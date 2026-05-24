Обновленный Belgee X70: что стало хуже, а что улучшили — разбор комплектаций и компромиссов

24 мая 2026, 06:54
Belgee X70 после обновления: что изменилось в комплектациях и оснащении
Belgee X70 после обновления: что изменилось в комплектациях и оснащении
Обновленный Belgee X70 вышел на рынок с доработанным дизайном и мультимедийной системой, сохранив доступную цену. Разбираемся, какие изменения затронули комплектации, что стало удобнее, а где появились неожиданные компромиссы.
Обновление Belgee X70 вызвало интерес среди автолюбителей, ведь кроссовер сохранил привлекательную цену, но получил перемены во внешности и оснащении. На фоне роста цен в сегменте такие перемены могут стать решающими для тех, кто делает выбор между новыми и подержанными автомобилями.
Внешние изменения не бросаются в глаза, но они есть: решётка радиатора теперь с вертикальными ламелями, что сближает X70 с более дорогими моделями бренда. В комплектациях Active и Style появился новый оттенок Starnight Blue. Однако в Style добавлены 17-дюймовые диски вместо прежних 18-дюймовых — не самое приятное новшество для поклонников эффектного вида.
Внутри перемены невелики. Главная — обновлённая мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay (пусть и только по проводу). Android Auto по-прежнему заменяет китайский аналог, а также требует подключения кабеля. Графика и скорость работы системы остались на среднем уровне, но интеграция со смартфоном стала более адаптированной.
Комплектация Style лишилась ряда опций: теперь здесь только шесть динамиков вместо восьми, регулировка водительского кресла осталась ручной, электроскладывание зеркал и 12-вольтовая розетка исчезли. Камера кругового обзора уступила место камере только заднего вида, что может огорчить тех, кто рассчитывает на полный набор ассистентов. Впрочем, все эти функции доступны в более дорогих версиях Prestige и Prestige+.
Безопасность не изменилась: шесть подушек, крепления ISOFIX и стандартный набор электронных систем, включая экстренное торможение. Подогрев обоих рядов, двухзонный климат-контроль (кроме Active), а также подогрев руля, зеркал и форсунок омывателя — во всех комплектациях. Однако частичное отключение подогрева сидений и руля работает не всегда корректно, что может потребовать обновления прошивки у дилера.
Техническая часть осталась прежней: трёхцилиндровый турбомотор 1,5 литра (150 л.с., 255 Нм для переднего привода и 300 Нм для 4WD) и 6-ступенчатый автомат Aisin. Динамика — 11 секунд до «сотни», но на ходу кроссовер кажется бодрее, чем цифры на бумаге. Подвеска жёсткая, зато энергоёмкая: на плохих дорогах держит удар, на асфальте обеспечивает управляемость. Однако при старте с места X70 склонен к пробуксовке, особенно на скользком покрытии.
Расход топлива в обычных условиях — 9–11 литров на 100 км, что обусловлено зимними условиями, прогревами и манерой езды. Водителям следует учитывать, что показатели могут меняться в зависимости от стиля и времени года.
Багажник рассчитан скорее на городские поездки, для дальних путешествий может потребоваться дополнительный бокс на крышу. В целом, X70 — это просторный салон, достойная динамика и управляемость, но с некоторыми компромиссами по оснащению в средних комплектациях.
В 2026 году Belgee X70 останется одним из доступных кроссоверов, сочетающих современный дизайн и базовые опции по цене до 3 миллионов рублей. Для российского рынка, где выбор новых автомобилей ограничен, такие предложения сохраняют актуальность. Покупателям стоит внимательно изучить комплектации, чтобы не потерять важные для себя функции.
На фоне других новинок сегмента, таких как недавно анонсированный Winnebago Arka, который также привлекает внимание экспертов своим необычным подходом к оснащению, Belgee X70 выглядит прагматичным выбором ( подробнее о необычных решениях в автоновинках ), Belgee X70 выглядит как рациональный выбор для тех, кто ценит баланс между ценой и набором опций. Важно помнить, что модель ориентирована на массового потребителя, где важна надежность и доступность, а не технологические излишества.
