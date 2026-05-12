Рабочие бросили лопаты, когда увидели новые машины из Беларуси в Манагуа (видео)

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

12 мая 2026, 09:53

Белорусская техника «Амкодор» удивила рабочих в Никарагуа: новая партия уже на месте

Белорусская техника «Амкодор» удивила рабочих в Никарагуа: новая партия уже на месте

Рабочие бросили лопаты, когда увидели новые машины из Беларуси в Манагуа (видео)

Белорусская техника «Амкодор» удивила рабочих в Никарагуа: новая партия уже на месте

В Никарагуа сняли яркое видео: местные рабочие отказались от ручного труда ради белорусских машин. Техника «Амкодор» уже третью партию отправила в Манагуа - что это значит для рынка и почему об этом говорят сейчас, мало кто знает. Какие модели поставили и как их приняли - подробности в материале.

В Никарагуа сняли яркое видео: местные рабочие отказались от ручного труда ради белорусских машин. Техника «Амкодор» уже третью партию отправила в Манагуа - что это значит для рынка и почему об этом говорят сейчас, мало кто знает. Какие модели поставили и как их приняли - подробности в материале.

Поставки белорусской техники в Латинскую Америку редко становятся поводом для обсуждения среди российских автомобилистов, но именно сейчас этот случай заслуживает внимания. В начале 2026 года «Амкодор» отправил в Никарагуа уже третью партию машин, и реакция местных рабочих оказалась настолько яркой, что компания решила показать ее всему миру.

В официальном Telegram-канале холдинга появился ролик, где пятеро сотрудников Alcaldía de Managua идут по улице с лопатами. Завидев современные белорусские машины, мужчины тут же бросают инструмент и с неподдельным интересом подходят к технике. В следующем кадре они уже сидят в кабинах погрузчиков, радуясь тому, что тяжелый ручной труд теперь можно заменить современной техникой.

Этот ролик - не просто реклама, а наглядная демонстрация того, как новые технологии меняют подход к работе даже в самых отдаленных уголках мира. Для российского рынка это сигнал: отечественная техника востребована не только в странах СНГ, но и далеко за их пределами. Причем речь идет не о разовой поставке, а о долгосрочном контракте, рассчитанном на 2025-2027 годы, пишет abw.by.

В третью партию вошли 11 универсальных погрузчиков с бортовым поворотом «Амкодор 211», 6 экскаваторов-погрузчиков «Амкодор 732», 9 фронтальных погрузчиков «Амкодор 352», 4 двухвальцовых вибрационных катка «Амкодор 6622В» и 3 одноковшовых экскаватора «Амкодор ЭО-3223А». Все машины выполнены в тропическом исполнении и адаптированы под климатические условия Никарагуа, что особенно важно для эксплуатации в жарком и влажном климате.

Как отмечают в компании, техника прошла доработку с учетом пожеланий заказчика. Это не только повышает надежность, но и укрепляет позиции белорусских производителей на мировом рынке. Для российских автолюбителей и специалистов по коммерческому транспорту это еще один пример того, как отечественные разработки могут конкурировать с мировыми брендами и находить спрос в самых неожиданных регионах.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Почему покупатели авто ошибаются: как эмоции и тренды влияют на выбор машины
JAC JS9 готовится к выходу в России: первые фото и детали нового внедорожника
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Вологда Ростовская область Тверь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться