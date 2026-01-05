Стоит ли брать белорусский X70 вместо Atlas Pro? Мнение после первой эксплуатации

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

5 января 2026, 06:02

Belgee X70 сменил Geely Atlas Pro: стоит ли теперь брать кроссовер

В России продают новый кроссовер Belgee X70. Чем он отличается от собрата Atlas Pro? Какие плюсы и минусы у белорусской сборки? Подробности - в нашем материале и сравнении.

Первые экземпляры кроссовера Belgee X70 уже протестированы в России, официально сменив на рынке модель Geely Atlas Pro. Производство новинки налажено на заводе «БелДжи». Хотя X70 вряд ли повторит феноменальный успех компактного X50, у него есть свои козыри, которые могут привлечь опытных водителей.

Ключевая особенность модели — силовая установка с «мягкой» гибридной системой 48V. Она включает форсированный до 177 л.с. 1,5-литровый турбомотор, который обеспечивает уверенную тягу и плавный разгон. В реальной эксплуатации расход топлива составляет около 8-9 л/100 км. Трансмиссия — семиступенчатый робот с двумя сцеплениями, работающий достаточно мягко, но не всегда мгновенно отзывающийся на резкое нажатие педали.

На трассе X70 ведет себя как сбалансированный и комфортный кроссовер. Подвеска хорошо справляется с неровностями, не будучи излишне жесткой. Доступны несколько режимов движения, среди которых для активной езды наиболее подходит «Спорт». Внедорожные возможности машины типичны для городского кроссовера — она подойдет для легких вылазок на природу, но не для серьезного бездорожья.

Салон практически идентичен Geely Atlas Pro, отличаясь в основном белорусской эмблемой на руле. Качество сборки и отделки на хорошем уровне. Ключевые преимущества — просторный второй ряд и богатое оснащение в топовых версиях, включающее цифровые экраны, адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора. Недостатки — небольшой объем багажника (378 л) и отсутствие штатной навигации.

Автомобиль предлагается в России в нескольких комплектациях, начиная с цены от 2,6 млн рублей, которая может быть снижена за счет акций. Белорусская сборка имеет адаптацию к местным условиям: усиленное ЛКП, улучшенная шумоизоляция и серьезная антикоррозийная обработка. В целом, X70 представляет собой не революционную, но практичную и современную альтернативу, которая может заинтересовать покупателей, ищущих кроссовер с «мягким» гибридом и повышенной защитой от российских реалий.

Упомянутые модели: Belgee X70, Geely Atlas Pro (от 2 119 990 Р)
Упомянутые марки: Belgee, Geely
