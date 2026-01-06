Стоит ли брать X70? Неожиданные детали и нюансы — разбор

Belgee X70: плюсы и минусы белорусского кроссовера для города

Белорусский Belgee X70 уже на российском рынке. Кроссовер удивляет сочетанием технологий и ценой. Но есть нюансы, о которых важно знать. Эксперт выделил сильные и слабые стороны модели. Некоторые моменты могут стать решающими при выборе.

Кроссовер Belgee X70, новый для российского рынка, собирается в Беларуси на заводе с полным циклом производства, включая сварку и покраску. После отделения от Geely, в июне 2025 года компания запустила продажи модели в России. X70 технически близок к Geely Atlas Pro, но предлагается по более доступной цене: от 2 376 190 рублей со скидками.

Автомобиль доступен с гибридной и бензиновой силовыми установками. Гибридная версия (177 л.с.) сочетает бензиновый двигатель с электромотором и системой рекуперации, используя роботизированную коробку передач. Бензиновая модификация (150 л.с.) комплектуется гидроавтоматом Aisin. Важная особенность: полный привод предлагается только для гибрида, а передний — только для бензиновой версии.

Несмотря на адаптацию подвески инженерами Lotus, клиренс в 170 мм и небольшие ходы подвески ограничивают внедорожный потенциал. При длительной эксплуатации с включенным полным приводом возможен перегрев муфты. Объём багажника (менее 378 литров) для автомобиля такой длины считается скромным.

В базовой комплектации кроссовер хорошо оснащён: присутствуют подогрев сидений, руля и зеркал, двухзонный климат-контроль, датчики парковки, камера заднего вида и 12.4-дюймовый дисплей медиасистемы. Однако она не поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. В более дорогих версиях добавляются камера кругового обзора, электропривод сиденья водителя и улучшенная аудиосистема, но матричные фары и полный обогрев лобового стекла отсутствуют.

В целом, Belgee X70 предлагает адаптацию к российским условиям, богатую базовую комплектацию и привлекательную цену. Однако при выборе стоит учитывать скромный клиренс, особенности работы полного привода и небольшой багажник. В целом Belgee X70 идеальный вариант для городских условий, но для частых поездок за город стоит рассмотреть альтернативу.