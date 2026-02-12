Что изменилось в Belgee X70 после обновления, каковы цены и оснащение на российском рынке в 2026 году

Belgee X70: рестайлинг, новые комплектации и особенности для России и Беларуси

Компактный кроссовер Belgee X70 после рестайлинга получил новые комплектации и расширенное оснащение. Модель собирается в Беларуси и ориентирована на широкий круг покупателей, предлагая интересное сочетание цены и возможностей.

Компактный кроссовер Belgee X70 после рестайлинга получил новые комплектации и расширенное оснащение. Модель собирается в Беларуси и ориентирована на широкий круг покупателей, предлагая интересное сочетание цены и возможностей.

Обновленный Belgee X70 в 2025 году стал одной из самых обсуждаемых новинок среди компактных кроссоверов на российском и белорусском рынках. Причина проста: модель сочетает в себе современный дизайн, достойное оснащение и привлекательную стоимость, что особенно актуально на фоне роста цен в сегменте внедорожников. После легкого рестайлинга автомобиль получил свежие штрихи во внешности и расширенный список опций, которые позволят ему закрепить позиции среди конкурентов.

В основе X70 лежит хорошо знакомая платформа Geely Atlas Pro, но адаптированная под местные условия. Производство налажено на заводе в Жодино, внешне автомобиль отличается только шильдиками и некоторыми деталями отделки. В Китае эта модель представлена как Boyue Pro, однако для российского и белорусского рынков она получила собственное имя и локализацию.

Технические особенности и комплектации

Belgee X70 поставляется с двумя вариантами силовых установок. Базовая версия оснащена 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с., который работает в паре с классическим 6-ступенчатым автоматом и передним приводом. Более продвинутая модификация - это 177-сильный двигатель с мягкой гибридной системой на 48 В, 7-ступенчатым роботом и полным приводом. Такой вариант разгоняется до 100 км/час за 9,9 секунды и отличается умеренным расходом топлива - 6,8 л на 100 км.

Подвеска у X70 независимая: спереди — McPherson, сзади — многорычажка. Тормоза дисковые, вентилируемые, рулевое управление с электроусилителем. Размеры кроссовера - 4544×1837×1713 мм, колесная база 2670 мм, клиренс 171 мм. Объем багажника — 378 литров, что не рекорд, но вполне достаточно для среднестатистических нужд. Топливный бак вмещает 58 литров.

Оснащение и цены: что предлагают в России и Беларуси

На российском рынке Belgee X70 доступен в четырех комплектациях: Active, Style, Prestige и Prestige+. Базовая версия со 150-сильным мотором стоит около 2 475 990 рублей с учетом сезонных скидок. Комплектация Style обойдется минимум в 2 676 190 рублей, а за полноприводную версию со 177-сильным двигателем цена выросла от 2 791 190 рублей. Топовые комплектации Prestige и Prestige+ доступны только с более мощным мотором и стоят от 2 861 190 и 2 936 190 рублей соответственно.

В верхней версии покупатель получает шесть подушек безопасности, бесключевой доступ, 18-дюймовые колеса, светодиодную оптику, камеру кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, систему управления дорожными знаками, парктроники, аудиосистему с восемью динамиками, панорамную крышу и электропривод пятой двери.

В Беларуси комплектации Комфорт, Люкс, Флагман и Флагман+ стоят от 72 900 до 84 900 белорусских рублей, что эквивалентно 1,98–2,31 млн российских рублей.

Плюсы и минусы: что говорят владельцы

Среди достоинств Belgee X70 отмечают привлекательный внешний вид, качественный и просторный салон, богатое оснащение даже в базовых версиях, а также доступную цену по сравнению с аналогами. Подвеска достаточно плотная, что обеспечивает уверенное поведение на дороге, а расход топлива остается на приемлемом уровне.

Однако не обошлось и без недостатков. К ним относятся скромный объем багажника, не самый высокий дорожный просвет, что может быть критично для загородных поездок, а также низкая динамика разгона. Еще один минус – отсутствие поддержки Android Auto, что для некоторых покупателей может стать неприятным сюрпризом.

Рынок и перспективы

Belgee X70 уверенно занимает нишу доступных кроссоверов, сохраняя сбалансированный набор характеристик для городского использования и семейных поездок. Модель в результате народного голосования получила 4,07 балла из 5 на основе 187 голосов. В условиях ограниченного выбора и роста цен на новые автомобили X70 выглядит разумным выбором для тех, кто ищет современный кроссовер с хорошим оснащением и без переплаты за бренд.