Полный цикл производства: почему новый Belgee X50+ называют откровением 2026 года

Belgee X50+ выходит на рынок России: стартовал прием заявок на новый кроссовер

Belgee официально начал прием заявок на свежий X50+ - кроссовер, который уже получил ОТТС и готовится к появлению в автосалонах. Производство идет в Беларуси, а россияне могут выбрать дилера онлайн. Почему эта новинка может изменить рынок - разбираемся.

Российские автолюбители получили возможность оформить предварительную заявку на новый кроссовер Belgee X50+, который уже вызвал интерес у экспертов и покупателей. В условиях, когда рынок новых автомобилей переживает непростые времена, появление свежих моделей, отвечающих современным тенденциям, становится важным событием для всей отрасли. По информации «Российской газеты», теперь любой желающий может выбрать дилерский центр и оставить заявку на официальном сайте бренда.

Производство X50+ организовано на белорусском заводе СЗАО «Белджи» по полному циклу, что позволяет обеспечить стабильные поставки и контроль качества. Модель уже прошла сертификацию и получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), а значит, в ближайшее время появится в автосалонах по всей стране. Габариты автомобиля — длина 4380 мм, колесная база 2600 мм, ширина 1810 мм, высота 1615 мм — делают его комфортным для городских условий и поездок за город.

Под капотом установлен четырехцилиндровый бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра, выдающий 147 л. с. Данный двигатель работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач с «мокрым» сцеплением, что обеспечивает плавное переключение и экономию топлива. Средний расход бензина в смешанном цикле составляет 6,5 литра на 100 км — показатель, редко встречающийся в этом классе.

Пока подробности о комплектациях и точных сроках начала продаж держатся в секрете, но уже сейчас ясно: X50+ может стать главным конкурентом для других кроссоверов на российском рынке. В линейке Belgee на данный момент представлены модели X50, X70 и седан S50, а новая версия обещает расширить аудиторию бренда.

Эксперты отмечают устойчивый спрос на кроссоверы даже в условиях роста цен и налогов. Как показал недавний анализ, несмотря на сложную ситуацию, россияне продолжают отдавать предпочтение именно этому сегмент. Подробнее о том, какие кроссоверы остаются в топе продаж и почему их выбирают, можно узнать в материале о лидерах рынка кроссоверов в условиях кризиса .

Belgee делает установку на основе сочетания проверенных технологий и новых решений, чтобы привлечь внимание покупателей, которые ищут надежный и современный автомобиль. Ожидается, что с выходом X50+ конкуренция в сегменте кроссоверов усилится, а покупатели получат еще больше возможностей для выбора.