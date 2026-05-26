Belgee X70 или Atlas Pro: вся правда об отличиях, плюсах и минусах белорусского кроссовера

26 мая 2026, 18:36
Belgee X70: чем отличается от Geely Atlas Pro и стоит ли покупать в 2026 году
Белорусский кроссовер Belgee X70 - это не просто копия Geely Atlas Pro, а самостоятельная модель с рядом доработок и адаптаций для российского рынка. Разбираемся, чем X70 отличается от донора, какие у него сильные и слабые стороны, и почему он может быть интересен покупателям именно сейчас.
В 2026 году рынок кроссоверов продолжает меняться, и появление Belgee X70 — яркий пример того, как производители адаптируют популярные модели под новые реалии. Этот автомобиль — результат бейдж-инжиниринга: Geely Atlas Pro 2019 года получил белорусскую прописку, изменил имя и стал доступнее по цене. Но действительно ли X70 — это просто копия, или в нём есть что-то своё?
Внешне Belgee X70 почти не отличается от своего китайского донора. Основные отличия — фирменный шильдик «BG» на решётке радиатора, отсутствие опознавательных знаков на оптике и ступицах, а также небольшие изменения в деталях экстерьера. В обновлённой версии решётка радиатора получила вертикальные линии, но в дорестайлинговых экземплярах дизайн полностью повторяет Atlas Pro.
Список отличий между Belgee X70 и Geely Atlas Pro не ограничивается внешним видом. Для российского и белорусского рынков адаптированы цветовая гамма, система «ЭРА-ГЛОНАСС», шины (сейчас используются покрышки «Белшина»), аккумулятор и остекление. Кузов проходит антикоррозийную и антигравийную обработку на заводе СЗАО «Белджи», а дневные и колёсные арки дополнительно защищены ПВХ-материалами. Штамповка кузова по-прежнему идёт из Китая, но сварка и сборка — уже в Беларуси.
В салоне — ощущение дежавю: интерьер полностью повторяет Geely Atlas Pro. В базовой комплектации — тканевая отделка, в топовой — кожзам и полный набор опций, включая подогревы. Эргономика на уровне, но поясничный подпор отсутствует, что является слабым местом многих китайских моделей. Мультимедийная система в дорестайлинговых версиях устарела: нет поддержки Apple CarPlay и Android Auto, китайский аналог работает с ограничениями. В обновлённых версиях мультимедийка стала современнее, добавились нужные протоколы и новый интерфейс.
Практичность салона вызывает вопросы: удобного места для смартфона не предусмотрено, подстаканники разного диаметра, а ниши в дверях спасают ситуацию лишь частично. Задний ряд радует широкими подушками, регулируемыми спинками, зарядкой и подогревом, панорамной крышей и уютной подсветкой. Багажник на 378 литров — стандарт для городского кроссовера, но при сложенных сиденьях ровного пола не получится.
Техническая часть — сильная сторона X70. Под капотом — гибридная установка: 1,5-литровый трёхцилиндровый турбомотор (177 л.с.), 48-вольтовая батарея, стартер-генератор и 7-ступенчатый «робот». Суммарный крутящий момент — 300 Н·м, разгон до 100 км/ч занимает 9,9 секунды. В городе расход составляет около 9 литров, на трассе — примерно 8. Управляемость и подвеска вызывают положительные эмоции: кроссовер послушен, руль информативен, подвеска плотная, но не жесткая, хорошо справляется с неровностями и просёлками.
Belgee X70 — пример того, как локализация и адаптация позволяют сохранить на рынке востребованные модели даже после ухода оригинальных брендов. Для российских покупателей это шанс получить современный кроссовер с гибридными технологиями по более доступной цене. Важно учитывать, что модель ориентирована на практичность и надёжность, а не на премиум-отделку или инновационный дизайн. В условиях 2026 года, когда цены на топливо и автомобили продолжают расти, такие предложения выглядят особенно актуально.
Стоит отметить, что обновлённая версия X70 пока не получила полноприводную трансмиссию, поэтому дорестайлинговые экземпляры с приводом на обе оси остаются более универсальными. Важно помнить, что на рынке есть и другие интересные новинки: например, японский компактный внедорожник Land Cruiser FJ Series, о котором недавно рассказывалось в другом материале о расширении модели Toyota .
