Названа реальная стоимость владения Belgee X70: во что на самом деле влетит владельцу белорусский кроссовер

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

27 февраля 2026, 05:21

Belgee X70 за пять лет теряет в цене более миллиона рублей: что важно знать владельцам

Belgee X70 за пять лет теряет в цене более миллиона рублей: что важно знать владельцам

Названа реальная стоимость владения Belgee X70: во что на самом деле влетит владельцу белорусский кроссовер

Belgee X70 за пять лет теряет в цене более миллиона рублей: что важно знать владельцам

Владельцы нового кроссовера Belgee X70 столкнутся с ощутимыми расходами: за пять лет стоимость владения превысит 2,6 млн рублей, а потери при перепродаже могут достигнуть миллиона. Эксперты раскрыли детали расчетов.

Владельцы нового кроссовера Belgee X70 столкнутся с ощутимыми расходами: за пять лет стоимость владения превысит 2,6 млн рублей, а потери при перепродаже могут достигнуть миллиона. Эксперты раскрыли детали расчетов.

Покупка нового автомобиля — это всегда компромисс между желаниями и реальными затратами. Особенно актуально это для тех, кто рассматривает свежие модели на рынке, такие как белорусский кроссовер Belgee X70. Согласно недавним расчетам, за пять лет эксплуатации эта машина может обойтись владельцу значительно дороже, чем кажется на первый взгляд.

По данным маркетингового агентства НАПИ, общая стоимость владения Belgee X70 за пятилетний срок составит 2,68 миллиона рублей. В эту сумму включены не только стандартные расходы на топливо, страхование, обслуживание и налоги, но и ключевой фактор — потеря стоимости автомобиля при перепродаже на вторичном рынке. Именно этот пункт оказался самым болезненным для будущих владельцев.

Эксперты отмечают, что за пять лет кроссовер потеряет в цене примерно 1,05 миллиона рублей. Это означает, что при продаже машины после стандартного срока эксплуатации владелец практически не вернет изначально вложенные средства. Для сравнения: годовое содержание Belgee X70 оценивается в 535,7 тысячи рублей, а ежемесячные расходы составляют около 44,6 тысячи рублей. Если пересчитать затраты на каждый километр пробега (при среднем годовом пробеге 15 тысяч километров), то получится почти 27 рублей за километр.

В расчетах использовалась комплектация Active стоимостью 2 826 190 рублей. Все данные актуальны для Москвы, где эксплуатационные расходы традиционно выше, чем в регионах.

Belgee X70 появился на российском рынке летом 2024 года и сразу привлек внимание как альтернатива более дорогим кроссоверам. Однако мало кто задумывается о том, что эта модель — фактически копия Geely Atlas Pro, которая также продается в России. Производство организовано на заводе «Белджи» в Жодино. Сам бренд Belgee позиционируется как белорусский, хотя по сути речь идет о локализованной сборке китайских автомобилей.

В линейке Belgee есть еще одна модель — X50, представляющая собой аналог Geely Coolray. Но именно X70 стал флагманской моделью и вызвал наибольший интерес у покупателей, рассчитывающих на выгодное соотношение цены и оснащения. Однако, как показывают расчеты, экономия на старте может обернуться серьезными потерями при последующей продаже автомобиля.

Для тех, кто выбирает автомобиль не только сердцем, но и калькулятором, такие цифры — повод задуматься. Потеря стоимости, высокая стоимость владения и особенности вторичного рынка делают покупку Belgee X70 не столь выгодной, как может показаться на первый взгляд.

Упомянутые модели: Belgee X70, Geely Atlas Pro (от 2 119 990 Р)
Упомянутые марки: Belgee, Geely
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Белджи, Джили

Похожие материалы Белджи, Джили

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратов Ижевск Екатеринбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться