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Автор: Мария Степанова

2 июня 2026, 19:09

Belgee X50: реальные минусы и неожиданные детали новой модели на российском рынке

Belgee X50: реальные минусы и неожиданные детали новой модели на российском рынке

Стоит ли брать новый кроссовер Belgee X50? Минусы, о которых не говорят — разбор

Belgee X50: реальные минусы и неожиданные детали новой модели на российском рынке

Новый кроссовер Belgee X50 активно обсуждается среди российских автолюбителей. Владелецам уже удалось выявить ряд особенностей и недостатков, которые не всегда заметны на тест-драйве. Разбираемся, стоит ли рассматривать эту модель для города и трассы.

Новый кроссовер Belgee X50 активно обсуждается среди российских автолюбителей. Владелецам уже удалось выявить ряд особенностей и недостатков, которые не всегда заметны на тест-драйве. Разбираемся, стоит ли рассматривать эту модель для города и трассы.

Новый кроссовер Belgee X50 быстро привлек внимание на российском рынке, но вместе с интересом возникли и вопросы. Модель собирается в Беларуси и поставляется в Россию. Под капотом — 1,5-литровый турбомотор на 150 л.с. и 255 Нм, в комплекте с 7-ступенчатой коробкой и передним приводом. На бумаге характеристики выглядят достойно, но при эксплуатации присутствуют нюансы, которые не всегда соответствуют тест-драйву.

В сложных условиях X50 ведет себя уверенно: динамично разгоняется до 100 км/ч за 8,4 секунды, острый руль и собранная подвеска создают ощущение легкости. Однако на трассе подвеска кажется жесткой, особенно на неровностях: удары передаются в салон, что может утомлять в дальних поездках. Для города это скорее плюс, но для путешествий по разбитым дорогам — компромисс.

Один из главных недостатков, как отмечают владельцы, — небольшой багажник. Для кроссовера его объем явно скромен, и если часто приходится перевозить крупные вещи или отправляться в поездку всей семьей, придется искать альтернативные решения. Еще один спорный момент — объем топливного бака: для города его хватает, но на трассе запас хода быстро заканчивается, и заправки становятся регулярной необходимостью.

Мультимедийная система вызывает у многих разочарование. Отсутствие CarPlay, ограниченный функционал и необходимость перепрошивки для базовых опций — все это создает ощущение недоработанности. Экран иногда реагирует с задержкой, а навигация не всегда точна. Для тех, кто привык к современным технологиям, это может стать неприятным сюрпризом.

Сиденья тоже вызывают вопросы: короткая подушка приводит к усталости спины в длительных поездках, а в салоне не хватает удобных карманов и мест для мелочей. В городе это не критично, но на дальних маршрутах становится заметно. Внешний вид X50 хвалят почти все: дизайн свежий, автомобиль выглядит дороже своей цены, динамика до 150 км/ч не вызывает нареканий. Коробка передач работает плавно, но при внимательном осмотре обнаруживаются мелкие недочеты: неоцинкованный капот — минус для российской зимы, подвеска на плохих дорогах передает удары в салон.

Belgee X50 — это вариант для тех, кто ценит стиль, динамику и управляемость, но готов мириться с ограничениями по багажнику, мультимедиа и эргономике. Модель не идеальна, но и не разочаровывает: она вызывает эмоции и подходит для городской эксплуатации. Важно помнить, что перед покупкой стоит обязательно провести полноценный тест-драйв, чтобы лично оценить все особенности. По состоянию на 2026 год X50 останется одним из предшественников новых кроссоверов белорусской сборки на российском рынке, что может быть плюсом для тех, кто ищет альтернативу китайским и корейским моделям. При этом стоит учитывать: гарантия на кузов и антикоррозийная обработка могут предоставляться по привычным стандартам, а поддержание стоимости остается на среднем уровне среди конкурентов.

Интересно, что многие владельцы отмечают: не все минусы можно выявить на тест-драйве. Некоторые детали комплектации становятся очевидными только при повседневном использовании. Как и в случае с выбором охлаждающей жидкости, где важны нюансы, о которых не всегда говорят продавцы, — подробнее об этом можно узнать в другом материале о рисках замены антифриза на воду .

Упомянутые модели: Belgee X50
Упомянутые марки: Belgee, Geely
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