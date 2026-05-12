Рабочие бросили лопаты, когда увидели новые машины из Беларуси в Манагуа (видео)

Белорусская техника «Амкодор» удивила рабочих в Никарагуа: новая партия уже на месте

В Никарагуа сняли яркое видео: местные рабочие отказались от ручного труда ради белорусских машин. Техника «Амкодор» уже третью партию отправила в Манагуа - что это значит для рынка и почему об этом говорят сейчас, мало кто знает. Какие модели поставили и как их приняли - подробности в материале.

Поставки белорусской техники в Латинскую Америку редко становятся поводом для обсуждения среди российских автомобилистов, но именно сейчас этот случай заслуживает внимания. В начале 2026 года «Амкодор» отправил в Никарагуа уже третью партию машин, и реакция местных рабочих оказалась настолько яркой, что компания решила показать ее всему миру.

В официальном Telegram-канале холдинга появился ролик, где пятеро сотрудников Alcaldía de Managua идут по улице с лопатами. Завидев современные белорусские машины, мужчины тут же бросают инструмент и с неподдельным интересом подходят к технике. В следующем кадре они уже сидят в кабинах погрузчиков, радуясь тому, что тяжелый ручной труд теперь можно заменить современной техникой.

Этот ролик - не просто реклама, а наглядная демонстрация того, как новые технологии меняют подход к работе даже в самых отдаленных уголках мира. Для российского рынка это сигнал: отечественная техника востребована не только в странах СНГ, но и далеко за их пределами. Причем речь идет не о разовой поставке, а о долгосрочном контракте, рассчитанном на 2025-2027 годы, пишет abw.by.

В третью партию вошли 11 универсальных погрузчиков с бортовым поворотом «Амкодор 211», 6 экскаваторов-погрузчиков «Амкодор 732», 9 фронтальных погрузчиков «Амкодор 352», 4 двухвальцовых вибрационных катка «Амкодор 6622В» и 3 одноковшовых экскаватора «Амкодор ЭО-3223А». Все машины выполнены в тропическом исполнении и адаптированы под климатические условия Никарагуа, что особенно важно для эксплуатации в жарком и влажном климате.

Как отмечают в компании, техника прошла доработку с учетом пожеланий заказчика. Это не только повышает надежность, но и укрепляет позиции белорусских производителей на мировом рынке. Для российских автолюбителей и специалистов по коммерческому транспорту это еще один пример того, как отечественные разработки могут конкурировать с мировыми брендами и находить спрос в самых неожиданных регионах.