Похожие материалы Белджи
-
14.05.2026, 07:24
Belgee X70: реальные плюсы и минусы белорусского кроссовера для России
Белорусский кроссовер Belgee X70 активно обсуждается среди российских водителей. Эксперты и владельцы делятся опытом эксплуатации, отмечая как сильные стороны, так и недостатки модели. В материале - подробный разбор оснащения, комфорта и надежности, а также нюансы, которые важно учесть при покупке в 2026 году.Читать далее
-
12.05.2026, 08:46
Двигатели Belgee: что скрывается под капотом и каков реальный ресурс моторов
Автомобили Belgee все чаще встречаются на дорогах России, но мало кто знает их реальные возможности и слабые места. Мы разобрались, какие двигатели ставят на X50, X70 и S50, каков их ресурс и что важно учитывать при обслуживании. Эксперты делятся советами по выбору масла и особенностями эксплуатации в наших условиях.Читать далее
-
12.05.2026, 06:56
Почему Belgee X70 с полным приводом стал выбором для российских дорог
Belgee X70 в максимальной комплектации с полным приводом оказался заметным игроком среди кроссоверов. Мы разобрали, как автомобиль ведет себя на разных типах дорог, насколько удобен салон и что важно знать о техническом обслуживании. Практические детали - в нашем материале.Читать далее
-
06.05.2026, 06:37
10 новых полноприводных авто с гарантией: самые доступные варианты 2026 года
Российский рынок новых полноприводных автомобилей изменился: привычные бренды ушли, на смену пришли локализованные и китайские модели. Мы собрали десятку самых доступных 4х4 с гарантией - от классических внедорожников до современных кроссоверов. Узнайте, какие авто предлагают честный полный привод и что важно учитывать при выборе.Читать далее
-
27.04.2026, 05:49
Доступные полноприводные авто 2026: что реально купить до 2,6 млн рублей
В 2026 году найти новый автомобиль с полным приводом по цене до 2,6 млн рублей стало настоящим вызовом. Мы разобрали шесть самых доступных моделей, сравнили их характеристики и выяснили, какие из них подходят для города, а какие - для настоящего бездорожья. Почему российские бренды теряют позиции, а белорусские и китайские кроссоверы набирают популярность - в нашем обзоре.Читать далее
-
21.04.2026, 09:01
Рынок кроссоверов до 3,5 млн: какие модели предлагают максимум за свои деньги
В условиях роста цен на автомобили российский рынок кроссоверов до 3,5 млн рублей остается одним из самых конкурентных. Здесь встречаются как новые бренды, так и проверенные временем модели, предлагающие современные технологии, мощные моторы и богатое оснащение. Разбираемся, какие варианты действительно заслуживают внимания и почему этот сегмент сейчас особенно актуален.Читать далее
-
20.04.2026, 09:13
Техническое обслуживание Belgee X70: что важно знать владельцам в 2026 году
Belgee X70 требует особого подхода к техническому обслуживанию - от выбора моторного масла до проверки всех рабочих жидкостей. В 2026 году актуальны новые стандарты и рекомендации, которые помогут продлить срок службы автомобиля и избежать неожиданных поломок. Эксперты отмечают, что правильный выбор сервисных процедур становится ключевым фактором для надежной эксплуатации.Читать далее
-
17.04.2026, 16:53
Полноприводные кроссоверы до 3 млн: что реально купить в 2026 году
В 2026 году найти кроссовер с полным приводом дешевле трех миллионов рублей стало сложнее, но варианты еще есть. Мы разобрали пять самых доступных моделей, сравнили их оснащение и особенности. Почему эти машины выбирают чаще других - в нашем обзоре.Читать далее
-
15.04.2026, 07:32
Анализ рынка 2026: кто занял нишу Volkswagen Tiguan в России
Volkswagen Tiguan ушел с российского рынка, но спрос на надежные и современные кроссоверы не снизился. Какие модели способны занять его место и не разочаровать владельцев? В обзоре - пять актуальных вариантов, которые уже завоевали популярность у российских автолюбителей.Читать далее
-
12.04.2026, 12:14
Топ-10 самых доступных полноприводных кроссоверов на российском рынке в 2026 году
В России изменился список самых доступных AWD-кроссоверов. Эксперты обновили рейтинг. В подборке представлены новые модели и их ключевые особенности. Узнайте, какие авто вошли в топ-10.Читать далее
