Чем отличаются одноплатформенники: белорусский Belgee X70 и собрат Geely Atlas Pro

9 февраля 2026, 09:19
Belgee X70 и Geely Atlas Pro: есть ли отличия между моделями — эксперты сравнили
Belgee X70 и Geely Atlas Pro: есть ли отличия между моделями — эксперты сравнили
Белорусский кроссовер Belgee X70, стартовавший в мае 2024 года, вызвал интерес на российском рынке. Эксперты уже сравнили его с Geely Atlas Pro по ценам, комплектациям и качеству сборки.
Весной 2024 года на российский рынок уверенно вышел белорусский кроссовер Belgee X70, который сразу стал одной из самых обсуждаемых новинок. Автомобиль, производимый на заводе под Минском, позиционируется как прямая и более доступная альтернатива популярному Geely Atlas Pro. Продажи модели уже стартовали, привлекая внимание покупателей не только привлекательной ценой, но и особенностями локализованного производства.
Ценовое преимущество в действии
На текущий момент ценовой аргумент Belgee X70 остается одним из ключевых. При официальном старте продаж разница с Atlas Pro была весьма ощутимой. Даже с учетом всех действующих акций и программ кредитования, итоговая стоимость X70 в аналогичных комплектациях сохраняет преимущество, что делает его выгодным предложением для практичного покупателя. Автомобиль доступен в пяти цветах и четырех комплектациях: Active, Style, Prestige и Prestige+.
Производство и качество: фокус на надежности
Производство X70 налажено на заводе «БелДжи», где ранее выпускался Geely Emgrand. Модель собирается по мелкоузловой технологии, что позволило повысить уровень локализации. В процесс интегрированы современные этапы контроля: от роботизированной покраски с увеличенной толщиной слоя ЛКП до испытаний в дождевой камере и на заводском треке. Особое внимание уделено шумоизоляции — кузов проходит дополнительную обработку, а двери, капот и багажник защищены воском.
Производственные мощности завода и строгий контроль качества, который проводят как белорусские специалисты, так и китайские партнеры, призваны обеспечить высокую надежность продукции. Гарантия на X70 составляет 5 лет или 150 000 км, что соответствует лучшим стандартам сегмента.
Есть ли отличия у Belgee X70 и Geely Atlas Pro
Belgee X70 — это кроссовер, ранее известный как Geely Atlas Pro, который с 2024 года продаётся под новым брендом. Внешне автомобиль отличают обновлённые эмблемы: на решётке радиатора и сзади появился логотип BelGee, а все значки Geely были убраны с кузова, дисков и фар.
В деталях экстерьера также произошли изменения, включая иные пороги и установку стёкол BelGee, кроме панорамной крыши. Автомобиль оснащается шинами «Белшина» и аккумуляторами местных брендов, такими как «Зубр» или «АКОМ»
Итог: осознанный выбор
Belgee X70 — это не просто локализованная версия Atlas Pro. Это самостоятельное предложение, которое сочетает в себе узнаваемую платформу и дизайн, повышенное внимание к деталям сборки и, что немаловажно, более доступную цену при старте продаж. Для российского покупателя, который ищет современный кроссовер с оптимальным балансом стоимости, оснащения и заявленного качества, X70 представляет собой серьезный вариант для рассмотрения.
Похожие материалы Белджи, Джили
-
07.02.2026, 06:09
Belgee X70 после 777 км: особенности, которые удивили владельца
Белорусский кроссовер Belgee X70 прошел первые 777 км, и уже на этом этапе выявились интересные нюансы в эргономике, работе гибридной системы и комфорте. Почему этот автомобиль может стать неожиданным выбором для российских водителей - в нашем материале.Читать далее
-
05.02.2026, 15:26
Belgee увеличил цены на автомобили в России: что изменится для покупателей в 2026 году
Автомобили Belgee в 2026 году подорожали, и это не связано с утилизационным сбором. Представитель бренда объяснил, почему цены выросли, и намекнул на обновления в модельной линейке. Что грозит покупателям - разбираемся.Читать далее
-
05.02.2026, 12:54
Belgee X70 снова подорожал: как изменились цены на кроссовер в 2026 году
В феврале 2026 года Belgee X70 вновь прибавил в цене, но только для комплектаций с полным приводом. Переднеприводные версии остались на прежнем уровне. Что происходит с ценами и стоит ли ждать новых изменений - разбираемся подробно.Читать далее
-
05.02.2026, 10:43
Пять альтернатив Haval Jolion: какие иномарки доступны по схожей цене в 2026 году
Вышло новое исследование: эксперты изучили рынок и выяснили, какие иномарки можно купить по цене Haval Jolion. Пять моделей, которые часто остаются в тени, но заслуживают внимания. Что предлагают дилеры и какие нюансы стоит учесть - разбираемся подробно.Читать далее
-
05.02.2026, 05:38
Полноприводный Belgee X70 стал дороже: новые цены и особенности комплектаций
Белорусский бренд Belgee пересмотрел ценовую политику на полноприводные версии X70. Изменения затронули только модификации с системой мягкого гибрида, что может повлиять на выбор покупателей в сегменте кроссоверов.Читать далее
-
04.02.2026, 20:21
Belgee X70: новая альтернатива на рынке кроссоверов с локализацией
В России продают кроссовер Belgee X70, который является копией Geely Atlas Pro, но с доработками под местные условия. Модель получила локализованные детали и усиленную защиту кузова. Разбираемся, что изменилось и почему это важно.Читать далее
-
03.02.2026, 13:45
Belgee X70: плюсы и минусы нового кроссовера глазами владельца после Nissan Teana
Владелец делится впечатлениями о Belgee X70 после перехода с бизнес-седана. В обзоре - честный разбор сильных и слабых сторон модели, включая эргономику, оснащение и особенности поведения на дороге. Почему этот автомобиль оказался в центре внимания - в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 07:24
Сравнение BELGEE X50 и X70: особенности, отличия и выбор для российских дорог
Детальный разбор кроссоверов BELGEE X50 и X70: дизайн, технические параметры, комфорт, технологии и безопасность. Узнайте, какой из этих автомобилей лучше справится с городскими пробками, а какой - с выездом на природу. Экспертный взгляд на белорусские новинки и их возможности для российских автолюбителей.Читать далее
-
27.01.2026, 14:14
Владелец Belgee X70 2025 из Новосибирска делится опытом владения и неожиданными нюансами
Реальный опыт эксплуатации Belgee X70 2025 года. Владелец из Новосибирска рассказывает о плюсах и минусах. Неожиданные детали, личные впечатления, нюансы комплектаций. Читайте, прежде чем покупать.Читать далее
-
09.02.2026, 12:27
Toyota Corolla 2024: реальный опыт владения, неожиданные плюсы и минусы нового поколения
Владелец Toyota Corolla 2024 из Новосибирска делится личным опытом покупки и эксплуатации, сравнивая с предыдущей моделью. Какие неожиданные детали всплыли в процессе, и что важно знать тем, кто выбирает между новым и подержанным авто - читайте в материале.Читать далее
-
09.02.2026, 12:17
Редкий Ferrari Dino 308 GT4 ушел с аукциона по цене нового Toyota Prius
На аукционе в США продан Ferrari Dino 308 GT4 1975 года за 37 тысяч долларов - почти как новый Toyota Prius. Несмотря на технические проблемы и следы ремонта, автомобиль вызвал ажиотаж среди коллекционеров. Почему этот лот стал предметом обсуждения - в нашем материале.Читать далее
