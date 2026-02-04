Чем отличается белорусский Belgee X70 от Geely Atlas Pro и почему его выбирают российские водители

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

4 февраля 2026, 20:21

Belgee X70: новая альтернатива на рынке кроссоверов с локализацией

Belgee X70: новая альтернатива на рынке кроссоверов с локализацией

Чем отличается белорусский Belgee X70 от Geely Atlas Pro и почему его выбирают российские водители

Belgee X70: новая альтернатива на рынке кроссоверов с локализацией

В России продают кроссовер Belgee X70, который является копией Geely Atlas Pro, но с доработками под местные условия. Модель получила локализованные детали и усиленную защиту кузова. Разбираемся, что изменилось и почему это важно.

В России продают кроссовер Belgee X70, который является копией Geely Atlas Pro, но с доработками под местные условия. Модель получила локализованные детали и усиленную защиту кузова. Разбираемся, что изменилось и почему это важно.

Появление Belgee X70 на российском рынке стало событием для тех, кто ищет практичный и современный кроссовер, но не готов переплачивать за громкое имя. В 2024 году дилерские центры новой белорусской марки начали работу в крупных городах, а сам автомобиль сразу вызвал интерес у покупателей благодаря сочетанию знакомых технологий и стремлению к традиционным реалиям.

Belgee X70 – это не просто очередная копия популярного Geely Atlas Pro. Завод «БелДжи» в Минской области получил лицензию на производство моделей, позволяющих внедрить в освещение больше локальных компонентов. Уже сейчас в кроссовере использовались аккумуляторы российского или белорусского производства, отечественные стекла, диски и шины. В планах - увеличение количества локализованных деталей, включая оптику, электрику, сиденья и даже двигатель.

Внешне вариант белорусского авто от китайского оригинала можно отличить только по эмблемам: на решетке радиатора и руле теперь красуется аббревиатура BG, а на крышке багажника и фарах появились новые шильдики. Все остальные элементы кузова и салона остались прежними, что позволяет сохранить узнаваемый облик и привычную эргономику.

Салон выполнен в духе современных китайских автомобилей: мягкие материалы, цифровая приборная панель на 7 дюймов, крупный экран медиасистемы и удобные сиденья с выраженной боковой поддержкой. Для задних пассажиров предусмотрены подлокотник, подстаканники и USB-разъемы, а в салоне хватает места для хранения мелочей. Багажник на 378 литров не рекордный, но его достаточно для повседневных нужд и поездок по городу.

Техническая часть осталась без изменений: базовые версии оснащены 1,5-литровым турбомотором и 6-ступенчатым автоматом, а более дорогие — 177-сильным двигателем с 48-вольтовым стартер-генератором, 7-ступенчатым роботом и полным приводом. Электрический модуль помогает при разгоне и низком расходе топлива, система старт-стоп работает уже при снижении скорости до 15 км/ч. Аккумулятор на 80 Ач заряжается за счет рекуперации энергии во время движения.

Шумоизоляция достойная - даже на скорости за 100 км/ч в салоне тихо. Мультимедийная система работает быстро, меню открывается понятно, хотя поддержки Apple CarPlay и Android Auto пока нет. В топовых комплектациях доступен подогрев всех сидений, адаптивный круиз-контроль, аудиосистема с восемью динамиками, электропривод багажника и современные электронные ассистенты.

Производство Belgee X70 стартовало в мае 2024 года в Жодино. На складах дилеров все еще можно найти кроссоверы под брендом Geely, но теперь у покупателей есть выбор между двумя практически разными машинами с разной ценой. Belgee X70 стоит от 2 672 990 рублей, Geely Atlas Pro — от 2 836 990 рублей. При этом белорусская версия получила усиленную защиту кузова: более прочное лакокрасочное покрытие, увеличенный слой герметика и антикоррозийную обработку на всех поверхностях, включая днище, капот и закрытую крышку.

Таким образом, Belgee X70 предлагает водителям не только знакомый уровень комфорта и технологий, но и дополнительные преимущества в виде лучшей адаптации к суровым условиям эксплуатации. Это делает модель главным конкурентом на рынке семейных кроссоверов и может изменить расстановку сил в сегменте.

Упомянутые модели: Belgee X70, Geely Atlas Pro (от 2 119 990 Р)
Упомянутые марки: Belgee, Geely
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Белджи, Джили

Похожие материалы Белджи, Джили

Новые производственные мощности МАЗ: как меняется рынок пассажирских автобусов
Утильсбор в цене новых авто: сколько реально платит покупатель в 2026 году
Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Магнитогорск Белгород Брянск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться