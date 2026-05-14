Стоит ли покупать белорусский кроссовер Belgee X70 – все за и против на основе отзывов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

14 мая 2026, 07:24

Belgee X70: реальные плюсы и минусы белорусского кроссовера для России

Belgee X70: реальные плюсы и минусы белорусского кроссовера для России

Стоит ли покупать белорусский кроссовер Belgee X70 – все за и против на основе отзывов

Belgee X70: реальные плюсы и минусы белорусского кроссовера для России

Белорусский кроссовер Belgee X70 активно обсуждается среди российских водителей. Эксперты и владельцы делятся опытом эксплуатации, отмечая как сильные стороны, так и недостатки модели. В материале - подробный разбор оснащения, комфорта и надежности, а также нюансы, которые важно учесть при покупке в 2026 году.

Белорусский кроссовер Belgee X70 активно обсуждается среди российских водителей. Эксперты и владельцы делятся опытом эксплуатации, отмечая как сильные стороны, так и недостатки модели. В материале - подробный разбор оснащения, комфорта и надежности, а также нюансы, которые важно учесть при покупке в 2026 году.

Интерес к Belgee X70 в России не случаен: на фоне роста цен и сокращения выбора среди привычных брендов этот белорусский кроссовер стал одной из самых обсуждаемых альтернатив. Модель, собранная на базе Geely Atlas Pro, адаптирована под местные условия и уже успела получить как положительные, так и подробные отзывы от экспертов и владельцев.

Техническая начинка у X70 современная: под капотом — 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 или 177 л.с., а в топовых версиях — мягкая гибридная система на 48 В, что заметно снижает расход топлива. Разгон до 100 км/ч занимает от 9,9 до 11 секунд, максимальная скорость — 200 км/ч. Средний расход — 6,8–7,4 литра на 100 км, что для кроссовера выглядит достойно. Коробки передач — шестиступенчатый автомат или семиступенчатый робот с двумя сцеплениями, причём в полноприводных версиях трансмиссия работает особенно плавно, что отмечают многие тестировщики.

Салон рассчитан на пятерых: колёсная база 2670 мм обеспечивает пространство для ног, а качество материалов приятно удивляет. В комплектации — электрорегулировка сидений, подогревы спереди и сзади, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша и атмосферная подсветка на 42 цвета. Шумоизоляция на трассе работает эффективно, что особенно ценят семьи с детьми. Для российской зимы предусмотрен зимний пакет с подогревом и оцинкованным кузовом, а также полный привод с Offroad-режимом, обеспечивающий уверенность на скользких дорогах.

Безопасность — одна из главных козырей X70. Уже в базе — шесть подушек, ABS, EBD, ESC, TCS, ассистент старта в гору и система предотвращения столкновений. В старших комплектациях появляется комплекс ADAS: адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, автоматическое торможение с распознаванием пешеходов и знаков. Кузов на 70% состоит из высокопрочной стали, что повышает защиту при авариях.

Оснащение включает 12,3-дюймовый сенсорный экран, Bluetooth, USB, интеграцию со смартфонами, камеру кругового обзора, датчики парковки и бесключевой доступ. Однако полноценной поддержки CarPlay и Android Auto в базе нет, штатная акустика и навигация уступают конкурентам по функционалу. Беспроводная зарядка доступна только в дорогих версиях. Объём багажника — 378 литров; при сложенных сиденьях он увеличивается, но ровного пола не получается. Клиренс — 171 мм, что ограничивает возможности на бездорожье.

Среди минусов следует отметить небольшой багажник и короткие задние сиденья — в дальних поездках пассажирам может быть некомфортно. Нет полноценного обогрева лобового стекла, расположение USB-разъёмов не всегда удобно. После 80 тысяч км возможны стуки в рулевой рейке и износ стоек стабилизатора, аккумулятор гибридной системы иногда требует внимания. Стоимость обслуживания выше среднего по классу, а при активной езде расход топлива заметно возрастает. В базовых версиях динамика средняя, а шумоизоляция на скорости выше 120 км/ч уже не справляется. Ещё один минус — ограниченный выбор комплектаций и опций: в России доступно всего 2–3 варианта, гибкости почти нет. К тому же цены в 2025 году выросли, и конкуренты за те же деньги часто предоставляют больше возможностей.

Несмотря на это, Belgee X70 остаётся сбалансированным выбором для тех, кто ищет экономичный и удобный кроссовер для города и семейных поездок. Эксперты оценивают модель на 8 из 10 и советуют обязательно пройти тест-драйв у официального дилера перед покупкой, чтобы лично оценить все нюансы.

Упомянутые модели: Belgee X70, Geely Atlas Pro (от 2 119 990 Р)
Упомянутые марки: Belgee, Geely
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Белджи, Джили

Похожие материалы Белджи, Джили

Плюсы и минусы домов на колесах с альковом: что важно знать перед покупкой
ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Казань Липецк Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться