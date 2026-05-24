Автор: Мария Степанова

24 мая 2026, 06:54

Обновленный Belgee X70: что стало хуже, а что улучшили — разбор комплектаций и компромиссов

Обновленный Belgee X70 вышел на рынок с доработанным дизайном и мультимедийной системой, сохранив доступную цену. Разбираемся, какие изменения затронули комплектации, что стало удобнее, а где появились неожиданные компромиссы.

Обновление Belgee X70 вызвало интерес среди автолюбителей, ведь кроссовер сохранил привлекательную цену, но получил перемены во внешности и оснащении. На фоне роста цен в сегменте такие перемены могут стать решающими для тех, кто делает выбор между новыми и подержанными автомобилями.

Внешние изменения не бросаются в глаза, но они есть: решётка радиатора теперь с вертикальными ламелями, что сближает X70 с более дорогими моделями бренда. В комплектациях Active и Style появился новый оттенок Starnight Blue. Однако в Style добавлены 17-дюймовые диски вместо прежних 18-дюймовых — не самое приятное новшество для поклонников эффектного вида.

Внутри перемены невелики. Главная — обновлённая мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay (пусть и только по проводу). Android Auto по-прежнему заменяет китайский аналог, а также требует подключения кабеля. Графика и скорость работы системы остались на среднем уровне, но интеграция со смартфоном стала более адаптированной.

Комплектация Style лишилась ряда опций: теперь здесь только шесть динамиков вместо восьми, регулировка водительского кресла осталась ручной, электроскладывание зеркал и 12-вольтовая розетка исчезли. Камера кругового обзора уступила место камере только заднего вида, что может огорчить тех, кто рассчитывает на полный набор ассистентов. Впрочем, все эти функции доступны в более дорогих версиях Prestige и Prestige+.

Безопасность не изменилась: шесть подушек, крепления ISOFIX и стандартный набор электронных систем, включая экстренное торможение. Подогрев обоих рядов, двухзонный климат-контроль (кроме Active), а также подогрев руля, зеркал и форсунок омывателя — во всех комплектациях. Однако частичное отключение подогрева сидений и руля работает не всегда корректно, что может потребовать обновления прошивки у дилера.

Техническая часть осталась прежней: трёхцилиндровый турбомотор 1,5 литра (150 л.с., 255 Нм для переднего привода и 300 Нм для 4WD) и 6-ступенчатый автомат Aisin. Динамика — 11 секунд до «сотни», но на ходу кроссовер кажется бодрее, чем цифры на бумаге. Подвеска жёсткая, зато энергоёмкая: на плохих дорогах держит удар, на асфальте обеспечивает управляемость. Однако при старте с места X70 склонен к пробуксовке, особенно на скользком покрытии.

Расход топлива в обычных условиях — 9–11 литров на 100 км, что обусловлено зимними условиями, прогревами и манерой езды. Водителям следует учитывать, что показатели могут меняться в зависимости от стиля и времени года.

Багажник рассчитан скорее на городские поездки, для дальних путешествий может потребоваться дополнительный бокс на крышу. В целом, X70 — это просторный салон, достойная динамика и управляемость, но с некоторыми компромиссами по оснащению в средних комплектациях.

В 2026 году Belgee X70 останется одним из доступных кроссоверов, сочетающих современный дизайн и базовые опции по цене до 3 миллионов рублей. Для российского рынка, где выбор новых автомобилей ограничен, такие предложения сохраняют актуальность. Покупателям стоит внимательно изучить комплектации, чтобы не потерять важные для себя функции.

На фоне других новинок сегмента, таких как недавно анонсированный Winnebago Arka, который также привлекает внимание экспертов своим необычным подходом к оснащению, Belgee X70 выглядит прагматичным выбором ( подробнее о необычных решениях в автоновинках ), Belgee X70 выглядит как рациональный выбор для тех, кто ценит баланс между ценой и набором опций. Важно помнить, что модель ориентирована на массового потребителя, где важна надежность и доступность, а не технологические излишества.

