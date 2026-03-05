Полный цикл производства: почему новый Belgee X50+ называют откровением 2026 года

5 марта 2026, 12:29
Belgee X50+ выходит на рынок России: стартовал прием заявок на новый кроссовер
Belgee официально начал прием заявок на свежий X50+ - кроссовер, который уже получил ОТТС и готовится к появлению в автосалонах. Производство идет в Беларуси, а россияне могут выбрать дилера онлайн. Почему эта новинка может изменить рынок - разбираемся.
Российские автолюбители получили возможность оформить предварительную заявку на новый кроссовер Belgee X50+, который уже вызвал интерес у экспертов и покупателей. В условиях, когда рынок новых автомобилей переживает непростые времена, появление свежих моделей, отвечающих современным тенденциям, становится важным событием для всей отрасли. По информации «Российской газеты», теперь любой желающий может выбрать дилерский центр и оставить заявку на официальном сайте бренда.
Производство X50+ организовано на белорусском заводе СЗАО «Белджи» по полному циклу, что позволяет обеспечить стабильные поставки и контроль качества. Модель уже прошла сертификацию и получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), а значит, в ближайшее время появится в автосалонах по всей стране. Габариты автомобиля — длина 4380 мм, колесная база 2600 мм, ширина 1810 мм, высота 1615 мм — делают его комфортным для городских условий и поездок за город.
Под капотом установлен четырехцилиндровый бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра, выдающий 147 л. с. Данный двигатель работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач с «мокрым» сцеплением, что обеспечивает плавное переключение и экономию топлива. Средний расход бензина в смешанном цикле составляет 6,5 литра на 100 км — показатель, редко встречающийся в этом классе.
Пока подробности о комплектациях и точных сроках начала продаж держатся в секрете, но уже сейчас ясно: X50+ может стать главным конкурентом для других кроссоверов на российском рынке. В линейке Belgee на данный момент представлены модели X50, X70 и седан S50, а новая версия обещает расширить аудиторию бренда.
Эксперты отмечают устойчивый спрос на кроссоверы даже в условиях роста цен и налогов. Как показал недавний анализ, несмотря на сложную ситуацию, россияне продолжают отдавать предпочтение именно этому сегмент. Подробнее о том, какие кроссоверы остаются в топе продаж и почему их выбирают, можно узнать в материале о лидерах рынка кроссоверов в условиях кризиса .
Belgee делает установку на основе сочетания проверенных технологий и новых решений, чтобы привлечь внимание покупателей, которые ищут надежный и современный автомобиль. Ожидается, что с выходом X50+ конкуренция в сегменте кроссоверов усилится, а покупатели получат еще больше возможностей для выбора.
Похожие материалы Белджи, Джили
-
04.03.2026, 19:50
Пять кроссоверов, которые не теряют спрос даже в кризис: цены и лидеры продаж
Эксперты отмечают: несмотря на спад продаж и новые налоги, россияне продолжают выбирать кроссоверы. Какие модели оказались в топе, почему именно они и как изменились цены - рассказываем, что происходит на рынке и что это значит для покупателей.Читать далее
-
04.03.2026, 08:13
Belgee против Lada: есть ли смысл переплачивать за белорусский кроссовер
Белорусские кроссоверы Belgee X50 и X70 активно продаются на российском рынке, предлагая альтернативу привычным Lada. Чем они отличаются, за что приходится переплачивать и насколько оправдан выбор в пользу новых моделей - разбираемся на примерах реальных отзывов и сравнений.Читать далее
-
02.03.2026, 15:34
Весной 2026 года новые автомобили в России подорожают: что влияет на цены
Цены на новые автомобили в России снова пошли вверх: дилеры фиксируют рост на 2-4% уже в начале года, а весной ожидают еще больший скачок. Почему машины дорожают, какие модели исчезают со складов и стоит ли ждать скидок - объяснили эксперты. Мало кто знает, что изменится уже в марте.Читать далее
-
01.03.2026, 04:51
Skoda Karoq из Китая появился в России по цене ниже конкурентов Tenet и Belgee
В России стартовали продажи нового Skoda Karoq китайской сборки по цене от 1,7 млн рублей. Модель оказалась дешевле локальных конкурентов и доступна в разных комплектациях. Разбираемся, чем интересен этот кроссовер и почему его появление вызвало ажиотаж.Читать далее
-
26.02.2026, 06:11
Редкий BMW 320i E46 в идеальном состоянии выставлен на продажу в Москве
В столице появился уникальный экземпляр BMW 320i E46, сохранивший заводское состояние спустя 23 года. Такие автомобили становятся настоящей находкой для коллекционеров и ценителей классики, особенно на фоне роста интереса к оригинальным моделям.Читать далее
-
24.02.2026, 06:43
Belgee X50: реальные проблемы эксплуатации и неожиданные плюсы нового кроссовера
Подробный разбор особенностей Belgee X50 2025 года на основе реального опыта эксплуатации. Какие недостатки и преимущества выявились за несколько месяцев использования, и почему эти детали важны для будущих владельцев.Читать далее
-
22.02.2026, 05:54
Belgee против Tenet: у кого больше шансов в борьбе за покупателя на российском рынке
Сравниваем главных конкурентов на российском рынке: Belgee против бюджетного Tenet. Технологии, оснащение и дальнейшие перспективы на российском рынке в одной статье. Кто победит в борьбе за российский рынок.Читать далее
-
22.02.2026, 04:16
Сколько реально стоит владение Belgee X50 в России за 5 лет: неожиданные цифры
Аналитики рассчитали, сколько придется потратить владельцу Belgee X50 за пять лет эксплуатации в столичном регионе. Итоговая сумма оказалась почти равна половине цены нового автомобиля. Почему расходы так высоки - в материале.Читать далее
-
20.02.2026, 05:08
Сравнение Belgee X50, Mazda CX-5 и Skoda Kodiaq: нюансы эксплуатации и неожиданные выводы
В материале рассматриваются реальные плюсы и минусы Belgee X50, выявленные в процессе эксплуатации, а также проводится сравнение с Mazda CX-5 и Skoda Kodiaq. Особое внимание уделено эргономике, надежности и расходу топлива. Анализ поможет понять, насколько оправдан выбор каждого из этих кроссоверов сегодня.Читать далее
-
19.02.2026, 07:03
Belgee X50 в Белоруссии стал дешевле на 500 тысяч рублей - новая версия и скидки
Белорусские дилеры резко снизили стоимость кроссовера Belgee X50, предложив дополнительные скидки и льготные кредиты. Появилась новая версия X50+, а разница с российскими ценами достигла полумиллиона рублей.Читать далее
