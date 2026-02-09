Чем отличаются одноплатформенники: белорусский Belgee X70 и собрат Geely Atlas Pro

Belgee X70 и Geely Atlas Pro: есть ли отличия между моделями — эксперты сравнили

Белорусский кроссовер Belgee X70, стартовавший в мае 2024 года, вызвал интерес на российском рынке. Эксперты уже сравнили его с Geely Atlas Pro по ценам, комплектациям и качеству сборки.

Весной 2024 года на российский рынок уверенно вышел белорусский кроссовер Belgee X70, который сразу стал одной из самых обсуждаемых новинок. Автомобиль, производимый на заводе под Минском, позиционируется как прямая и более доступная альтернатива популярному Geely Atlas Pro. Продажи модели уже стартовали, привлекая внимание покупателей не только привлекательной ценой, но и особенностями локализованного производства.

Фото: Geely

Ценовое преимущество в действии

На текущий момент ценовой аргумент Belgee X70 остается одним из ключевых. При официальном старте продаж разница с Atlas Pro была весьма ощутимой. Даже с учетом всех действующих акций и программ кредитования, итоговая стоимость X70 в аналогичных комплектациях сохраняет преимущество, что делает его выгодным предложением для практичного покупателя. Автомобиль доступен в пяти цветах и четырех комплектациях: Active, Style, Prestige и Prestige+.

Производство и качество: фокус на надежности

Производство X70 налажено на заводе «БелДжи», где ранее выпускался Geely Emgrand. Модель собирается по мелкоузловой технологии, что позволило повысить уровень локализации. В процесс интегрированы современные этапы контроля: от роботизированной покраски с увеличенной толщиной слоя ЛКП до испытаний в дождевой камере и на заводском треке. Особое внимание уделено шумоизоляции — кузов проходит дополнительную обработку, а двери, капот и багажник защищены воском.

Производственные мощности завода и строгий контроль качества, который проводят как белорусские специалисты, так и китайские партнеры, призваны обеспечить высокую надежность продукции. Гарантия на X70 составляет 5 лет или 150 000 км, что соответствует лучшим стандартам сегмента.

Есть ли отличия у Belgee X70 и Geely Atlas Pro

Belgee X70 — это кроссовер, ранее известный как Geely Atlas Pro, который с 2024 года продаётся под новым брендом. Внешне автомобиль отличают обновлённые эмблемы: на решётке радиатора и сзади появился логотип BelGee, а все значки Geely были убраны с кузова, дисков и фар.

В деталях экстерьера также произошли изменения, включая иные пороги и установку стёкол BelGee, кроме панорамной крыши. Автомобиль оснащается шинами «Белшина» и аккумуляторами местных брендов, такими как «Зубр» или «АКОМ»

Итог: осознанный выбор

Belgee X70 — это не просто локализованная версия Atlas Pro. Это самостоятельное предложение, которое сочетает в себе узнаваемую платформу и дизайн, повышенное внимание к деталям сборки и, что немаловажно, более доступную цену при старте продаж. Для российского покупателя, который ищет современный кроссовер с оптимальным балансом стоимости, оснащения и заявленного качества, X70 представляет собой серьезный вариант для рассмотрения.