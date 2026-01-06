Сравнение двух новых SUV — кто окажется практичнее и мощнее?

6 января 2026, 18:10
Belgee X70 Active против Tenet T7 Active: кто из кроссоверов удивит больше
Два свежих SUV из Беларуси и России вступают в битву за внимание покупателей. Сравниваем их моторы, оснащение и комфорт. Кто из них предложит больше за свои деньги? Неожиданные нюансы в деталях комплектаций.
Российский рынок SUV пополнился сразу двумя интересными моделями - Belgee X70 1.5T AT Active и Tenet T7 1.6 TGDI DCT Active. Оба автомобиля нацелены на массового покупателя, но различия между ними заметны уже на этапе знакомства с техническими характеристиками. Попробуем разобраться, какой из кроссоверов способен удивить больше.
Начнем с базовых параметров. Belgee X70 дебютировал в 2024 году, а Tenet T7 появился чуть позже - в 2025-м. Оба кроссовера оснащены передним приводом и пятиместным салоном, но различаются по трансмиссии: у X70 - классический 6-ступенчатый автомат, у T7 - 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Это сразу задает разный характер движения: X70 подойдет тем, кто ценит плавность, а T7 - тем, кто любит динамику и четкие переключения.
Под капотом у белорусского кроссовера установлен 1,5-литровый турбомотор на 150 л.с., а у российского - 1,6-литровый турбированный агрегат с такой же мощностью, но с большим крутящим моментом (275 Н*м против 255 у X70). В разгоне до сотни Tenet T7 чуть быстрее - 9,7 секунды против 11 у конкурента, но максимальная скорость у X70 выше - 200 км/ч против 190 км/ч у T7. При этом расход топлива в смешанном цикле у белоруса чуть ниже - 7,4 л против 7,7 л у россиянина.
Интересно, что X70 требует бензин АИ-95, а T7 довольствуется АИ-92, что может стать плюсом для экономных водителей. Еще один нюанс - экологический класс: у X70 Евро-6, у T7 - Евро-5. Впрочем, для российских реалий это не критично.
Габариты у автомобилей схожи, но Tenet T7 чуть длиннее и шире, а клиренс у него заметно больше - 196 мм против 171 мм у X70. Это может сыграть роль для тех, кто часто выбирается за город или сталкивается с неидеальными дорогами. Багажник у T7 тоже вместительнее - 475 литров против 378 у X70, а грузоподъемность выше на 130 кг.
В плане оснащения оба кроссовера не разочаруют. В списке стандартного оборудования - кожаный салон, подогрев руля и сидений, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, камера заднего вида и полный набор электронных ассистентов. Однако у Tenet T7 есть несколько козырей: большой 12,3-дюймовый дисплей приборной панели, система контроля усталости водителя, функция «Проводи меня домой», дистанционный запуск двигателя и подогрев лобового стекла. У X70 в свою очередь есть передние парктроники и опциональная навигация.
В вопросах безопасности оба автомобиля оснащены фронтальными и боковыми подушками, креплениями ISOFIX, ЭРА-ГЛОНАСС, а также системами ABS, ESP, TCS и другими помощниками. Стояночный тормоз - электронный, а задние фонари - светодиодные. У T7 фары полностью светодиодные, у X70 - галогеновые, что может повлиять на комфорт ночных поездок.
Внутри оба кроссовера предлагают кожаную отделку, регулировку руля и сидений, складывающийся второй ряд и множество современных опций. Впрочем, у T7 чуть больше внимания к деталям: например, есть беспроводная зарядка (опция) и охлаждаемый бокс.
Что касается подвески, оба автомобиля используют независимую схему спереди и сзади, что обещает достойную управляемость и комфорт на ходу. Тормоза - дисковые по кругу, с электронным стояночным тормозом.
В целом, выбор между Belgee X70 и Tenet T7 зависит от личных предпочтений. X70 - это проверенная платформа, экономичный расход и чуть более высокий уровень оснащения в базе. T7 - современный дизайн, просторный багажник, высокий клиренс и дополнительные электронные фишки. Оба кроссовера достойны внимания, но каждый из них найдет своего покупателя.
