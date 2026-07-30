Не просто ремонт, а эволюция: что скрывает контракт SPINE между Bell и Корпусом морской пехоты

30 июля 2026, 03:37
Bell модернизирует 49 вертолетов USMC по контракту на 300 млн долларов
Bell модернизирует 49 вертолетов USMC по контракту на 300 млн долларов
Американский производитель Bell займется глубокой модернизацией 49 вертолетов AH-1Z Viper и UH-1Y Venom для Корпуса морской пехоты США. Контракт на 300 млн долларов позволит повысить надежность и расширить возможности машин, что особенно актуально на фоне растущих требований к военной авиации.
Контракт на 300 миллионов долларов, заключенный между Bell и Корпусом морской пехоты США, стал одним из самых важных событий в сфере военной авиации последних лет. Программа SPINE, расшифровывается как структурные и энергетические улучшения для NextGen Effects, направлена на глубокую модернизацию 49 вертолетов - 28 ударных AH-1Z Viper и 21 многоцелевого UH-1Y Venom. Эти машины, несмотря на относительно недавнее завершение поставок, уже необходимо обновить для того,чтобы они соответствовали современным требованиям.
Главная цель SPINE - не просто продлить срок службы вертолетов, а сделать их платформу пригодной для внедрения новых технологий. В первую очередь изменения коснутся электрических систем: увеличится мощность, появятся возможности для перспективных решений, кабина станет более функциональной и безопасной для экипажа. Для UH-1Y Venom предусмотрено обновление систем быстрого спуска, лебедки и носового комплекта, что повышает эффективность при выполнении спасательных и десантных операций.
Что касается AH-1Z Viper, модернизация затронет систему вооружения: вертолет сможет применять более дальнобойные боеприпасы, новые типы управляемых средств поражения и некоторые засекреченные системы. Согласно данным, особое внимание уделяется защите от беспилотников, что становится все более актуальным на фоне активного использования дронов. При этом, летные характеристики рассматриваемой модели оказались прежними: Viper может развивать скорость до 370 км/ч и поражать цели на расстоянии до 575 км, а Venom - перевозить до восьми бойцов на 602 км со скоростью до 315 км/ч.
Работы по запуску завода Bell в Техасе стартуют в следующем году, а первые обновленные вертолеты должны быть доставлены военным в 2028 году. Ожидается, что благодаря SPINE платформа сохранит актуальность как минимум до 2040-х годов. Подобный подход к обновлению техники уже становится трендом: например, в сфере гражданской авиации эксперты отмечают, что грамотная модернизация салона, как у Airbus A350, напрямую влияет на востребованность - подробнее об этом можно узнать в материале о выборе лучших мест в современных авиалайнерах .
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