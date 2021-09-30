Белка спрятала под капотом внедорожника семь ведер орехов (фото)
Фото: facebook.com/bill.fischer.92
Фото: facebook.com/bill.fischer.92
Фото: facebook.com/bill.fischer.92
Фото: facebook.com/bill.fischer.92
Фото: facebook.com/bill.fischer.92
Фото: facebook.com/bill.fischer.92
Фото: facebook.com/bill.fischer.92
Фото: facebook.com/bill.fischer.92
Фото: facebook.com/bill.fischer.92
По словам Билла, пушистый грызун заложил орехами все свободные уголки. Владельцу пришлось не только снять капот, но и изрядно разобрать переднюю часть автомобиля, чтобы достать все орехи. А в это время белка с тревогой наблюдала за происходящим с верхушки дерева. В общей сложности Билл Фишер извлек из-под капота почти 70 килограммов орехов. Однако, даже после этого несколько орехов все еще остались в недрах внедорожника, и при движении слышно, как они перекатываются по раме.
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