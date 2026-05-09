Преемник Coolray или шаг назад: Belgee X50+ — что порадовало, а что разочаровало на самом деле владельца

Belgee X50+ удивил: новая коробка, падение динамики и экономия на материалах

Belgee X50+ сменил не только имя, но и характер: рестайлинг принес новые опции, но и неожиданные проблемы с коробкой передач и двигателем. Эксперты отмечают снижение динамики и экономию на отделке. Почему это важно для рынка - в нашем обзоре.

Появление Belgee X50+ вызвало много обсуждений среди автолюбителей, так как это преемник популярного Geely Coolray, исчезнувшего с российского рынка. Белорусская версия обещала стать доступнее и практичнее, но вместе с обновлениями появились и новые вопросы.

Belgee X50+ — не просто копия Coolray, а доработанная под локальные условия модель. Производитель добавил обогрев лобового стекла, обновил внешность и снизил цену почти на 200 тысяч рублей. Однако экономия коснулась материалов отделки и комплектации.

Главная претензия — работа новой коробки передач 7DCT300. В отличие от прежней 7DCT330, новая трансмиссия дает задержку при старте, особенно на уклонах, с паузой до полутора секунд, что создает дискомфорт в пробках.

Ситуацию усугубляет дефорсированный двигатель: вместо китайских 181 л.с. для России мощность снижена до 147 л.с. Это ухудшило динамику — разгон до 100 км/ч теперь занимает более 9 секунд.

В салоне — большой дисплей и поддержка Apple CarPlay, но пластик стал жестче, мягкие вставки остались только на подлокотниках. Упрощены мелкие детали вроде очечника и беспроводной зарядки, а солнцезащитные козырьки искажают изображение.

Управляемость осталась уверенной: руль легкий и точный, кроссовер неплохо держит дорогу и даже с передним приводом справляется с диагональным вывешиванием благодаря электронной имитации блокировки.

Расход топлива в смешанном цикле — около 9,5 л на 100 км, на трассе — 5,3 л. Проблемы с коробкой встречаются не на всех экземплярах: некоторые владельцы отмечают адекватную работу в режиме «Спорт», что указывает на различия в программном обеспечении.

Кузов полностью оцинкован, кроме крыши, что выгодно отличает модель от конкурентов. Среди плюсов — сниженная цена, теплые опции, управляемость и современная мультимедиа. Минусы: настройки коробки, экономия материалов и отсутствие некоторых функций безопасности. Перед покупкой обязательно тест-драйв.