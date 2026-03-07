Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

7 марта 2026, 08:27

Новый кроссовер уже на пути в Россию и ждет старта продаж

Обновленный Belgee X50+ без официальной премьеры уже попал в объективы камер на территории завода и на трассе М1. Модель с новым турбомотором и адаптированным клиренсом готовится к выходу на российский рынок. Почему это событие может изменить расстановку сил среди кроссоверов - разбираемся, что известно на данный момент.

Российские автолюбители получили неожиданный повод для обсуждений: на территории завода «БелДжи» и на трассе М1 были замечены первые экземпляры обновленного кроссовера Belgee X50+, который еще не был официально представлен. Это событие важно для рынка, ведь модель уже готовится к отправке в Россию, а значит, конкуренция среди доступных кроссоверов может заметно усилиться.

Как сообщает издание Abw.by, автомобили были замечены не только на заводской площадке, но и на автовозе, что подтверждает скорую отгрузку в РФ. Участники чата владельцев Geely Emgrand и Belgee S50 первыми поделились снимками, вызвав волну интереса среди потенциальных покупателей. Официальная премьера еще не состоялась, но Belgee уже начал принимать предварительные заявки на X50+.

Главная техническая новинка - 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 147 л.с. (270 Нм), который работает в паре с 7-ступенчатым «мокрым» роботом. Такой тандем обещает не только динамику, но и экономичность, что особенно актуально для российских дорог. Габариты кроссовера составляют 4380 x 1810 x 1615 мм, колесная база - 2600 мм, а дорожный просвет в 182 мм позволяет уверенно чувствовать себя на разных покрытиях.

Интересно, что появление Belgee X50+ происходит на фоне растущего интереса к новым моделям из Беларуси и Китая. В последние годы российский рынок активно пополняется свежими предложениями, и каждый новый игрок способен изменить привычный расклад. Например, недавно внимание привлекла новость о сертификации пикапа Amarok аргентинской сборки, что также стало неожиданностью для многих - подробнее об этом событии можно узнать в материале о сертификации зарубежных моделей для России.

На сегодняшний день в России уже представлены три модели Belgee: кроссоверы X50 и X70, а также седан S50. Появление X50+ может стать новым этапом для бренда, ведь модель сочетает современные технологии и адаптацию под российские условия. Подробности о комплектациях и сроках старта продаж пока держатся в секрете, но интерес к новинке уже очевиден.

Упомянутые модели: Belgee X50
Упомянутые марки: Belgee, Geely
