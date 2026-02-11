Какие изменения отличают белорусский BelGee X50 от Geely Coolray и почему это важно для покупателей в России

BelGee X50 удивил новыми доработками и локализацией для российского рынка — что изменилось

Белорусский кроссовер BelGee X50 заметно отличается от Geely Coolray не только локализацией, но и рядом технических улучшений. Эксперты отмечают усиленную защиту кузова, дополнительную шумоизоляцию и адаптацию к российским условиям. Эти изменения могут повлиять на выбор покупателей в 2026 году.

BelGee X50, собранный на белорусском заводе «Белджи», стал одним из самых обсуждаемых кроссоверов на российском рынке. Причина - не только в его происхождении, но и в том, что он глубоко адаптирован под местные условия. В отличие от китайского Geely Coolray, на базе которого построен X50, белорусская версия получила целый ряд изменений, которые могут стать решающими для российских автолюбителей.

В первую очередь, стоит отметить уровень локализации. На X50 установлены стекла российского производства, аккумуляторы - как российские, так и белорусские, а стекла полностью белорусские. Колесные диски приезжают из России. В планах - переход на локальные жгуты проводов, элементы интерьера, детали выхлопной системы и бамперов. Российский завод-партнер уже готов к штамповке кузовных деталей, что еще больше увеличивает долю местных комплектующих.

Однако эти различия не ограничиваются только деталями происхождения. Белорусский кроссовер получил увеличенную толщину лакокрасочного покрытия - теперь она составляет 120 микрон. Это не просто цифра: более толстый слой лака и краски обеспечивает защитную защиту кузова от сколов, реагентов и суровых зимних условий, характерных для России и Беларуси. Днище автомобиля полностью обработано идеальной мастикой, а скрытая часть дополнительно защищена антикоррозионными составами. Такой подход позволяет рассчитывать на долгий срок службы кузова даже при эксплуатации в агрессивной среде.

Еще одна важная доработка – дополнительная шумоизоляция. В условиях российских дорог и климата этот фактор становится особенно значимым: меньше шума в салоне – выше комфорт в поездках. Кроме того, на X50 изменили форму спойлера на крышке багажника, что может отражаться на аэродинамике и внешнем виде, а также установили новые шильдики, подчеркивающие уникальность модели.

Все эти изменения говорят о том, что BelGee X50 – это не просто копия Geely Coolray, а самостоятельный продукт, адаптированный под требования российского и белорусского рынков. Для покупателей это означает не только более выгодные условия обслуживания и доступность запчастей, но и уверенность в том, что автомобиль выдержит испытания климатом и дорогами. В 2026 году, когда конкуренция среди кроссоверов только усиливается, такие доработки могут стать решающим аргументом при выборе нового автомобиля.