Названа реальная стоимость владения Belgee X70: во что на самом деле влетит владельцу белорусский кроссовер

Belgee X70 за пять лет теряет в цене более миллиона рублей: что важно знать владельцам

Владельцы нового кроссовера Belgee X70 столкнутся с ощутимыми расходами: за пять лет стоимость владения превысит 2,6 млн рублей, а потери при перепродаже могут достигнуть миллиона. Эксперты раскрыли детали расчетов.

Покупка нового автомобиля — это всегда компромисс между желаниями и реальными затратами. Особенно актуально это для тех, кто рассматривает свежие модели на рынке, такие как белорусский кроссовер Belgee X70. Согласно недавним расчетам, за пять лет эксплуатации эта машина может обойтись владельцу значительно дороже, чем кажется на первый взгляд.

По данным маркетингового агентства НАПИ, общая стоимость владения Belgee X70 за пятилетний срок составит 2,68 миллиона рублей. В эту сумму включены не только стандартные расходы на топливо, страхование, обслуживание и налоги, но и ключевой фактор — потеря стоимости автомобиля при перепродаже на вторичном рынке. Именно этот пункт оказался самым болезненным для будущих владельцев.

Эксперты отмечают, что за пять лет кроссовер потеряет в цене примерно 1,05 миллиона рублей. Это означает, что при продаже машины после стандартного срока эксплуатации владелец практически не вернет изначально вложенные средства. Для сравнения: годовое содержание Belgee X70 оценивается в 535,7 тысячи рублей, а ежемесячные расходы составляют около 44,6 тысячи рублей. Если пересчитать затраты на каждый километр пробега (при среднем годовом пробеге 15 тысяч километров), то получится почти 27 рублей за километр.

В расчетах использовалась комплектация Active стоимостью 2 826 190 рублей. Все данные актуальны для Москвы, где эксплуатационные расходы традиционно выше, чем в регионах.

Belgee X70 появился на российском рынке летом 2024 года и сразу привлек внимание как альтернатива более дорогим кроссоверам. Однако мало кто задумывается о том, что эта модель — фактически копия Geely Atlas Pro, которая также продается в России. Производство организовано на заводе «Белджи» в Жодино. Сам бренд Belgee позиционируется как белорусский, хотя по сути речь идет о локализованной сборке китайских автомобилей.

В линейке Belgee есть еще одна модель — X50, представляющая собой аналог Geely Coolray. Но именно X70 стал флагманской моделью и вызвал наибольший интерес у покупателей, рассчитывающих на выгодное соотношение цены и оснащения. Однако, как показывают расчеты, экономия на старте может обернуться серьезными потерями при последующей продаже автомобиля.

Для тех, кто выбирает автомобиль не только сердцем, но и калькулятором, такие цифры — повод задуматься. Потеря стоимости, высокая стоимость владения и особенности вторичного рынка делают покупку Belgee X70 не столь выгодной, как может показаться на первый взгляд.