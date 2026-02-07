Как устроено производство Belgee в Жодино и почему российский рынок выбирает белорусские версии Geely

7 февраля 2026, 16:40
Белорусские Belgee против Geely: что реально отличает эти автомобили в 2026 году
С июля 2024 года на российском рынке появились кроссоверы Belgee, собранные в Белоруссии по лицензии Geely. Чем они отличаются от китайских аналогов, как устроено производство и почему цены на Belgee ниже - разбираемся в деталях.
Появление автомобилей Belgee на российском рынке стало одним из самых передовых событий последнего года для автолюбителей и экспертов. С июля 2024 года привычные кроссоверы Geely Coolray и Atlas Pro начали продаваться не только под китайским брендом, но и с белорусскими шильдиками. Это не просто смена эмблем – за этим стоит целая история локализации, технологических особенностей и экономических расчетов, которые уже оказали влияние на рынок и могут изменить его в будущем.
В Белоруссии, на заводе в Жодино, производство автомобилей с китайскими корнями стартовало еще в 2018 году. Тогда предприятие было рассчитано на 60 тысяч машин в год, но уже к 2026 году объем вырос до 80 тысяч, а в перспективе - до 120 тысяч ежегодно. Большая часть выпуска - до 80% - уходит в Россию, что обеспечивает стратегическую направленность этого направления для белорусского автопрома. Внутренний рынок Белоруссии пока ограничен 20% от общего объема, а на экспорт в другие страны пока не замахиваются - спрос и так стабильно высокий.
Производство и локализация: как собирают Belgee
На заводе в Жодино трудится около 1 700 человек, конвейер растянулся на 300 метров. Здесь выпускают три модели: два кроссовера - Belgee X50 (аналог Geely Coolray) и Belgee X70 (Geely Atlas Pro), а также седан Geely Emgrand, который вскоре может получить белорусское имя. Кроссоверы собирают по технологии полного цикла, включая сварку и окраску кузовов, а вот седан пока собирается крупноузловым методом - кузов подается уже готовыми, а на месте устанавливается агрегат и отделка.
Локализация производства – ключевой вопрос для завода. Сейчас уровень локализации кроссоверов составляет 52%. В расчете идут не только белорусские, но и российские комплектующие: аккумуляторы «Зубр» и «Аком», стекла из Калуги, шины «Белшина», а также отечественные колесные диски. Кузовные детали пока идут из Китая.
Маркетинг и цены: почему Belgee дешевле Geely
На российском рынке Belgee X50 и X70 продаются параллельно с Geely Coolray и Atlas Pro, но уже в ближайшее время китайские версии исчезнут из салонов. Ключевой вопрос - цена. В Белоруссии стоимость машин идентична, а вот в России разница ощутима: Belgee X50 дешевле Geely Coolray на 194–449 тысяч рублей в зависимости от комплектации, а X70 — на 84–194 тысячи рублей.
Российский утилизационный сбор, который был проиндексирован, не затронет продукцию завода в Жодино. Для локальных автомобилей предусмотрены меры поддержки, которые позволяют удерживать цены на приемлемом уровне. Импортные же Geely могут подорожать на сотни тысяч рублей, что делает Belgee еще более привлекательным выбором для российских покупателей.
Будущее предприятие и новые перспективы
Приобретение лицензии на самостоятельную сборку для завода в Жодино дало больше свободы для развития. Теперь предприятие может увеличить локализацию, снижать зависимость со стороны китайских поставщиков и внедрять собственные решения. Уже сейчас на машинах устанавливаются белорусские и российские комплектующие, а в ближайшие годы предполагается запуск новых производственных линий и расширение модельного ряда.
К концу 2026 года в России откроется до 120 дилерских центров Belgee, уровень локализации по моделям X50 должен достичь 2 200 баллов. Это позволит не только удерживать цены, но и повысить качество продукции. В условиях растущей конкуренции и изменений на рынке именно такие проекты становятся драйверами развития автопрома в странах мира.
