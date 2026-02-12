Что изменилось в Belgee X70 после обновления, каковы цены и оснащение на российском рынке в 2026 году

12 февраля 2026, 20:10
Belgee X70: рестайлинг, новые комплектации и особенности для России и Беларуси
Belgee X70: рестайлинг, новые комплектации и особенности для России и Беларуси
Компактный кроссовер Belgee X70 после рестайлинга получил новые комплектации и расширенное оснащение. Модель собирается в Беларуси и ориентирована на широкий круг покупателей, предлагая интересное сочетание цены и возможностей.
Обновленный Belgee X70 в 2025 году стал одной из самых обсуждаемых новинок среди компактных кроссоверов на российском и белорусском рынках. Причина проста: модель сочетает в себе современный дизайн, достойное оснащение и привлекательную стоимость, что особенно актуально на фоне роста цен в сегменте внедорожников. После легкого рестайлинга автомобиль получил свежие штрихи во внешности и расширенный список опций, которые позволят ему закрепить позиции среди конкурентов.
В основе X70 лежит хорошо знакомая платформа Geely Atlas Pro, но адаптированная под местные условия. Производство налажено на заводе в Жодино, внешне автомобиль отличается только шильдиками и некоторыми деталями отделки. В Китае эта модель представлена как Boyue Pro, однако для российского и белорусского рынков она получила собственное имя и локализацию.
Технические особенности и комплектации
Belgee X70 поставляется с двумя вариантами силовых установок. Базовая версия оснащена 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с., который работает в паре с классическим 6-ступенчатым автоматом и передним приводом. Более продвинутая модификация - это 177-сильный двигатель с мягкой гибридной системой на 48 В, 7-ступенчатым роботом и полным приводом. Такой вариант разгоняется до 100 км/час за 9,9 секунды и отличается умеренным расходом топлива - 6,8 л на 100 км.
Подвеска у X70 независимая: спереди — McPherson, сзади — многорычажка. Тормоза дисковые, вентилируемые, рулевое управление с электроусилителем. Размеры кроссовера - 4544×1837×1713 мм, колесная база 2670 мм, клиренс 171 мм. Объем багажника — 378 литров, что не рекорд, но вполне достаточно для среднестатистических нужд. Топливный бак вмещает 58 литров.
Оснащение и цены: что предлагают в России и Беларуси
На российском рынке Belgee X70 доступен в четырех комплектациях: Active, Style, Prestige и Prestige+. Базовая версия со 150-сильным мотором стоит около 2 475 990 рублей с учетом сезонных скидок. Комплектация Style обойдется минимум в 2 676 190 рублей, а за полноприводную версию со 177-сильным двигателем цена выросла от 2 791 190 рублей. Топовые комплектации Prestige и Prestige+ доступны только с более мощным мотором и стоят от 2 861 190 и 2 936 190 рублей соответственно.
В верхней версии покупатель получает шесть подушек безопасности, бесключевой доступ, 18-дюймовые колеса, светодиодную оптику, камеру кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, систему управления дорожными знаками, парктроники, аудиосистему с восемью динамиками, панорамную крышу и электропривод пятой двери.
В Беларуси комплектации Комфорт, Люкс, Флагман и Флагман+ стоят от 72 900 до 84 900 белорусских рублей, что эквивалентно 1,98–2,31 млн российских рублей.
Плюсы и минусы: что говорят владельцы
Среди достоинств Belgee X70 отмечают привлекательный внешний вид, качественный и просторный салон, богатое оснащение даже в базовых версиях, а также доступную цену по сравнению с аналогами. Подвеска достаточно плотная, что обеспечивает уверенное поведение на дороге, а расход топлива остается на приемлемом уровне.
Однако не обошлось и без недостатков. К ним относятся скромный объем багажника, не самый высокий дорожный просвет, что может быть критично для загородных поездок, а также низкая динамика разгона. Еще один минус – отсутствие поддержки Android Auto, что для некоторых покупателей может стать неприятным сюрпризом.
Рынок и перспективы
Belgee X70 уверенно занимает нишу доступных кроссоверов, сохраняя сбалансированный набор характеристик для городского использования и семейных поездок. Модель в результате народного голосования получила 4,07 балла из 5 на основе 187 голосов. В условиях ограниченного выбора и роста цен на новые автомобили X70 выглядит разумным выбором для тех, кто ищет современный кроссовер с хорошим оснащением и без переплаты за бренд.
Похожие материалы Белджи, Джили
-
12.02.2026, 14:12
Моторы BelGee: что скрывают современные турбодвигатели и как продлить их ресурс
Двигатели BelGee становятся все популярнее, но насколько они надежны в российских условиях? В материале - разбор конструктивных особенностей, реального ресурса и советов по эксплуатации для долгой службы.Читать далее
-
11.02.2026, 14:49
Что выбрать Geely Atlas или Atlas Pro: ключевые отличия в моторах, трансмиссии и оснащении
Geely Atlas и Atlas Pro - два кроссовера, которые часто сравнивают при покупке. В чем их принципиальные различия, как они ведут себя на дороге и что стоит учитывать при выборе? Эксперты выделяют нюансы, которые могут повлиять на решение.Читать далее
-
11.02.2026, 07:08
Чем на самом деле отличаются Belgee X50 и X70 от Geely Coolray и Atlas Pro — эксперты сравнили
Белорусские Belgee X50 и X70 внешне почти неотличимы от Geely Coolray и Atlas Pro, но различия кроются в технических нюансах, комплектации и подходе к сборке. Почему это важно для российского рынка - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 20:05
Почему кроссоверы Belgee стали хитом: реальные цены и новые условия у дилеров
Белорусские кроссоверы Belgee неожиданно вышли в лидеры продаж благодаря снижению цен и простоте обслуживания. Мы выяснили, сколько реально стоят эти автомобили у дилеров, какие комплектации доступны и когда ждать новые модели.Читать далее
-
09.02.2026, 09:19
Belgee X70 и Geely Atlas Pro: есть ли отличия между моделями — эксперты сравнили
Белорусский кроссовер Belgee X70, стартовавший в мае 2024 года, вызвал интерес на российском рынке. Эксперты уже сравнили его с Geely Atlas Pro по ценам, комплектациям и качеству сборки.Читать далее
-
07.02.2026, 06:09
Belgee X70 после 777 км: особенности, которые удивили владельца
Белорусский кроссовер Belgee X70 прошел первые 777 км, и уже на этом этапе выявились интересные нюансы в эргономике, работе гибридной системы и комфорте. Почему этот автомобиль может стать неожиданным выбором для российских водителей - в нашем материале.Читать далее
-
05.02.2026, 15:26
Belgee увеличил цены на автомобили в России: что изменится для покупателей в 2026 году
Автомобили Belgee в 2026 году подорожали, и это не связано с утилизационным сбором. Представитель бренда объяснил, почему цены выросли, и намекнул на обновления в модельной линейке. Что грозит покупателям - разбираемся.Читать далее
-
05.02.2026, 12:54
Belgee X70 снова подорожал: как изменились цены на кроссовер в 2026 году
В феврале 2026 года Belgee X70 вновь прибавил в цене, но только для комплектаций с полным приводом. Переднеприводные версии остались на прежнем уровне. Что происходит с ценами и стоит ли ждать новых изменений - разбираемся подробно.Читать далее
-
12.02.2026, 20:42
C-17 Globemaster III получит новый пилотажно-навигационный комплекс от Boeing
C-17 Globemaster III называют самым универсальным грузовым самолетом ВВС США. Теперь ему предстоит масштабная модернизация, которая позволит эксплуатировать машину еще минимум полвека. В чем суть обновления и почему это событие уже обсуждают эксперты - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.02.2026, 20:37
Прицеп Smart Camp: компактный дом на колесах с уникальной комплектацией
В Москве стартовали продажи прицепа Smart Camp. Модель выделяется минималистичной комплектацией, возможностью автономной работы и привлекательной ценой при покупке в комплекте с Phantom Volkswagen Crafter. Разбираемся, чем интересен этот вариант для автолюбителей, ищущих мобильность и комфорт.Читать далее
-
12.02.2026, 20:31
Lada Iskra и Lada Vesta: ключевые отличия в моторах, размерах и оснащении
Lada Iskra выходит на рынок как промежуточная модель между Granta и Vesta, предлагая свежий взгляд на бюджетный сегмент. Новинка отличается не только внешне, но и по оснащению, что может изменить расстановку сил в классе.Читать далее
