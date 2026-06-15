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Автор: Дарья Климова

15 июня 2026, 07:48

Белорусские инженеры создали роботизированный БЕЛАЗ и электромобиль БЕЛДЖИ

Белорусские инженеры создали роботизированный БЕЛАЗ и электромобиль БЕЛДЖИ

Роботы и электромобили меняют заводы и работу транспорта в Беларуси

Белорусские инженеры создали роботизированный БЕЛАЗ и электромобиль БЕЛДЖИ

Белорусские ученые удивили: на базе НАН появились роботизированные карьерные машины и электромобили. Почему эти разработки важны для российских автолюбителей, какие технологии уже внедряют и что это значит для будущего машиностроения - разбираемся подробно. Мало кто знает, что эти решения уже конкурируют с мировыми аналогами.

Белорусские ученые удивили: на базе НАН появились роботизированные карьерные машины и электромобили. Почему эти разработки важны для российских автолюбителей, какие технологии уже внедряют и что это значит для будущего машиностроения - разбираемся подробно. Мало кто знает, что эти решения уже конкурируют с мировыми аналогами.

Для российских автомобилистов новость о том, что в Беларуси активно внедряют роботизированные машины и электротранспорт, может стать сигналом о скорых переменах и на нашем рынке. Инженеры Объединенного института машиностроения НАН делают ставку на технологии, которые способны изменить подход к производству и эксплуатации техники - от карьерных гигантов до легковых электромобилей.

Как отмечает Сергей Щербаков в интервью belta.by, институт давно вышел за рамки классического машиностроения и теперь работает на стыке механики, материаловедения и интеллектуальных систем. В центре внимания - создание полностью автономных машин. Например, роботизированный БЕЛАЗ способен самостоятельно передвигаться по карьеру без участия оператора, а не просто управляться дистанционно. Похожий подход применили и к трактору МТЗ, а также к логистическим тележкам для терминалов - спрос на такие решения оказался неожиданно высоким.

Все разработки института ориентированы на нужды промышленных предприятий, причем сотрудничество идет не только с государственными холдингами, но и с частным сектором. Инженеры участвуют в научных и опытно-конструкторских проектах, а также ведут совместные кафедры с университетами, что позволяет быстро внедрять новые знания в производство. Важно, что институт занимается не только техникой, но и биомеханикой - например, разрабатывает решения для медицины.

Электротранспорт - еще одно ключевое направление работы. Уже собрана малая серия электромобилей «БЕЛДЖИ», где отработаны промышленные технологии и создана собственная компонентная база: двигатель, инвертор, система управления. Это позволяет не зависеть от импорта и развивать собственные компетенции. По словам специалистов, институт не ограничивается текущими задачами, а закладывает фундамент для масштабирования перспективных технологий в будущем.

Дизайн новых машин - не просто внешний вид, а решение задач эргономики, прочности и безопасности. Например, юбилейная модель МАЗа получила уникальный дизайн, который оказался настолько удачным, что предприятие заказало целую линейку подобных решений. Аналогичная история произошла и с БЕЛАЗом. Инвестиции в разработки окупаются за счет контрактов и внедрения новых конструкций на предприятиях, а сотрудничество с российскими и китайскими партнерами расширяет возможности испытаний и внедрения.

Импортозамещение - еще один важный тренд. Для создания роботизированных платформ требуются отечественные технологии: электроприводы, системы технического зрения, алгоритмы управления. Институт активно наращивает компетенции в этих областях, чтобы использовать их не только в машиностроении, но и в других сферах.

Интересно, что подобные тренды наблюдаются и на мировом рынке: например, электромобили BMW iX после обновления получили новые батареи и увеличенный запас хода, что подтверждает актуальность развития электротранспорта и в России, и за рубежом. Подробнее о таких изменениях можно узнать в материале о новых возможностях BMW iX.

В заключение стоит отметить: развитие интеллектуальных машин и электротранспорта в Беларуси - это не только технологический прорыв, но и пример для российских предприятий. По данным отраслевых аналитиков, спрос на автономные и электрические решения в промышленности и транспорте будет только расти. Важно, что белорусские инженеры делают ставку на собственные разработки, что позволяет снижать зависимость от импорта и формировать новые стандарты для всего постсоветского пространства.

Упомянутые марки: Belgee, БелАЗ
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