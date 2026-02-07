Первые 777 км на новом белорусском кроссовере: впечатления о дизайне, салоне, двигателе и комфорте Belgee X70

7 февраля 2026, 06:09
Belgee X70 после 777 км: особенности, которые удивили владельца
Belgee X70 после 777 км: особенности, которые удивили владельца
Белорусский кроссовер Belgee X70 прошел первые 777 км, и уже на этом этапе выявились интересные нюансы в эргономике, работе гибридной системы и комфорте. Почему этот автомобиль может стать неожиданным выбором для российских водителей - в нашем материале.
Появление кроссовера Belgee X70 на российском рынке вызвало живой интерес. Модель предлагает сочетание европейских дизайнерских решений и современных технологий, обещая уникальный пользовательский опыт. Первые впечатления от эксплуатации позволяют выделить его ключевые особенности.
Внешний облик X70, разработанный при участии бывшего дизайнера Volvo Гая Бергойна и основанный на платформе обновленного Geely Atlas Pro, отличается строгостью линий и узнаваемым силуэтом. Автомобиль выглядит сдержанно и солидно, находя удачный баланс между практичностью и современным стилем.
Интерьер предлагает неожиданно классический подход в эпоху тотальной цифровизации. Вместо множества сенсорных экранов здесь используются физические кнопки для управления климатом и аудиосистемой, что повышает удобство и безопасность в движении. Однако мультимедийная система имеет недостаток: отсутствие штатной поддержки Apple CarPlay, а функция экрана смартфона реализована неудобно, требуя постоянной его активности.
В плане комфорта кроссовер демонстрирует внимание к деталям. Водительское кресло обладает широким диапазоном регулировок и хорошей боковой поддержкой. На втором ряду — просторно даже для высоких пассажиров, мягкий диван, регулируемая спинка и такие опции, как USB-порты и подогрев. Среди приятных оснащений — система кругового обзора, подогрев руля и сидений. Зимним минусом может стать ограниченный обогрев лобового стекла. Объём багажника составляет 378 литров, а под полом расположено место для размещения элементов мягкой гибридной системы.
Техническая часть построена вокруг 1.5-литрового трёхцилиндрового турбомотора от Volvo, работающего в паре с 48-вольтовым гибридным комплектом. Он помогает при разгоне, снижая нагрузку на ДВС. В паре с двигателем работает 7-ступенчатый роботизированный преселективный автомат. Заявленный ресурс силового агрегата и трансмиссии высок, но на практике расход топлива в смешанном цикле оказался заметно выше официальных цифр — около 8-9 л/100 км вместо заявленных 6-8.
Полный привод реализован через электрогидравлическую муфту BorgWarner. Водителю доступны несколько режимов движения, каждый из которых меняет не только характер реакции авто, но и визуальное оформление приборной панели. На трассе X70 ведёт себя уверенно, демонстрируя минимальные крены в поворотах и уверенный разгон благодаря совместной работе турбины и электромотора.
Первые выводы позволяют считать Belgee X70 сбалансированным и продуманным предложением для российских условий. Он сочетает в себе узнаваемый дизайн, современные технологии, высокий уровень базового оснащения и комфорта. Несмотря на некоторые компромиссы в мультимедийной системе и реальном расходе топлива, кроссовер производит впечатление достойного конкурента в своём классе, окончательная оценка которого станет возможна после более длительной эксплуатации.
