Стоит ли покупать белорусский кроссовер Belgee X70 – все за и против на основе отзывов

Belgee X70: реальные плюсы и минусы белорусского кроссовера для России

Белорусский кроссовер Belgee X70 активно обсуждается среди российских водителей. Эксперты и владельцы делятся опытом эксплуатации, отмечая как сильные стороны, так и недостатки модели. В материале - подробный разбор оснащения, комфорта и надежности, а также нюансы, которые важно учесть при покупке в 2026 году.

Интерес к Belgee X70 в России не случаен: на фоне роста цен и сокращения выбора среди привычных брендов этот белорусский кроссовер стал одной из самых обсуждаемых альтернатив. Модель, собранная на базе Geely Atlas Pro, адаптирована под местные условия и уже успела получить как положительные, так и подробные отзывы от экспертов и владельцев.

Техническая начинка у X70 современная: под капотом — 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 или 177 л.с., а в топовых версиях — мягкая гибридная система на 48 В, что заметно снижает расход топлива. Разгон до 100 км/ч занимает от 9,9 до 11 секунд, максимальная скорость — 200 км/ч. Средний расход — 6,8–7,4 литра на 100 км, что для кроссовера выглядит достойно. Коробки передач — шестиступенчатый автомат или семиступенчатый робот с двумя сцеплениями, причём в полноприводных версиях трансмиссия работает особенно плавно, что отмечают многие тестировщики.

Салон рассчитан на пятерых: колёсная база 2670 мм обеспечивает пространство для ног, а качество материалов приятно удивляет. В комплектации — электрорегулировка сидений, подогревы спереди и сзади, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша и атмосферная подсветка на 42 цвета. Шумоизоляция на трассе работает эффективно, что особенно ценят семьи с детьми. Для российской зимы предусмотрен зимний пакет с подогревом и оцинкованным кузовом, а также полный привод с Offroad-режимом, обеспечивающий уверенность на скользких дорогах.

Безопасность — одна из главных козырей X70. Уже в базе — шесть подушек, ABS, EBD, ESC, TCS, ассистент старта в гору и система предотвращения столкновений. В старших комплектациях появляется комплекс ADAS: адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, автоматическое торможение с распознаванием пешеходов и знаков. Кузов на 70% состоит из высокопрочной стали, что повышает защиту при авариях.

Оснащение включает 12,3-дюймовый сенсорный экран, Bluetooth, USB, интеграцию со смартфонами, камеру кругового обзора, датчики парковки и бесключевой доступ. Однако полноценной поддержки CarPlay и Android Auto в базе нет, штатная акустика и навигация уступают конкурентам по функционалу. Беспроводная зарядка доступна только в дорогих версиях. Объём багажника — 378 литров; при сложенных сиденьях он увеличивается, но ровного пола не получается. Клиренс — 171 мм, что ограничивает возможности на бездорожье.

Среди минусов следует отметить небольшой багажник и короткие задние сиденья — в дальних поездках пассажирам может быть некомфортно. Нет полноценного обогрева лобового стекла, расположение USB-разъёмов не всегда удобно. После 80 тысяч км возможны стуки в рулевой рейке и износ стоек стабилизатора, аккумулятор гибридной системы иногда требует внимания. Стоимость обслуживания выше среднего по классу, а при активной езде расход топлива заметно возрастает. В базовых версиях динамика средняя, а шумоизоляция на скорости выше 120 км/ч уже не справляется. Ещё один минус — ограниченный выбор комплектаций и опций: в России доступно всего 2–3 варианта, гибкости почти нет. К тому же цены в 2025 году выросли, и конкуренты за те же деньги часто предоставляют больше возможностей.

Несмотря на это, Belgee X70 остаётся сбалансированным выбором для тех, кто ищет экономичный и удобный кроссовер для города и семейных поездок. Эксперты оценивают модель на 8 из 10 и советуют обязательно пройти тест-драйв у официального дилера перед покупкой, чтобы лично оценить все нюансы.