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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

12 июня 2026, 14:49

Belgee X70 2025: реальные расходы, нюансы эксплуатации и сравнение с конкурентами

Belgee X70 2025: реальные расходы, нюансы эксплуатации и сравнение с конкурентами

Опыт владельца из Новосибирска — сравнение Belgee X70 с японским кроссовером и разбор комплектаций

Belgee X70 2025: реальные расходы, нюансы эксплуатации и сравнение с конкурентами

Владелец нового Belgee X70 2025 из Новосибирска делится опытом эксплуатации, раскрывая неожиданные детали владения, реальные расходы и особенности комплектаций. Почему выбор пал на белорусский кроссовер вместо подержанного японца - в материале.

Владелец нового Belgee X70 2025 из Новосибирска делится опытом эксплуатации, раскрывая неожиданные детали владения, реальные расходы и особенности комплектаций. Почему выбор пал на белорусский кроссовер вместо подержанного японца - в материале.

Появление Belgee X70 2025 на российском рынке вызвало интерес у тех, кто ищет сбалансированный кроссовер в бюджете до 2,6 миллионов рублей. Владелец из Новосибирска, столкнувшийся с постоянными затратами на Nissan Qashqai 2013 года, решил сменить автомобиль после того, как за два года вложил в ремонт более 230 тысяч рублей, не обращая внимания на серьезные поломки. Ключевым фактором стала стучащая рулевая рейка, что ускорило выбор в пользу нового авто.

На рынке преобладали китайские бренды, но среди рассматриваемых вариантов — Changan Uni-S, «Москвич 3», Haval Jolion — именно Belgee X70 оказался наиболее привлекательным по сочетанию цены и оснащения. Модель представляет собой адаптацию Geely Atlas Pro, хорошо знакомого покупателям с 2021 года. Владелец выбрал комплектацию Style 4WD за 2 476 000 рублей. Дилер добавил опции на 129 тысяч: сигнализация, брызговики, коврики, тонировка, защита картера, сетка в решетку радиатора, антикор и другие мелочи.

Внешне автомобиль выглядит строго, а в салоне нет раздражающих сенсорных панелей — климат-контроль и основные функции выполнены на физических кнопках. Качество отделки отмечено как высокое: сиденья-ковши из экокожи, множество отделений для мелочей, продуманная эргономика. Однако мультимедийная система не поддерживает Apple CarPlay и Android Auto без дополнительных адаптеров, а радиостанции подключаются только по частоте. Цифровая приборная панель ограничена по габаритам индикаций и ближнему свету. Регулировка руля по вылету может быть неудобна для высоких водителей — при росте 182 см придется подстраиваться под посадку.

Технически Belgee X70 оснащен роботизированной коробкой передач, которая обеспечивает плавный старт, но разгон кажется чуть медленнее заявленных 9,5 секунд. В городском цикле расход топлива составляет 13-14 литров на 100 км, по трассе — около 8,5 литра. Шасси обеспечивает устойчивость, а колеса R18 с высоким профилем дают комфорт на неровностях. Система мягкого гибрида 48В EMS — это не полноценный гибрид, а расширенная функция «старт-стоп» с электростартером-генератором, которая не дает заметной экономии топлива, но может продлить срок службы масла.

Владелец провел небольшой тюнинг: установил микролифт бардачка, видеорегистратор в кожухе за зеркалом, защиту заднего редуктора и адаптер для беспроводного Android Auto. Все доработки недорогие и повышают комфорт. На момент написания материала пробег составил 6200 км, первое ТО пройдено на 3900 км. За три месяца эксплуатации автомобиль не разочаровал, каждый выезд приносил удовольствие. В планах — задача не менее 100 тысяч километров для проверки надежности.

Интересно, что выбор комплектации Style оказался не самым выгодным: версия Prestige, стоявшая на 220 тысяч дороже, предлагала расширенный набор опций — удержание в полосе, адаптивный круиз-контроль, электропривод багажника, систему экстренного торможения и подсветку салона. Это может быть основанием для тех, кто рассматривает покупку Belgee X70 сейчас.

На вторичном рынке стоит отметить, что белорусские автомобили постепенно занимают свою нишу среди кроссоверов, предлагая альтернативу китайским и японским моделям. Практический опыт эксплуатации Belgee X70 показывает, что даже в условиях высокой конкуренции модель способна заинтересовать российских покупателей, особенно если принять во внимание реальные расходы и особенности владения, например модель Engwe Y1000 смогла удивить экспертов сочетанием цен и характеристик .

Упомянутые модели: Belgee X70
Упомянутые марки: Belgee, Geely
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