыки металла. Владельцы BELGEE X50 и Geely Coolray отмечают, что ржавчина появляется редко, но для долгой эксплуатации дополнительная обработка не будет лишней.

В целом, BELGEE X50+ - это фактически новая итерация хорошо знакомого Coolray, который затем стал BELGEE X50. Все изменения свелись к замене двигателя и коробки передач, а также частичной локализации комплектующих, резюмируют журналисты abw.by. По технической части X50+ и Coolray практически идентичны, а отличия касаются лишь внешнего оформления и некоторых деталей интерьера. Для тех, кто ищет проверенный кроссовер с минимальными изменениями, X50+ может стать достойной альтернативой.

Упомянутые модели: Belgee X50, Geely Coolray (от 1 134 990 Р)
Упомянутые марки: Belgee, Geely
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Белджи, Джили

Похожие материалы Белджи, Джили

В России стартует обновленный Haval F7: названы главные конкуренты и цены
Плюсы и минусы домов на колесах с альковом: что важно знать перед покупкой
ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Благовещенск Ставрополь Нижегородская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться