Реальный опыт эксплуатации Belgee X70: что удивило, а что разочаровало в доступном кроссовере

Belgee X70: плюсы и минусы нового кроссовера глазами владельца после Nissan Teana

Владелец делится впечатлениями о Belgee X70 после перехода с бизнес-седана. В обзоре - честный разбор сильных и слабых сторон модели, включая эргономику, оснащение и особенности поведения на дороге. Почему этот автомобиль оказался в центре внимания - в материале.

Когда речь заходит о выборе семейного автомобиля, компромиссы становятся неизбежными. Особенно если бюджет ограничен, требования к машине высокие: просторный салон, современное оснащение, надежность и адекватная стоимость обслуживания. Именно в такой ситуации оказался герой нашего материала, решивший заменить проверенный временем седан на нечто свежее и более универсальное.

После четырех лет за рулем Nissan Teana, где комфорт и размер играли ключевую роль, рассматривались только крупные модели. Среди претендентов были гибриды Evolute i-Space, Jetour Dashing и Baik X75. Однако транспортный налог на гибрид отпугнул, а остальные варианты не соответствовали ряду параметров. В итоге выбор пал на Belgee X70 — новый кроссовер, который обещал сочетание доступных цен и достойного оснащения.

С первых дней эксплуатации автомобиль приятно удивил высоким расположением водительского кресла и хорошей обзорностью. В салоне достаточно места для всей семьи, отделка из бюджетных материалов не создает ощущения экономии. В списке опций — множество полезных функций, которые обычно встречаются в более дорогих моделях. Двигатель работает ровно, расход топлива держится в разумных пределах, что особенно важно в условиях растущих цен на бензин.

Однако не обошлось и без нюансов. Широкая передняя стойка и массивное зеркало сзади заметно ограничивают боковую видимость, что требует дополнительной внимательности при маневрах. Подвеска жесткая - на плохих дорогах это чувствуется особенно сильно. На скоростях руль становится слишком легким, что не обеспечивает уверенности. Яркая индикация системы ГЛОНАСС раздражает в темное время суток, водительское сиденье не слишком удобно для людей крупного телосложения.

Отдельного упоминания заслуживает отсутствие системы на базе Android Auto. Интерфейс оказался не самым интуитивным, некоторые функции работают портативно. Для тех, кто привык к простым и понятным решениям, это может стать неприятным сюрпризом. Тем не менее, большинство базовых задач системы выполняются, хотя и требуют привыкания.

По сути, Belgee X70 оставляет впечатление строгого середнячка в сравнении с Nissan Teana. Да, есть вопросы по эргономике и некоторым техническим решениям, но за свои деньги автомобиль предлагает достойный набор характеристик. В условиях современного рынка, где выбор новых машин ограничен, такой вариант выглядит вполне разумным.