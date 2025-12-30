Стоит ли покупать белорусский кроссовер Belgee X70 – все за и против

Belgee X70 глазами владельцев и экспертов: плюсы, минусы и нюансы эксплуатации

Белорусский кроссовер Belgee X70 вызывает интерес у российских водителей. В материале собраны реальные плюсы и минусы модели. Эксперты делятся впечатлениями от тестов и эксплуатации. Подробности о комфорте, надежности и оснащении. Читайте, чтобы узнать, подходит ли X70 для вас.

Belgee X70 — это компактный кроссовер белорусской сборки, созданный на базе Geely Atlas Pro, но адаптированный для местных рынков. В 2024-2025 годах модель стала заметной в России, и многие рассматривают её как альтернативу более привычным брендам.

Автомобиль оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 или 177 л.с. В топовых версиях есть мягкая гибридная система на 48 В, что повышает экономичность. Разгон до 100 км/ч занимает от 9,9 до 11 секунд, максимальная скорость — 200 км/ч. Средний расход топлива составляет 6,8-7,4 л на 100 км, что для кроссовера достойно. Доступны шестиступенчатый автомат или семиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями, причём в полноприводных версиях трансмиссия работает особенно плавно.

Салон рассчитан на пятерых человек. Колесная база 2670 мм обеспечивает достаточное пространство для ног, а материалы отделки отличаются хорошим качеством. Для комфорта предусмотрены электрорегулировка сидений, подогрев спереди и сзади, двухзонный климат-контроль и панорамная крыша. Атмосферная подсветка на 42 цвета создаёт уют, а эффективная шумоизоляция позволяет спокойно передвигаться даже на трассе. Для семейных поездок модель подходит отлично.

Безопасность — сильная сторона кроссовера. В базе уже есть шесть подушек, системы ABS, EBD, ESC, TCS, ассистент старта в гору и система предотвращения столкновений. В более дорогих версиях появляется комплекс ADAS, включающий адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, торможение с распознаванием пешеходов и знаков. Кузов на 70% выполнен из высокопрочной стали, что обеспечивает надёжность.

Оснащение включает 12,3-дюймовый сенсорный экран, Bluetooth, USB, интеграцию со смартфонами, камеру кругового обзора, датчики парковки и бесключевой доступ. Однако в базе нет качественной поддержки CarPlay и Android Auto. Клиренс составляет 171 мм, объём багажника — 378 литров, его можно увеличить, сложив задние сиденья, но ровный пол при этом не образуется. Для российских условий предусмотрены оцинкованный кузов, зимний пакет с подогревом и полный привод с Offroad-режимом.

Однако у модели есть и недостатки. Объём багажника невелик, а задние сиденья довольно короткие, что в дальних поездках может вызвать дискомфорт у пассажиров. Нет полного обогрева лобового стекла, а расположение USB-разъёмов не всегда удобно.

Мультимедийная система выглядит современно, но функционально ограничена: штатная акустика слабовата, навигация может подтормаживать, а беспроводная зарядка доступна только в дорогих комплектациях. Полноценной поддержки CarPlay и Android Auto в базе также нет.

С точки зрения надёжности после 80 тысяч км могут появиться стуки в рулевой рейке и износ стоек стабилизатора. Батарея гибридной системы иногда капризничает, а стоимость обслуживания выше средней по классу. При активной езде расход топлива заметно возрастает.

Для бездорожья модель подходит ограниченно: клиренс в 171 мм и особенности полного привода нацелены на лёгкие условия. В базовых версиях динамика средняя, а на скорости выше 120 км/ч шумоизоляция уже не справляется. Ещё один минус — ограниченный выбор комплектаций: в России доступно всего 2-3 варианта, а гибкости в опциях почти нет. Цены в 2025 году заметно выросли, и конкуренты за те же деньги часто предлагают больше возможностей.

В целом, Belgee X70 — это сбалансированный вариант для тех, кто ищет удобный и экономичный кроссовер для города и семейных поездок. Его плюсы перевешивают минусы, если не планировать частые выезды на бездорожье и не требовать самой высокой технологичности. Эксперты оценивают модель на 8 из 10 и советуют обязательно пройти тест-драйв у официального дилера перед покупкой.