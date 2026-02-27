Как технологическое отставание и слабый сервис мешают МАЗу конкурировать с Китаем и Европой — есть ли будущее у завода

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

27 февраля 2026, 08:02

Белорусские грузовики теряют позиции: МАЗ уступает новым лидерам рынка

Белорусские грузовики теряют позиции: МАЗ уступает новым лидерам рынка

Как технологическое отставание и слабый сервис мешают МАЗу конкурировать с Китаем и Европой — есть ли будущее у завода

Белорусские грузовики теряют позиции: МАЗ уступает новым лидерам рынка

Минский автозавод оказался в сложной ситуации: технологические пробелы, ценовое давление и устаревший маркетинг мешают ему удерживать долю на рынке. Почему МАЗу становится все труднее конкурировать с китайскими и европейскими брендами - в нашем материале.

Минский автозавод оказался в сложной ситуации: технологические пробелы, ценовое давление и устаревший маркетинг мешают ему удерживать долю на рынке. Почему МАЗу становится все труднее конкурировать с китайскими и европейскими брендами - в нашем материале.

Минский автомобильный завод, ставший гордостью белорусской промышленностью, оказался в эпицентре серьезных перемен на рынке грузовиков. Причины - не только в экономике, но и в том, как быстро меняются требования к технике и сервису. МАЗу предстоит вести борьбу сразу на нескольких фронтах, и каждый из них требует быстрых и решительных действий.

Главная проблема - технологическое отставание. В то время как европейские и китайские производители внедряют автоматические коробки передач, современные электронные системы и экологичные двигатели, МАЗ продолжает выпускать грузовики, которые уже не соответствуют ожиданиям рынка. Это не просто вопрос моды: отсутствие современных технологий закрывает для белорусского завода двери на развитые рынки, а значит, ограничивает возможности для роста и развития.

Финансовые ресурсы для масштабной революции на предприятии ограничены. В результате МАЗ оказывается в своеобразной ловушке: его техника слишком проста для Европы, но и не настолько доступна по цене, чтобы конкурировать с китайскими брендами. Китайские производители предлагают не только привлекательные цены, но и гибкие лизинговые программы, а также достойное оснащение даже в базовых версиях. МАЗу сложно предложить что-то прогрессивное, особенно в условиях традиционных рынков сбыта.

Еще один немаловажный аспект – сервисное и послепродажное обслуживание. Для клиентов из стран СНГ, где МАЗ исторически был силен, отсутствие развитой сети сервисных центров и перебои с поставками запчастей становятся критическими. Конкуренты предоставляют прозрачные гарантии и быстрый ремонт, что особенно важно для бизнеса, где простое оборудование может обернуться основными убытками.

Маркетинг - еще одна слабая сторона белорусского завода. Имидж МАЗа до сих пор ассоциируется с советским прошлым, что для современных покупателей означает отсутствие инноваций и гибкости. В то время как мировые бренды активно работают в цифровой среде, сотрудничают с блогерами и создают образ современной техники, МАЗ ограничивает участие в локальных выставках и публикациях в государственных СМИ. Такой подход не позволяет заводу выйти на новый уровень и привлечь новую аудиторию.

Инженерный опыт и традиции – безусловно, сильная сторона МАЗа. Но в современных условиях этого уже недостаточно. Чтобы не потерять позицию окончательно, заводу необходимо срочно обновлять технологические базы, развивать дилерскую сеть и обучать специалистов для работы на новых рынках. Без этих шагов МАЗ рискует остаться в прошлом, уступив место более динамичным и гибким конкурентам.

Время уходит быстро. Если МАЗ не совершит качественный рывок в сторону повышения эффективности, качества и уровня сервиса, его история может закончиться раньше, чем хотелось бы. Сегодня на рынке грузовиков выигрывают те, кто умеет быстро меняться и предлагать клиенту не только технику, но и современный сервис. Для МАЗа это вызов, от ответа на который зависит его будущее.

Однако у МАЗа всё ещё есть скрытый ресурс, который может сыграть решающую роль, — лояльность консервативных потребителей и огромный парк советской и белорусской техники, всё ещё эксплуатирующейся на просторах СНГ. Эти водители и владельцы автопарков привыкли к ремонтопригодности и относительной простоте машин, и для них резкий переход на высокотехнологичные, но сложные в обслуживании импортные аналоги не всегда оправдан.

Если завод сможет предложить этому сегменту не просто «старый добрый МАЗ», а эволюционно обновлённый продукт с улучшенной эргономикой кабины и дизелями, адаптированными под реалии эксплуатации, он получит временное «окно возможностей». Вопрос лишь в том, успеет ли руководство завода воспользоваться этим кредитом доверия, пока ностальгия и привычка окончательно не уступили место прагматичному расчёту.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ульяновск Казань Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться