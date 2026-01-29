Ключевые факторы о развитии белорусского автозавода Belgee и перспективах бренда на российском рынке

29 января 2026, 20:07
Belgee запускает новые модели и собственный мотор: что меняется на заводе в Жодино
В России стартовала отдельная дилерская сеть Belgee, а завод в Жодино готовит новые модели и расширяет локализацию. Почему это событие может изменить расстановку сил на рынке и что ждет покупателей - в нашем материале.
Открытие самостоятельной дилерской сети Belgee в России – не просто очередная новость о появлении нового бренда. Это сигнал о том, что рынок массовых кроссоверов становится все более конкурентным, белорусский завод в Жодино готов предложить не только привычные модели, но и собственные технологические решения. В условиях, когда цены на автомобили продолжают расти, спрос снижается в сторону доступных вариантов, появляются новые игроки с локализованным производством, соблюдая особое значение.
Марка Belgee, хоть и появилась на российском рынке сравнительно недавно, уже успела заявить о себе. В начале 2025 года в России стартовали продажи кроссовера Х50, который по сути является адаптацией Geely Coolray ступени поколения. Вместе с ним в линейке появился и Х70 - бывший Geely Atlas Pro. Сначала автомобили продавались через салоны Geely, но теперь в Belgee работает дилерская сеть, что проявляет серьезность намерений бренда закрепиться на рынке.
Кроссоверы X50 и Х70 относятся к последним поколениям, что позволяет удерживать цены ниже, чем у актуальных моделей Geely. Дополнительный плюс – вклад локализации, что делает машину еще привлекательнее для покупателей.
Российский рынок и стратегия Belgee
Основной объем продаж в Бельгии приходится на Россию. За прошлый год в Белоруссии реализовано 15,7 тысяч автомобилей, а в России - 47,5 тысяч. Такой перекос является разницей в масштабах рынков и тем, что Geely в России входит в число лидеров по продажам. Интересно, что на заводе в Жодино собирают почти все модели Geely для белорусского рынка, а в Россию они поступают напрямую из Китая. Если изменить эту схему, Belgee сможет увеличить объемы производства за счет экспорта в Россию.
Локализация производства пока ограничена: на заводе сваривают и красят кузов, но большинство комплектующих, включая лакокрасочные материалы, выезжают из Китая. Из местных компонентов используются стекла (российские Fuyao), аккумуляторы (российский Аком или белорусский Зубр), шины (Белшина) и литые диски (российский Скад). В первых партиях Х70 даже резина и батареи были китайскими. В планах - освоение штамповки, собственное производство механизмов, а также расширение границ локализованных деталей: пластиковые элементы, оптика, электропроводка, сиденья.
Новые модели и технологические перемены
Belgee уже приобрел у Geely лицензию на две модели — Coolray (X50) и Atlas Pro (X70). Сейчас на заводе тестируют седан Emgrand, который получил имя Belgee S50. К 2027 году ожидается появление еще одного-двух новинок, и, судя по стратегии бренда, ставка будет сделана на недорогие и востребованные автомобили. Лицензионное соглашение разрешает вносить изменения в освещение без согласования с небольшим количеством участников, что открывает пространство для чистой доработки и даже рестайлинга моделей, которых не было.
Переход к серьезному производству и расширению локализации – шаги, которые могут изменить ситуацию на рынке. Это не только снижает зависимость от импорта, но и позволяет быстрее реагировать на запросы российских покупателей. В условиях, когда конкуренция среди бюджетных кроссоверов обостряется, такие преимущества могут стать определяющими.
Таким образом, запуск новых моделей, развитие локализации и появление собственного мотора делают Belgee одним из самых интересных игроков на рынке массовых автомобилей. В ближайшие годы именно такие производители смогут изменить привычный расклад сил и предложить покупателям новые, более доступные решения.
