Ключевые факторы о развитии белорусского автозавода Belgee и перспективах бренда на российском рынке

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

29 января 2026, 20:07

Belgee запускает новые модели и собственный мотор: что меняется на заводе в Жодино

Belgee запускает новые модели и собственный мотор: что меняется на заводе в Жодино

Ключевые факторы о развитии белорусского автозавода Belgee и перспективах бренда на российском рынке

Belgee запускает новые модели и собственный мотор: что меняется на заводе в Жодино

В России стартовала отдельная дилерская сеть Belgee, а завод в Жодино готовит новые модели и расширяет локализацию. Почему это событие может изменить расстановку сил на рынке и что ждет покупателей - в нашем материале.

В России стартовала отдельная дилерская сеть Belgee, а завод в Жодино готовит новые модели и расширяет локализацию. Почему это событие может изменить расстановку сил на рынке и что ждет покупателей - в нашем материале.

Открытие самостоятельной дилерской сети Belgee в России – не просто очередная новость о появлении нового бренда. Это сигнал о том, что рынок массовых кроссоверов становится все более конкурентным, белорусский завод в Жодино готов предложить не только привычные модели, но и собственные технологические решения. В условиях, когда цены на автомобили продолжают расти, спрос снижается в сторону доступных вариантов, появляются новые игроки с локализованным производством, соблюдая особое значение.

Марка Belgee, хоть и появилась на российском рынке сравнительно недавно, уже успела заявить о себе. В начале 2025 года в России стартовали продажи кроссовера Х50, который по сути является адаптацией Geely Coolray ступени поколения. Вместе с ним в линейке появился и Х70 - бывший Geely Atlas Pro. Сначала автомобили продавались через салоны Geely, но теперь в Belgee работает дилерская сеть, что проявляет серьезность намерений бренда закрепиться на рынке.

Кроссоверы X50 и Х70 относятся к последним поколениям, что позволяет удерживать цены ниже, чем у актуальных моделей Geely. Дополнительный плюс – вклад локализации, что делает машину еще привлекательнее для покупателей.

Российский рынок и стратегия Belgee

Основной объем продаж в Бельгии приходится на Россию. За прошлый год в Белоруссии реализовано 15,7 тысяч автомобилей, а в России - 47,5 тысяч. Такой перекос является разницей в масштабах рынков и тем, что Geely в России входит в число лидеров по продажам. Интересно, что на заводе в Жодино собирают почти все модели Geely для белорусского рынка, а в Россию они поступают напрямую из Китая. Если изменить эту схему, Belgee сможет увеличить объемы производства за счет экспорта в Россию.

Локализация производства пока ограничена: на заводе сваривают и красят кузов, но большинство комплектующих, включая лакокрасочные материалы, выезжают из Китая. Из местных компонентов используются стекла (российские Fuyao), аккумуляторы (российский Аком или белорусский Зубр), шины (Белшина) и литые диски (российский Скад). В первых партиях Х70 даже резина и батареи были китайскими. В планах - освоение штамповки, собственное производство механизмов, а также расширение границ локализованных деталей: пластиковые элементы, оптика, электропроводка, сиденья.

Новые модели и технологические перемены

Belgee уже приобрел у Geely лицензию на две модели — Coolray (X50) и Atlas Pro (X70). Сейчас на заводе тестируют седан Emgrand, который получил имя Belgee S50. К 2027 году ожидается появление еще одного-двух новинок, и, судя по стратегии бренда, ставка будет сделана на недорогие и востребованные автомобили. Лицензионное соглашение разрешает вносить изменения в освещение без согласования с небольшим количеством участников, что открывает пространство для чистой доработки и даже рестайлинга моделей, которых не было.

Переход к серьезному производству и расширению локализации – шаги, которые могут изменить ситуацию на рынке. Это не только снижает зависимость от импорта, но и позволяет быстрее реагировать на запросы российских покупателей. В условиях, когда конкуренция среди бюджетных кроссоверов обостряется, такие преимущества могут стать определяющими.

Таким образом, запуск новых моделей, развитие локализации и появление собственного мотора делают Belgee одним из самых интересных игроков на рынке массовых автомобилей. В ближайшие годы именно такие производители смогут изменить привычный расклад сил и предложить покупателям новые, более доступные решения.

Упомянутые модели: Belgee X50, Geely Atlas (от 1 029 990 Р)
Упомянутые марки: Belgee, Geely
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Белджи, Джили

Похожие материалы Белджи, Джили

С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Кроссовер Tenet T9: старт производства на калужском заводе в 2026 году
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Вологда Тюмень Калининград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться