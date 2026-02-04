Чем отличается белорусский Belgee X70 от Geely Atlas Pro и почему его выбирают российские водители

Belgee X70: новая альтернатива на рынке кроссоверов с локализацией

В России продают кроссовер Belgee X70, который является копией Geely Atlas Pro, но с доработками под местные условия. Модель получила локализованные детали и усиленную защиту кузова. Разбираемся, что изменилось и почему это важно.

В России продают кроссовер Belgee X70, который является копией Geely Atlas Pro, но с доработками под местные условия. Модель получила локализованные детали и усиленную защиту кузова. Разбираемся, что изменилось и почему это важно.

Появление Belgee X70 на российском рынке стало событием для тех, кто ищет практичный и современный кроссовер, но не готов переплачивать за громкое имя. В 2024 году дилерские центры новой белорусской марки начали работу в крупных городах, а сам автомобиль сразу вызвал интерес у покупателей благодаря сочетанию знакомых технологий и стремлению к традиционным реалиям.

Belgee X70 – это не просто очередная копия популярного Geely Atlas Pro. Завод «БелДжи» в Минской области получил лицензию на производство моделей, позволяющих внедрить в освещение больше локальных компонентов. Уже сейчас в кроссовере использовались аккумуляторы российского или белорусского производства, отечественные стекла, диски и шины. В планах - увеличение количества локализованных деталей, включая оптику, электрику, сиденья и даже двигатель.

Внешне вариант белорусского авто от китайского оригинала можно отличить только по эмблемам: на решетке радиатора и руле теперь красуется аббревиатура BG, а на крышке багажника и фарах появились новые шильдики. Все остальные элементы кузова и салона остались прежними, что позволяет сохранить узнаваемый облик и привычную эргономику.

Салон выполнен в духе современных китайских автомобилей: мягкие материалы, цифровая приборная панель на 7 дюймов, крупный экран медиасистемы и удобные сиденья с выраженной боковой поддержкой. Для задних пассажиров предусмотрены подлокотник, подстаканники и USB-разъемы, а в салоне хватает места для хранения мелочей. Багажник на 378 литров не рекордный, но его достаточно для повседневных нужд и поездок по городу.

Техническая часть осталась без изменений: базовые версии оснащены 1,5-литровым турбомотором и 6-ступенчатым автоматом, а более дорогие — 177-сильным двигателем с 48-вольтовым стартер-генератором, 7-ступенчатым роботом и полным приводом. Электрический модуль помогает при разгоне и низком расходе топлива, система старт-стоп работает уже при снижении скорости до 15 км/ч. Аккумулятор на 80 Ач заряжается за счет рекуперации энергии во время движения.

Шумоизоляция достойная - даже на скорости за 100 км/ч в салоне тихо. Мультимедийная система работает быстро, меню открывается понятно, хотя поддержки Apple CarPlay и Android Auto пока нет. В топовых комплектациях доступен подогрев всех сидений, адаптивный круиз-контроль, аудиосистема с восемью динамиками, электропривод багажника и современные электронные ассистенты.

Производство Belgee X70 стартовало в мае 2024 года в Жодино. На складах дилеров все еще можно найти кроссоверы под брендом Geely, но теперь у покупателей есть выбор между двумя практически разными машинами с разной ценой. Belgee X70 стоит от 2 672 990 рублей, Geely Atlas Pro — от 2 836 990 рублей. При этом белорусская версия получила усиленную защиту кузова: более прочное лакокрасочное покрытие, увеличенный слой герметика и антикоррозийную обработку на всех поверхностях, включая днище, капот и закрытую крышку.

Таким образом, Belgee X70 предлагает водителям не только знакомый уровень комфорта и технологий, но и дополнительные преимущества в виде лучшей адаптации к суровым условиям эксплуатации. Это делает модель главным конкурентом на рынке семейных кроссоверов и может изменить расстановку сил в сегменте.