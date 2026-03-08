Плюсы и минусы Belgee X70 глазами экспертов и владельцев — нюансы эксплуатации и реальные впечатления

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

8 марта 2026, 19:21

Belgee X70: что скрывает белорусский кроссовер на российском рынке

Белорусский кроссовер Belgee X70 активно обсуждается среди российских автолюбителей. Эксперты и владельцы делятся опытом эксплуатации, отмечая как сильные стороны модели, так и спорные моменты. Почему интерес к этой машине вырос именно сейчас - разбираемся в деталях.

В последние годы российский авторынок переживает серьезные перемены, и появление кроссовера Belgee X70 стало одним из самых обсуждаемых событий. Эта модель, собираемая в Беларуси на базе Geely Atlas Pro, быстро привлекла внимание покупателей, ищущих достойную альтернативу ушедшим брендам, и в условиях роста цен и ограниченного выбора новинка составила серьезную конкуренцию многим популярным маркам.

Belgee X70 оснащается 1,5-литровым турбомотором, доступным в двух вариантах мощности: 150 и 177 лошадиных сил. В топовых комплектациях предусмотрена 48-вольтовая мягкая гибридная система, которая призвана снизить расход топлива. Разгон до 100 км/ч занимает от 9,9 до 11 секунд, а максимальная скорость достигает 200 км/ч. Заявленный средний расход варьируется от 6,8 до 7,4 литра на 100 км, что является достойным показателем для данного класса. Покупателям доступны шестиступенчатый «автомат» и семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями, причем на полноприводных версиях трансмиссия работает особенно плавно.

Салон автомобиля рассчитан на пятерых пассажиров, а колесная база в 2670 мм обеспечивает достаточное пространство для ног задних пассажиров. Качество отделочных материалов приятно удивляет: за комфорт отвечают электрорегулировка передних сидений, подогрев обоих рядов, двухзонный климат-контроль и панорамная крыша. Атмосферная подсветка с 42 вариантами цветов создает уютную обстановку, а уровень шумоизоляции позволяет спокойно общаться даже на трассе, хотя на скорости выше 120 км/ч она уже не полностью справляется с шумом. Благодаря продуманной эргономике и богатому набору опций автомобиль отлично подходит для семейных поездок.

Безопасность — один из главных козырей Belgee X70. Уже в начальной комплектации установлены шесть подушек безопасности, системы ABS, EBD, ESC, TCS, ассистент старта в гору и система предотвращения столкновений. В более дорогих версиях появляется комплекс ADAS, включающий адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, автоматическое торможение с распознаванием пешеходов и дорожных знаков. Конструкция кузова на 70% состоит из высокопрочной стали, что вселяет уверенность в надежности автомобиля. В оснащение также входит 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедиа, Bluetooth, USB-разъемы, поддержка смартфонов, камера кругового обзора, датчики парковки и система бесключевого доступа. Однако в базовой версии отсутствует полноценная поддержка Apple CarPlay и Android Auto, что может стать минусом для некоторых покупателей. Мультимедийная система выглядит современно, но функционал ограничен: штатная акустика слабая, а навигация иногда подтормаживает.

Что касается практичности, дорожный просвет составляет 171 мм, а объем багажного отделения — 378 литров. При сложенных задних сиденьях пространство увеличивается, но получить ровный пол не удается. Для российских условий предусмотрен оцинкованный кузов, зимний пакет с подогревами и полный привод с внедорожным режимом, однако для серьезного бездорожья модель подходит слабо, так как ее возможности рассчитаны на легкие условия. К минусам можно отнести коротковатую подушку задних сидений, что может создавать дискомфорт в дальних поездках, отсутствие полного обогрева лобового стекла и не всегда удобное расположение USB-разъемов.

С точки зрения надежности, после пробега в 80 тысяч километров могут появиться стуки в рулевой рейке и износ стоек стабилизатора. Батарея гибридной системы иногда ведет себя непредсказуемо, а стоимость обслуживания может оказаться выше среднего по классу. При активной езде расход топлива заметно увеличивается.

Несмотря на перечисленные недочеты, Belgee X70 остается сбалансированным выбором для тех, кто ищет удобный и экономичный кроссовер для города и семейных поездок. Его плюсы перевешивают минусы, если вы не планируете частые выезды на бездорожье и не требуете от машины высокой технологичности. Единственным сдерживающим фактором может стать цена: она заметно выросла, и конкуренты за те же деньги часто предлагают больше возможностей. Эксперты оценивают модель на 8 из 10 и настоятельно рекомендуют перед покупкой обязательно пройти тест-драйв у официального дилера.

Упомянутые модели: Belgee X70
Упомянутые марки: Belgee, Geely
