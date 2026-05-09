Секрет белорусских гигантов: Как 75-тонный тягач заставил летать «Мрию» и почему карьерные самосвалы ездили по проводам как троллейбусы

Белорусские гиганты: как создавались самые необычные тяжеловозы страны

Белорусские заводы не раз удивляли мир машинами, которые казались невозможными. От карьерных самосвалов до аэродромных тягачей - эти машины не только впечатляют размерами, но и отражают инженерные амбиции целой эпохи. Почему именно сейчас стоит вспомнить о них - в нашем материале.

История белорусских тяжеловозов — это не просто рассказ о больших машинах, а пример того, как инженерные идеи способны изменить целые отрасли. В Минске, Жодино и Могилеве создавались машины, не имевшие аналогов ни в СССР, ни за его пределами, став ответом на вызовы промышленности, требовавшей всё более мощной и надёжной техники.

В 1949 году конструктор Лев Шапошников представил МАЗ-525 — первый советский карьерный самосвал грузоподъемностью 25 тонн. Уже в 1954 году появился уникальный троллейвоз МАЗ-525ХТТУ, двигавшийся по контактной сети, но сложность прокладки проводов в карьерах сделала проект слишком дорогим для массового производства.

Идея электротяги не исчезла: в 1964 году на базе БелАЗ-548В создали экспериментальный БелАЗ-Э524-Э742 для шахт, где дизельные выхлопы были нежелательны. Однако дальше опытных образцов дело не пошло — будущее оказалось за гибридными трансмиссиями.

В 1970–1980-х годах инженеры наращивали грузоподъемность: БелАЗ-548В-5272 возил 65 тонн, а БелАЗ-549В-5275 получил газотурбинный двигатель мощностью 1200 л.с. К концу 1980-х совместно с Komatsu создали БелАЗ-7550 на 250 тонн, а серийный БелАЗ-75501 перевозил уже 280 тонн, впервые в СССР получив камеру заднего вида и электронную систему контроля загрузки.

В 2013 году появился БелАЗ-75710, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса: он перевёз более 500 тонн груза. Двигатель MTU мощностью 2330 л.с. и два топливных бака по 2880 литров сделали его символом белорусской инженерии.

Особое место занимают аэродромные тягачи: БелАЗ-6411 (с 1971 года) буксировал самолёты массой до 100 тонн, а его модификация БелАЗ-7421 — уже 200 тонн. В 1987 году Могилёвский завод выпустил МоАЗ-7915 для работы с гигантами вроде АН-225 «Мрия»: трёхосный тягач массой 75,5 тонн мог буксировать самолёты весом до 400 тонн.

В 1980-х создали уникальные многоосные шасси для перевозки ракет и сверхтяжёлых грузов. МАЗ-7904 с формулой 12х12 и массой 360 тонн имел два двигателя суммарной мощностью 1830 л.с. Позже появились МАЗ-7906 с восемью осями и МАЗ-7907 с двенадцатью осями и газотурбинным двигателем — для улучшения маневренности рама делалась шарнирной.

Сегодня белорусские заводы продолжают выпускать тяжёлую технику, и хотя спрос уже не тот, что в советские годы, уникальные разработки Минска, Жодино и Могилёва по-прежнему удерживают позиции на мировом рынке. Благодаря сочетанию технологий, инноваций и инженерной смелости белорусские тяжеловозы занимают особое место даже в условиях жёсткой конкуренции.