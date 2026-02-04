Чем отличается белорусский Belgee X70 от Geely Atlas Pro и почему его выбирают российские водители

4 февраля 2026, 20:21
Belgee X70: новая альтернатива на рынке кроссоверов с локализацией
В России продают кроссовер Belgee X70, который является копией Geely Atlas Pro, но с доработками под местные условия. Модель получила локализованные детали и усиленную защиту кузова. Разбираемся, что изменилось и почему это важно.
Появление Belgee X70 на российском рынке стало событием для тех, кто ищет практичный и современный кроссовер, но не готов переплачивать за громкое имя. В 2024 году дилерские центры новой белорусской марки начали работу в крупных городах, а сам автомобиль сразу вызвал интерес у покупателей благодаря сочетанию знакомых технологий и стремлению к традиционным реалиям.
Belgee X70 – это не просто очередная копия популярного Geely Atlas Pro. Завод «БелДжи» в Минской области получил лицензию на производство моделей, позволяющих внедрить в освещение больше локальных компонентов. Уже сейчас в кроссовере использовались аккумуляторы российского или белорусского производства, отечественные стекла, диски и шины. В планах - увеличение количества локализованных деталей, включая оптику, электрику, сиденья и даже двигатель.
Внешне вариант белорусского авто от китайского оригинала можно отличить только по эмблемам: на решетке радиатора и руле теперь красуется аббревиатура BG, а на крышке багажника и фарах появились новые шильдики. Все остальные элементы кузова и салона остались прежними, что позволяет сохранить узнаваемый облик и привычную эргономику.
Салон выполнен в духе современных китайских автомобилей: мягкие материалы, цифровая приборная панель на 7 дюймов, крупный экран медиасистемы и удобные сиденья с выраженной боковой поддержкой. Для задних пассажиров предусмотрены подлокотник, подстаканники и USB-разъемы, а в салоне хватает места для хранения мелочей. Багажник на 378 литров не рекордный, но его достаточно для повседневных нужд и поездок по городу.
Техническая часть осталась без изменений: базовые версии оснащены 1,5-литровым турбомотором и 6-ступенчатым автоматом, а более дорогие — 177-сильным двигателем с 48-вольтовым стартер-генератором, 7-ступенчатым роботом и полным приводом. Электрический модуль помогает при разгоне и низком расходе топлива, система старт-стоп работает уже при снижении скорости до 15 км/ч. Аккумулятор на 80 Ач заряжается за счет рекуперации энергии во время движения.
Шумоизоляция достойная - даже на скорости за 100 км/ч в салоне тихо. Мультимедийная система работает быстро, меню открывается понятно, хотя поддержки Apple CarPlay и Android Auto пока нет. В топовых комплектациях доступен подогрев всех сидений, адаптивный круиз-контроль, аудиосистема с восемью динамиками, электропривод багажника и современные электронные ассистенты.
Производство Belgee X70 стартовало в мае 2024 года в Жодино. На складах дилеров все еще можно найти кроссоверы под брендом Geely, но теперь у покупателей есть выбор между двумя практически разными машинами с разной ценой. Belgee X70 стоит от 2 672 990 рублей, Geely Atlas Pro — от 2 836 990 рублей. При этом белорусская версия получила усиленную защиту кузова: более прочное лакокрасочное покрытие, увеличенный слой герметика и антикоррозийную обработку на всех поверхностях, включая днище, капот и закрытую крышку.
Таким образом, Belgee X70 предлагает водителям не только знакомый уровень комфорта и технологий, но и дополнительные преимущества в виде лучшей адаптации к суровым условиям эксплуатации. Это делает модель главным конкурентом на рынке семейных кроссоверов и может изменить расстановку сил в сегменте.
Похожие материалы Белджи, Джили
-
03.02.2026, 13:45
Belgee X70: плюсы и минусы нового кроссовера глазами владельца после Nissan Teana
Владелец делится впечатлениями о Belgee X70 после перехода с бизнес-седана. В обзоре - честный разбор сильных и слабых сторон модели, включая эргономику, оснащение и особенности поведения на дороге. Почему этот автомобиль оказался в центре внимания - в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 07:24
Сравнение BELGEE X50 и X70: особенности, отличия и выбор для российских дорог
Детальный разбор кроссоверов BELGEE X50 и X70: дизайн, технические параметры, комфорт, технологии и безопасность. Узнайте, какой из этих автомобилей лучше справится с городскими пробками, а какой - с выездом на природу. Экспертный взгляд на белорусские новинки и их возможности для российских автолюбителей.Читать далее
-
27.01.2026, 14:14
Владелец Belgee X70 2025 из Новосибирска делится опытом владения и неожиданными нюансами
Реальный опыт эксплуатации Belgee X70 2025 года. Владелец из Новосибирска рассказывает о плюсах и минусах. Неожиданные детали, личные впечатления, нюансы комплектаций. Читайте, прежде чем покупать.Читать далее
-
27.01.2026, 05:50
Belgee укрепляет позиции: как белорусские автомобили завоевали российский рынок
Belgee уверенно вошел в десятку лидеров российского авторынка по итогам 2025 года. В чем секрет популярности моделей X50, X70 и S50, какие выгоды предлагают дилеры и почему эти автомобили стали символом прагматичного выбора - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.01.2026, 04:52
Двигатели Belgee: особенности, ресурс и нюансы обслуживания
Какие моторы ставят на Belgee X50, X70 и S50, каков их реальный ресурс, чем отличаются по конструкции и что важно знать о выборе масла - разбор для тех, кто выбирает белорусско-китайские автомобили. Экспертные рекомендации и нюансы эксплуатации.Читать далее
-
26.01.2026, 08:13
Владелец пересел с Opel Astra J на Belgee X70 2025 и удивился новым нюансам
Водитель сменил старый Opel Astra J на новый Belgee X70 2025. Первые недели эксплуатации принесли неожиданные открытия. Владелец делится деталями адаптации и рассказывает о плюсах и минусах. Некоторые моменты удивили даже опытного автомобилиста.Читать далее
-
25.01.2026, 09:31
Как Belgee адаптирует автомобили Geely для рынка России
Белорусские автомобили Belgee - это не просто копии Geely, а результат глубокой адаптации под местные условия. В статье разбираем, какие доработки внедряют на заводе в Борисове, как это влияет на эксплуатацию и почему Belgee становится все более популярным выбором среди автолюбителей СНГ.Читать далее
-
24.01.2026, 14:39
Belgee X50 и X70: сравнение кроссоверов для города и семьи
Belgee X50 и X70 - два кроссовера с разным характером и возможностями. В материале подробно разбираются их отличия в дизайне, оснащении, динамике и технологиях, чтобы помочь выбрать подходящую модель для ваших задач.Читать далее
-
22.01.2026, 11:12
Сколько на самом деле тратят топлива Geely: проверяем реальные цифры на популярных моделях
Реальные показатели расхода топлива на Geely часто отличаются от заявленных. Мы собрали данные владельцев и провели сравнение. Какие модели оказались самыми экономичными? Узнайте, что влияет на расход.Читать далее
-
13.01.2026, 15:56
Юбилейный 150-тысячный Belgee сошел с конвейера в Беларуси
В Беларуси выпущен 150-тысячный автомобиль Belgee. Завод удвоил мощности и внедрил роботов. Новая партия кроссоверов уже готова для России. Что еще изменилось на предприятии - читайте в материале.Читать далее