Похожие материалы Белджи, Джили
-
12.02.2026, 14:12
Моторы BelGee: что скрывают современные турбодвигатели и как продлить их ресурс
Двигатели BelGee становятся все популярнее, но насколько они надежны в российских условиях? В материале - разбор конструктивных особенностей, реального ресурса и советов по эксплуатации для долгой службы.Читать далее
-
11.02.2026, 14:49
Что выбрать Geely Atlas или Atlas Pro: ключевые отличия в моторах, трансмиссии и оснащении
Geely Atlas и Atlas Pro - два кроссовера, которые часто сравнивают при покупке. В чем их принципиальные различия, как они ведут себя на дороге и что стоит учитывать при выборе? Эксперты выделяют нюансы, которые могут повлиять на решение.Читать далее
-
11.02.2026, 07:08
Чем на самом деле отличаются Belgee X50 и X70 от Geely Coolray и Atlas Pro — эксперты сравнили
Белорусские Belgee X50 и X70 внешне почти неотличимы от Geely Coolray и Atlas Pro, но различия кроются в технических нюансах, комплектации и подходе к сборке. Почему это важно для российского рынка - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 20:05
Почему кроссоверы Belgee стали хитом: реальные цены и новые условия у дилеров
Белорусские кроссоверы Belgee неожиданно вышли в лидеры продаж благодаря снижению цен и простоте обслуживания. Мы выяснили, сколько реально стоят эти автомобили у дилеров, какие комплектации доступны и когда ждать новые модели.Читать далее
-
09.02.2026, 09:19
Belgee X70 и Geely Atlas Pro: есть ли отличия между моделями — эксперты сравнили
Белорусский кроссовер Belgee X70, стартовавший в мае 2024 года, вызвал интерес на российском рынке. Эксперты уже сравнили его с Geely Atlas Pro по ценам, комплектациям и качеству сборки.Читать далее
-
07.02.2026, 06:09
Belgee X70 после 777 км: особенности, которые удивили владельца
Белорусский кроссовер Belgee X70 прошел первые 777 км, и уже на этом этапе выявились интересные нюансы в эргономике, работе гибридной системы и комфорте. Почему этот автомобиль может стать неожиданным выбором для российских водителей - в нашем материале.Читать далее
-
05.02.2026, 15:26
Belgee увеличил цены на автомобили в России: что изменится для покупателей в 2026 году
Автомобили Belgee в 2026 году подорожали, и это не связано с утилизационным сбором. Представитель бренда объяснил, почему цены выросли, и намекнул на обновления в модельной линейке. Что грозит покупателям - разбираемся.Читать далее
-
05.02.2026, 12:54
Belgee X70 снова подорожал: как изменились цены на кроссовер в 2026 году
В феврале 2026 года Belgee X70 вновь прибавил в цене, но только для комплектаций с полным приводом. Переднеприводные версии остались на прежнем уровне. Что происходит с ценами и стоит ли ждать новых изменений - разбираемся подробно.Читать далее
-
12.02.2026, 20:42
C-17 Globemaster III получит новый пилотажно-навигационный комплекс от Boeing
C-17 Globemaster III называют самым универсальным грузовым самолетом ВВС США. Теперь ему предстоит масштабная модернизация, которая позволит эксплуатировать машину еще минимум полвека. В чем суть обновления и почему это событие уже обсуждают эксперты - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.02.2026, 20:37
Прицеп Smart Camp: компактный дом на колесах с уникальной комплектацией
В Москве стартовали продажи прицепа Smart Camp. Модель выделяется минималистичной комплектацией, возможностью автономной работы и привлекательной ценой при покупке в комплекте с Phantom Volkswagen Crafter. Разбираемся, чем интересен этот вариант для автолюбителей, ищущих мобильность и комфорт.Читать далее
-
12.02.2026, 20:31
Lada Iskra и Lada Vesta: ключевые отличия в моторах, размерах и оснащении
Lada Iskra выходит на рынок как промежуточная модель между Granta и Vesta, предлагая свежий взгляд на бюджетный сегмент. Новинка отличается не только внешне, но и по оснащению, что может изменить расстановку сил в классе.Читать далее