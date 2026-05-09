Секрет белорусских гигантов: Как 75-тонный тягач заставил летать «Мрию» и почему карьерные самосвалы ездили по проводам как троллейбусы

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

9 мая 2026, 07:08

Белорусские гиганты: как создавались самые необычные тяжеловозы страны

Белорусские гиганты: как создавались самые необычные тяжеловозы страны

Секрет белорусских гигантов: Как 75-тонный тягач заставил летать «Мрию» и почему карьерные самосвалы ездили по проводам как троллейбусы

Белорусские гиганты: как создавались самые необычные тяжеловозы страны

Белорусские заводы не раз удивляли мир машинами, которые казались невозможными. От карьерных самосвалов до аэродромных тягачей - эти машины не только впечатляют размерами, но и отражают инженерные амбиции целой эпохи. Почему именно сейчас стоит вспомнить о них - в нашем материале.

Белорусские заводы не раз удивляли мир машинами, которые казались невозможными. От карьерных самосвалов до аэродромных тягачей - эти машины не только впечатляют размерами, но и отражают инженерные амбиции целой эпохи. Почему именно сейчас стоит вспомнить о них - в нашем материале.

История белорусских тяжеловозов — это не просто рассказ о больших машинах, а пример того, как инженерные идеи способны изменить целые отрасли. В Минске, Жодино и Могилеве создавались машины, не имевшие аналогов ни в СССР, ни за его пределами, став ответом на вызовы промышленности, требовавшей всё более мощной и надёжной техники.

В 1949 году конструктор Лев Шапошников представил МАЗ-525 — первый советский карьерный самосвал грузоподъемностью 25 тонн. Уже в 1954 году появился уникальный троллейвоз МАЗ-525ХТТУ, двигавшийся по контактной сети, но сложность прокладки проводов в карьерах сделала проект слишком дорогим для массового производства.

Идея электротяги не исчезла: в 1964 году на базе БелАЗ-548В создали экспериментальный БелАЗ-Э524-Э742 для шахт, где дизельные выхлопы были нежелательны. Однако дальше опытных образцов дело не пошло — будущее оказалось за гибридными трансмиссиями.

В 1970–1980-х годах инженеры наращивали грузоподъемность: БелАЗ-548В-5272 возил 65 тонн, а БелАЗ-549В-5275 получил газотурбинный двигатель мощностью 1200 л.с. К концу 1980-х совместно с Komatsu создали БелАЗ-7550 на 250 тонн, а серийный БелАЗ-75501 перевозил уже 280 тонн, впервые в СССР получив камеру заднего вида и электронную систему контроля загрузки.

В 2013 году появился БелАЗ-75710, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса: он перевёз более 500 тонн груза. Двигатель MTU мощностью 2330 л.с. и два топливных бака по 2880 литров сделали его символом белорусской инженерии.

Особое место занимают аэродромные тягачи: БелАЗ-6411 (с 1971 года) буксировал самолёты массой до 100 тонн, а его модификация БелАЗ-7421 — уже 200 тонн. В 1987 году Могилёвский завод выпустил МоАЗ-7915 для работы с гигантами вроде АН-225 «Мрия»: трёхосный тягач массой 75,5 тонн мог буксировать самолёты весом до 400 тонн.

В 1980-х создали уникальные многоосные шасси для перевозки ракет и сверхтяжёлых грузов. МАЗ-7904 с формулой 12х12 и массой 360 тонн имел два двигателя суммарной мощностью 1830 л.с. Позже появились МАЗ-7906 с восемью осями и МАЗ-7907 с двенадцатью осями и газотурбинным двигателем — для улучшения маневренности рама делалась шарнирной.

Сегодня белорусские заводы продолжают выпускать тяжёлую технику, и хотя спрос уже не тот, что в советские годы, уникальные разработки Минска, Жодино и Могилёва по-прежнему удерживают позиции на мировом рынке. Благодаря сочетанию технологий, инноваций и инженерной смелости белорусские тяжеловозы занимают особое место даже в условиях жёсткой конкуренции.

Упомянутые марки: БелАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы BelAZ

Похожие материалы BelAZ

Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Почему покупатели авто ошибаются: как эмоции и тренды влияют на выбор машины
JAC JS9 готовится к выходу в России: первые фото и детали нового внедорожника
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сочи Ленинградская область Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться