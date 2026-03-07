Новый кроссовер уже на пути в Россию и ждет старта продаж

7 марта 2026, 08:27
Belgee X50+ впервые замечен в России: новые фото и детали о кроссовере
Belgee X50+ впервые замечен в России: новые фото и детали о кроссовере
Обновленный Belgee X50+ без официальной премьеры уже попал в объективы камер на территории завода и на трассе М1. Модель с новым турбомотором и адаптированным клиренсом готовится к выходу на российский рынок. Почему это событие может изменить расстановку сил среди кроссоверов - разбираемся, что известно на данный момент.
Российские автолюбители получили неожиданный повод для обсуждений: на территории завода «БелДжи» и на трассе М1 были замечены первые экземпляры обновленного кроссовера Belgee X50+, который еще не был официально представлен. Это событие важно для рынка, ведь модель уже готовится к отправке в Россию, а значит, конкуренция среди доступных кроссоверов может заметно усилиться.
Как сообщает издание Abw.by, автомобили были замечены не только на заводской площадке, но и на автовозе, что подтверждает скорую отгрузку в РФ. Участники чата владельцев Geely Emgrand и Belgee S50 первыми поделились снимками, вызвав волну интереса среди потенциальных покупателей. Официальная премьера еще не состоялась, но Belgee уже начал принимать предварительные заявки на X50+.
Главная техническая новинка - 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 147 л.с. (270 Нм), который работает в паре с 7-ступенчатым «мокрым» роботом. Такой тандем обещает не только динамику, но и экономичность, что особенно актуально для российских дорог. Габариты кроссовера составляют 4380 x 1810 x 1615 мм, колесная база - 2600 мм, а дорожный просвет в 182 мм позволяет уверенно чувствовать себя на разных покрытиях.
Интересно, что появление Belgee X50+ происходит на фоне растущего интереса к новым моделям из Беларуси и Китая. В последние годы российский рынок активно пополняется свежими предложениями, и каждый новый игрок способен изменить привычный расклад. Например, недавно внимание привлекла новость о сертификации пикапа Amarok аргентинской сборки, что также стало неожиданностью для многих - подробнее об этом событии можно узнать в материале о сертификации зарубежных моделей для России.
На сегодняшний день в России уже представлены три модели Belgee: кроссоверы X50 и X70, а также седан S50. Появление X50+ может стать новым этапом для бренда, ведь модель сочетает современные технологии и адаптацию под российские условия. Подробности о комплектациях и сроках старта продаж пока держатся в секрете, но интерес к новинке уже очевиден.
Похожие материалы Белджи, Джили
-
09.03.2026, 18:43
Исследование: Lada и Chery против премиума — кто лидирует по остаточной стоимости
Покупка нового автомобиля - событие, но за несколько лет его стоимость может существенно снизиться. Эксперты разобрали, какие машины теряют в цене быстрее всего, а какие удивляют стабильностью на вторичном рынке. Почему это важно для покупателей именно сейчас - в материале.Читать далее
-
09.03.2026, 06:23
Кроссовер из Китая: в РФ стартовали продажи Nissan Qashqai по цене от 1,69 млн рублей
На российском рынке появился Nissan Qashqai (Glory) из Китая с ценой от 1,69 млн рублей. Новинка уже доступна для заказа и покупки, а ее оснащение и стоимость заметно выделяются на фоне конкурентов. Разбираемся, чем интересен этот кроссовер и как формируются цены в разных городах.Читать далее
-
05.03.2026, 12:29
Belgee X50+ выходит на рынок России: стартовал прием заявок на новый кроссовер
Belgee официально начал прием заявок на свежий X50+ - кроссовер, который уже получил ОТТС и готовится к появлению в автосалонах. Производство идет в Беларуси, а россияне могут выбрать дилера онлайн. Почему эта новинка может изменить рынок - разбираемся.Читать далее
-
04.03.2026, 19:50
Пять кроссоверов, которые не теряют спрос даже в кризис: цены и лидеры продаж
Эксперты отмечают: несмотря на спад продаж и новые налоги, россияне продолжают выбирать кроссоверы. Какие модели оказались в топе, почему именно они и как изменились цены - рассказываем, что происходит на рынке и что это значит для покупателей.Читать далее
-
04.03.2026, 08:13
Belgee против Lada: есть ли смысл переплачивать за белорусский кроссовер
Белорусские кроссоверы Belgee X50 и X70 активно продаются на российском рынке, предлагая альтернативу привычным Lada. Чем они отличаются, за что приходится переплачивать и насколько оправдан выбор в пользу новых моделей - разбираемся на примерах реальных отзывов и сравнений.Читать далее
-
02.03.2026, 15:34
Весной 2026 года новые автомобили в России подорожают: что влияет на цены
Цены на новые автомобили в России снова пошли вверх: дилеры фиксируют рост на 2-4% уже в начале года, а весной ожидают еще больший скачок. Почему машины дорожают, какие модели исчезают со складов и стоит ли ждать скидок - объяснили эксперты. Мало кто знает, что изменится уже в марте.Читать далее
-
01.03.2026, 04:51
Skoda Karoq из Китая появился в России по цене ниже конкурентов Tenet и Belgee
В России стартовали продажи нового Skoda Karoq китайской сборки по цене от 1,7 млн рублей. Модель оказалась дешевле локальных конкурентов и доступна в разных комплектациях. Разбираемся, чем интересен этот кроссовер и почему его появление вызвало ажиотаж.Читать далее
-
24.02.2026, 06:43
Belgee X50: реальные проблемы эксплуатации и неожиданные плюсы нового кроссовера
Подробный разбор особенностей Belgee X50 2025 года на основе реального опыта эксплуатации. Какие недостатки и преимущества выявились за несколько месяцев использования, и почему эти детали важны для будущих владельцев.Читать далее
-
22.02.2026, 05:54
Belgee против Tenet: у кого больше шансов в борьбе за покупателя на российском рынке
Сравниваем главных конкурентов на российском рынке: Belgee против бюджетного Tenet. Технологии, оснащение и дальнейшие перспективы на российском рынке в одной статье. Кто победит в борьбе за российский рынок.Читать далее
-
22.02.2026, 04:16
Сколько реально стоит владение Belgee X50 в России за 5 лет: неожиданные цифры
Аналитики рассчитали, сколько придется потратить владельцу Belgee X50 за пять лет эксплуатации в столичном регионе. Итоговая сумма оказалась почти равна половине цены нового автомобиля. Почему расходы так высоки - в материале.Читать далее
