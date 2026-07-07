Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

7 июля 2026, 07:23

Belgee X80 PHEV: новый гибридный кроссовер для России - характеристики и цена

Belgee X80 PHEV: новый гибридный кроссовер для России - характеристики и цена

У Belgee есть ещё одна крутая новинка для России: что за модель, сколько стоит и когда привезут

Belgee X80 PHEV: новый гибридный кроссовер для России - характеристики и цена

Belgee X80 PHEV - первый подключаемый гибрид бренда, который уже доступен в Беларуси и готовится к выходу на российский рынок. Модель выделяется современным оснащением, экономичностью и просторным салоном, что делает ее интересной для семейных поездок и городских маршрутов.

Belgee X80 PHEV - первый подключаемый гибрид бренда, который уже доступен в Беларуси и готовится к выходу на российский рынок. Модель выделяется современным оснащением, экономичностью и просторным салоном, что делает ее интересной для семейных поездок и городских маршрутов.

Появление Belgee X80 PHEV на рынке – событие, которое может изменить расстановку сил среди гибридных кроссоверов в России. Модель уже продается в Беларуси и вызывает интерес у российских автолюбителей благодаря сочетанию современных технологий и практичного оснащения.

В основе X80 PHEV лежит платформа Geely Galaxy Starship 7, что позволило Belgee быстро вывести на рынок актуальный продукт без радикальных изменений. Отличия заключаются лишь в фирменных логотипах и оформлении деталей, а сама стратегия локализации успешных моделей Geely давно доказала свою эффективность. Для покупателей это означает возможность приобрести современный автомобиль по более доступной цене.

Габариты X80 PHEV — 4740 мм в длину и 2755 мм колесной базы — делают его полноценным семейным кроссовером. В салоне достаточно места для всех пассажиров, внешний дизайн выполнен без излишеств: классические дверные ручки и спокойные линии подчеркивают практичность. Внутри установлены цифровая приборная панель и большой экран с подсветкой, а часть управления климатом вынесена на отдельную кнопку, что удобно в повседневной эксплуатации.

Комплектация у X80 PHEV только одна, но она включает в себя все необходимое: панорамную крышу, электропривод багажника, камеру кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, проекционный дисплей, беспроводную зарядку, электроприводы и вентиляцию передних сидений, а также полный набор подогревов. Многие конкуренты предлагают такой уровень оснащения только за дополнительную плату.

Главная особенность — гибридная силовая установка: атмосферный бензиновый мотор объемом 1,5 литра и мощностью 99 лошадиных сил работает в паре с электродвигателем на 218 лошадиных сил. Движение обеспечивается в большинстве режимов за счет электротяги, а бензиновый двигатель заряжает аккумулятор и подключается при необходимости. Запас хода на электротяге составляет до 100–120 километров, общий запас хода достигает почти 940 километров, а средний расход топлива — около 6,2 литра на 100 километров. Разгон до 100 километров в час занимает 7,5 секунды, что достойно для семейного кроссовера.

Однако есть и компромиссы: полный привод не предусмотрен, а вместо запасного колеса предлагается ремкомплект. При интенсивном разгоне бензиновый мотор может показаться шумным, но для повседневных и семейных поездок эти детали не критичны.

Интересно, что модель уже прошла проверку в условиях Беларуси, где продажи начались осенью прошлого года. Производитель получил первые отзывы владельцев и смог доработать систему на основе этого опыта, что снижает риски для будущих покупателей в России. В Беларуси X80 PHEV продается в комплектации «Макс» по цене 89 900 белорусских рублей, что составляет примерно 2,4 миллиона рублей. В России стоимость, вероятно, будет выше из-за затрат на сертификацию и логистику. Тем не менее, модель выглядит как удачное решение для тех, кто ищет современный, экономичный и хорошо оснащенный семейный кроссовер, способный ездить как на электричестве, так и на бензине.

Пока точная дата появления X80 PHEV в российских автосалонах не объявлена, но обсуждения поставок идут давно, а интерес к гибридным кроссоверам растет. Важно отметить, что гибридные технологии становятся все более востребованными, а опыт эксплуатации в соседних странах дает надежду на успешный старт и в России. Аналогичная ситуация уже наблюдалась и с другими моделями, когда Geely Atlas с передним приводом вызвала дискуссию о разумности отказа от полного привода.

Упомянутые модели: Geely Galaxy Starshine 8
Упомянутые марки: Belgee, Geely
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