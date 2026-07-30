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Автор: Мария Степанова

30 июля 2026, 03:37

Bell модернизирует 49 вертолетов USMC по контракту на 300 млн долларов

Bell модернизирует 49 вертолетов USMC по контракту на 300 млн долларов

Не просто ремонт, а эволюция: что скрывает контракт SPINE между Bell и Корпусом морской пехоты

Bell модернизирует 49 вертолетов USMC по контракту на 300 млн долларов

Американский производитель Bell займется глубокой модернизацией 49 вертолетов AH-1Z Viper и UH-1Y Venom для Корпуса морской пехоты США. Контракт на 300 млн долларов позволит повысить надежность и расширить возможности машин, что особенно актуально на фоне растущих требований к военной авиации.

Американский производитель Bell займется глубокой модернизацией 49 вертолетов AH-1Z Viper и UH-1Y Venom для Корпуса морской пехоты США. Контракт на 300 млн долларов позволит повысить надежность и расширить возможности машин, что особенно актуально на фоне растущих требований к военной авиации.

Контракт на 300 миллионов долларов, заключенный между Bell и Корпусом морской пехоты США, стал одним из самых важных событий в сфере военной авиации последних лет. Программа SPINE, расшифровывается как структурные и энергетические улучшения для NextGen Effects, направлена на глубокую модернизацию 49 вертолетов - 28 ударных AH-1Z Viper и 21 многоцелевого UH-1Y Venom. Эти машины, несмотря на относительно недавнее завершение поставок, уже необходимо обновить для того,чтобы они соответствовали современным требованиям.

Главная цель SPINE - не просто продлить срок службы вертолетов, а сделать их платформу пригодной для внедрения новых технологий. В первую очередь изменения коснутся электрических систем: увеличится мощность, появятся возможности для перспективных решений, кабина станет более функциональной и безопасной для экипажа. Для UH-1Y Venom предусмотрено обновление систем быстрого спуска, лебедки и носового комплекта, что повышает эффективность при выполнении спасательных и десантных операций.

Что касается AH-1Z Viper, модернизация затронет систему вооружения: вертолет сможет применять более дальнобойные боеприпасы, новые типы управляемых средств поражения и некоторые засекреченные системы. Согласно данным, особое внимание уделяется защите от беспилотников, что становится все более актуальным на фоне активного использования дронов. При этом, летные характеристики рассматриваемой модели оказались прежними: Viper может развивать скорость до 370 км/ч и поражать цели на расстоянии до 575 км, а Venom - перевозить до восьми бойцов на 602 км со скоростью до 315 км/ч.

Работы по запуску завода Bell в Техасе стартуют в следующем году, а первые обновленные вертолеты должны быть доставлены военным в 2028 году. Ожидается, что благодаря SPINE платформа сохранит актуальность как минимум до 2040-х годов. Подобный подход к обновлению техники уже становится трендом: например, в сфере гражданской авиации эксперты отмечают, что грамотная модернизация салона, как у Airbus A350, напрямую влияет на востребованность - подробнее об этом можно узнать в материале о выборе лучших мест в современных авиалайнерах .

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