Похожие материалы Белджи
-
14.05.2026, 07:24
Belgee X70: реальные плюсы и минусы белорусского кроссовера для России
Белорусский кроссовер Belgee X70 активно обсуждается среди российских водителей. Эксперты и владельцы делятся опытом эксплуатации, отмечая как сильные стороны, так и недостатки модели. В материале - подробный разбор оснащения, комфорта и надежности, а также нюансы, которые важно учесть при покупке в 2026 году.Читать далее
-
12.05.2026, 08:46
Двигатели Belgee: что скрывается под капотом и каков реальный ресурс моторов
Автомобили Belgee все чаще встречаются на дорогах России, но мало кто знает их реальные возможности и слабые места. Мы разобрались, какие двигатели ставят на X50, X70 и S50, каков их ресурс и что важно учитывать при обслуживании. Эксперты делятся советами по выбору масла и особенностями эксплуатации в наших условиях.Читать далее
-
12.05.2026, 06:56
Почему Belgee X70 с полным приводом стал выбором для российских дорог
Belgee X70 в максимальной комплектации с полным приводом оказался заметным игроком среди кроссоверов. Мы разобрали, как автомобиль ведет себя на разных типах дорог, насколько удобен салон и что важно знать о техническом обслуживании. Практические детали - в нашем материале.Читать далее
-
06.05.2026, 06:37
10 новых полноприводных авто с гарантией: самые доступные варианты 2026 года
Российский рынок новых полноприводных автомобилей изменился: привычные бренды ушли, на смену пришли локализованные и китайские модели. Мы собрали десятку самых доступных 4х4 с гарантией - от классических внедорожников до современных кроссоверов. Узнайте, какие авто предлагают честный полный привод и что важно учитывать при выборе.Читать далее
-
27.04.2026, 05:49
Доступные полноприводные авто 2026: что реально купить до 2,6 млн рублей
В 2026 году найти новый автомобиль с полным приводом по цене до 2,6 млн рублей стало настоящим вызовом. Мы разобрали шесть самых доступных моделей, сравнили их характеристики и выяснили, какие из них подходят для города, а какие - для настоящего бездорожья. Почему российские бренды теряют позиции, а белорусские и китайские кроссоверы набирают популярность - в нашем обзоре.Читать далее
-
21.04.2026, 09:01
Рынок кроссоверов до 3,5 млн: какие модели предлагают максимум за свои деньги
В условиях роста цен на автомобили российский рынок кроссоверов до 3,5 млн рублей остается одним из самых конкурентных. Здесь встречаются как новые бренды, так и проверенные временем модели, предлагающие современные технологии, мощные моторы и богатое оснащение. Разбираемся, какие варианты действительно заслуживают внимания и почему этот сегмент сейчас особенно актуален.Читать далее
-
20.04.2026, 09:13
Техническое обслуживание Belgee X70: что важно знать владельцам в 2026 году
Belgee X70 требует особого подхода к техническому обслуживанию - от выбора моторного масла до проверки всех рабочих жидкостей. В 2026 году актуальны новые стандарты и рекомендации, которые помогут продлить срок службы автомобиля и избежать неожиданных поломок. Эксперты отмечают, что правильный выбор сервисных процедур становится ключевым фактором для надежной эксплуатации.Читать далее
-
17.04.2026, 16:53
Полноприводные кроссоверы до 3 млн: что реально купить в 2026 году
В 2026 году найти кроссовер с полным приводом дешевле трех миллионов рублей стало сложнее, но варианты еще есть. Мы разобрали пять самых доступных моделей, сравнили их оснащение и особенности. Почему эти машины выбирают чаще других - в нашем обзоре.Читать далее
-
15.04.2026, 07:32
Анализ рынка 2026: кто занял нишу Volkswagen Tiguan в России
Volkswagen Tiguan ушел с российского рынка, но спрос на надежные и современные кроссоверы не снизился. Какие модели способны занять его место и не разочаровать владельцев? В обзоре - пять актуальных вариантов, которые уже завоевали популярность у российских автолюбителей.Читать далее
-
12.04.2026, 12:14
Топ-10 самых доступных полноприводных кроссоверов на российском рынке в 2026 году
В России изменился список самых доступных AWD-кроссоверов. Эксперты обновили рейтинг. В подборке представлены новые модели и их ключевые особенности. Узнайте, какие авто вошли в топ-10.Читать далее