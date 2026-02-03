Реальный опыт эксплуатации Belgee X70: что удивило, а что разочаровало в доступном кроссовере

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

3 февраля 2026, 13:45

Belgee X70: плюсы и минусы нового кроссовера глазами владельца после Nissan Teana

Belgee X70: плюсы и минусы нового кроссовера глазами владельца после Nissan Teana

Реальный опыт эксплуатации Belgee X70: что удивило, а что разочаровало в доступном кроссовере

Belgee X70: плюсы и минусы нового кроссовера глазами владельца после Nissan Teana

Владелец делится впечатлениями о Belgee X70 после перехода с бизнес-седана. В обзоре - честный разбор сильных и слабых сторон модели, включая эргономику, оснащение и особенности поведения на дороге. Почему этот автомобиль оказался в центре внимания - в материале.

Владелец делится впечатлениями о Belgee X70 после перехода с бизнес-седана. В обзоре - честный разбор сильных и слабых сторон модели, включая эргономику, оснащение и особенности поведения на дороге. Почему этот автомобиль оказался в центре внимания - в материале.

Когда речь заходит о выборе семейного автомобиля, компромиссы становятся неизбежными. Особенно если бюджет ограничен, требования к машине высокие: просторный салон, современное оснащение, надежность и адекватная стоимость обслуживания. Именно в такой ситуации оказался герой нашего материала, решивший заменить проверенный временем седан на нечто свежее и более универсальное.

После четырех лет за рулем Nissan Teana, где комфорт и размер играли ключевую роль, рассматривались только крупные модели. Среди претендентов были гибриды Evolute i-Space, Jetour Dashing и Baik X75. Однако транспортный налог на гибрид отпугнул, а остальные варианты не соответствовали ряду параметров. В итоге выбор пал на Belgee X70 — новый кроссовер, который обещал сочетание доступных цен и достойного оснащения.

С первых дней эксплуатации автомобиль приятно удивил высоким расположением водительского кресла и хорошей обзорностью. В салоне достаточно места для всей семьи, отделка из бюджетных материалов не создает ощущения экономии. В списке опций — множество полезных функций, которые обычно встречаются в более дорогих моделях. Двигатель работает ровно, расход топлива держится в разумных пределах, что особенно важно в условиях растущих цен на бензин.

Однако не обошлось и без нюансов. Широкая передняя стойка и массивное зеркало сзади заметно ограничивают боковую видимость, что требует дополнительной внимательности при маневрах. Подвеска жесткая - на плохих дорогах это чувствуется особенно сильно. На скоростях руль становится слишком легким, что не обеспечивает уверенности. Яркая индикация системы ГЛОНАСС раздражает в темное время суток, водительское сиденье не слишком удобно для людей крупного телосложения.

Отдельного упоминания заслуживает отсутствие системы на базе Android Auto. Интерфейс оказался не самым интуитивным, некоторые функции работают портативно. Для тех, кто привык к простым и понятным решениям, это может стать неприятным сюрпризом. Тем не менее, большинство базовых задач системы выполняются, хотя и требуют привыкания.

По сути, Belgee X70 оставляет впечатление строгого середнячка в сравнении с Nissan Teana. Да, есть вопросы по эргономике и некоторым техническим решениям, но за свои деньги автомобиль предлагает достойный набор характеристик. В условиях современного рынка, где выбор новых машин ограничен, такой вариант выглядит вполне разумным.

Упомянутые модели: Belgee X70, Nissan Teana
Упомянутые марки: Belgee, Nissan
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Белджи, Ниссан

Похожие материалы Белджи, Ниссан

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодарский край Омск Ростовская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться