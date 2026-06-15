Роботы и электромобили меняют заводы и работу транспорта в Беларуси

15 июня 2026, 07:48
Белорусские инженеры создали роботизированный БЕЛАЗ и электромобиль БЕЛДЖИ
Белорусские инженеры создали роботизированный БЕЛАЗ и электромобиль БЕЛДЖИ
Белорусские ученые удивили: на базе НАН появились роботизированные карьерные машины и электромобили. Почему эти разработки важны для российских автолюбителей, какие технологии уже внедряют и что это значит для будущего машиностроения - разбираемся подробно. Мало кто знает, что эти решения уже конкурируют с мировыми аналогами.
Для российских автомобилистов новость о том, что в Беларуси активно внедряют роботизированные машины и электротранспорт, может стать сигналом о скорых переменах и на нашем рынке. Инженеры Объединенного института машиностроения НАН делают ставку на технологии, которые способны изменить подход к производству и эксплуатации техники - от карьерных гигантов до легковых электромобилей.
Как отмечает Сергей Щербаков в интервью belta.by, институт давно вышел за рамки классического машиностроения и теперь работает на стыке механики, материаловедения и интеллектуальных систем. В центре внимания - создание полностью автономных машин. Например, роботизированный БЕЛАЗ способен самостоятельно передвигаться по карьеру без участия оператора, а не просто управляться дистанционно. Похожий подход применили и к трактору МТЗ, а также к логистическим тележкам для терминалов - спрос на такие решения оказался неожиданно высоким.
Все разработки института ориентированы на нужды промышленных предприятий, причем сотрудничество идет не только с государственными холдингами, но и с частным сектором. Инженеры участвуют в научных и опытно-конструкторских проектах, а также ведут совместные кафедры с университетами, что позволяет быстро внедрять новые знания в производство. Важно, что институт занимается не только техникой, но и биомеханикой - например, разрабатывает решения для медицины.
Электротранспорт - еще одно ключевое направление работы. Уже собрана малая серия электромобилей «БЕЛДЖИ», где отработаны промышленные технологии и создана собственная компонентная база: двигатель, инвертор, система управления. Это позволяет не зависеть от импорта и развивать собственные компетенции. По словам специалистов, институт не ограничивается текущими задачами, а закладывает фундамент для масштабирования перспективных технологий в будущем.
Дизайн новых машин - не просто внешний вид, а решение задач эргономики, прочности и безопасности. Например, юбилейная модель МАЗа получила уникальный дизайн, который оказался настолько удачным, что предприятие заказало целую линейку подобных решений. Аналогичная история произошла и с БЕЛАЗом. Инвестиции в разработки окупаются за счет контрактов и внедрения новых конструкций на предприятиях, а сотрудничество с российскими и китайскими партнерами расширяет возможности испытаний и внедрения.
Импортозамещение - еще один важный тренд. Для создания роботизированных платформ требуются отечественные технологии: электроприводы, системы технического зрения, алгоритмы управления. Институт активно наращивает компетенции в этих областях, чтобы использовать их не только в машиностроении, но и в других сферах.
Интересно, что подобные тренды наблюдаются и на мировом рынке: например, электромобили BMW iX после обновления получили новые батареи и увеличенный запас хода, что подтверждает актуальность развития электротранспорта и в России, и за рубежом. Подробнее о таких изменениях можно узнать в материале о новых возможностях BMW iX.
В заключение стоит отметить: развитие интеллектуальных машин и электротранспорта в Беларуси - это не только технологический прорыв, но и пример для российских предприятий. По данным отраслевых аналитиков, спрос на автономные и электрические решения в промышленности и транспорте будет только расти. Важно, что белорусские инженеры делают ставку на собственные разработки, что позволяет снижать зависимость от импорта и формировать новые стандарты для всего постсоветского пространства.
Похожие материалы Белджи, BelAZ
-
15.06.2026, 14:11
Цифровые технологии на АЗС: как заправиться за считанные секунды
Водители теперь экономят время на АЗС. Новые сервисы делают процесс заправки удобнее и проще. Узнайте, как технологии меняют привычные сценарии. Откройте для себя будущее автозаправок.Читать далее
-
15.06.2026, 13:54
Китай ускоряет переход на электромобили: как меняется мировой авторынок
В Китае электромобили становятся массовым транспортом. Россия сталкивается с уникальными вызовами. Государственная поддержка играет ключевую роль. Узнайте, что мешает развитию электротранспорта.Читать далее
-
15.06.2026, 13:38
Geely EX5 стал мощнее и сменил привод: что изменилось в новой версии
Популярный электрокроссовер Geely EX5 заметно обновился: инженеры усилили мотор, изменили привод и отказались от выдвижных ручек. В Китае уже обсуждают, как эти перемены скажутся на безопасности и удобстве. Почему автопроизводители идут на такие шаги и что это значит для будущих моделей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.06.2026, 13:06
BYD патентует систему для обнаружения животных под автомобилем
Китайская компания BYD разработала уникальную систему, способную выявлять животных под автомобилем до начала движения. Это решение может предотвратить неприятные инциденты на парковках и сэкономить нервы владельцам авто. Почему именно сейчас такие технологии становятся особенно актуальными, и как они работают на практике - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.06.2026, 12:04
Российский мульчер UMG с гидроприводом проходит испытания на прочность
Группа компаний UMG приступила к комплексным испытаниям нового отечественного мульчера с гидравлическим приводом. Оборудование собрано из российских компонентов и рассчитано на работу в самых сложных условиях. Эксперты отмечают, что подтверждение заявленных характеристик станет важным шагом для отрасли. Почему этот проект может изменить рынок спецтехники - в нашем материале.Читать далее
-
15.06.2026, 11:15
BMW показала концепт M3 с четырьмя моторами и индивидуальным торможением колес
BMW удивила на «24 часа Ле-Мана»: концепт M Concept Neue Klasse получил сразу четыре электромотора, уникальный дизайн и систему, позволяющую тормозить каждое колесо отдельно. Почему это важно для будущего M3 и какие технологии могут появиться уже через пару лет - разбираемся подробно. Мало кто знает, что такие решения могут изменить подход к спортивным авто.Читать далее
-
15.06.2026, 10:59
ИИ в автосервисе: как новые технологии меняют диагностику и ремонт
Диагностика авто по звуку и вибрации через смартфон - тренд, который активно обсуждают в Европе и России. Мало кто знает, что такие приложения уже тестируют крупные сервисы, но специалисты предупреждают: полностью заменить опытного автомеханика они пока не способны. Какие риски и выгоды ждут владельцев машин - объясняем подробно.Читать далее
-
15.06.2026, 09:27
В Минске пешеход с бензопилой напал на водителей: суд вынес приговор
Суд в Березинском районе рассмотрел необычное дело: 60-летний минчанин оказался на скамье подсудимых за особо злостное хулиганство с бензопилой. Почему этот случай вызвал резонанс и какие последствия ждут нарушителя - разбираемся, что важно знать каждому водителю. Мало кто задумывается, как быстро обычная поездка может обернуться опасной ситуацией.Читать далее
-
15.06.2026, 08:23
BMW M3 нового поколения: электрическая версия с четырьмя моторами и до 900 л.с.
BMW готовит к выпуску сразу две версии нового M3: электрическую с четырьмя моторами и классическую с доработанным бензиновым двигателем. Модель обещает рекордную мощность и инновационную управляемость. Разбираемся, что изменится и чего ждать от премьеры. Мало кто знает, но такие перемены затрагивают не только фанатов марки.Читать далее
-
15.06.2026, 08:11
В Узбекистане вводят запрет на эксплуатацию старых авто с 2027 года
Власти Узбекистана готовят масштабные перемены для владельцев автомобилей старше 30 лет: с 2027 года вводится ежегодная экологическая плата и запрет на использование машин с высоким уровнем вредных выбросов. Новая система утилизации и компенсаций уже обсуждается, а детали вызывают много вопросов. Почему это важно для всех, кто следит за рынком авто - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Белджи, BelAZ
-
15.06.2026, 14:11
Цифровые технологии на АЗС: как заправиться за считанные секунды
Водители теперь экономят время на АЗС. Новые сервисы делают процесс заправки удобнее и проще. Узнайте, как технологии меняют привычные сценарии. Откройте для себя будущее автозаправок.Читать далее
-
15.06.2026, 13:54
Китай ускоряет переход на электромобили: как меняется мировой авторынок
В Китае электромобили становятся массовым транспортом. Россия сталкивается с уникальными вызовами. Государственная поддержка играет ключевую роль. Узнайте, что мешает развитию электротранспорта.Читать далее
-
15.06.2026, 13:38
Geely EX5 стал мощнее и сменил привод: что изменилось в новой версии
Популярный электрокроссовер Geely EX5 заметно обновился: инженеры усилили мотор, изменили привод и отказались от выдвижных ручек. В Китае уже обсуждают, как эти перемены скажутся на безопасности и удобстве. Почему автопроизводители идут на такие шаги и что это значит для будущих моделей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.06.2026, 13:06
BYD патентует систему для обнаружения животных под автомобилем
Китайская компания BYD разработала уникальную систему, способную выявлять животных под автомобилем до начала движения. Это решение может предотвратить неприятные инциденты на парковках и сэкономить нервы владельцам авто. Почему именно сейчас такие технологии становятся особенно актуальными, и как они работают на практике - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.06.2026, 12:04
Российский мульчер UMG с гидроприводом проходит испытания на прочность
Группа компаний UMG приступила к комплексным испытаниям нового отечественного мульчера с гидравлическим приводом. Оборудование собрано из российских компонентов и рассчитано на работу в самых сложных условиях. Эксперты отмечают, что подтверждение заявленных характеристик станет важным шагом для отрасли. Почему этот проект может изменить рынок спецтехники - в нашем материале.Читать далее
-
15.06.2026, 11:15
BMW показала концепт M3 с четырьмя моторами и индивидуальным торможением колес
BMW удивила на «24 часа Ле-Мана»: концепт M Concept Neue Klasse получил сразу четыре электромотора, уникальный дизайн и систему, позволяющую тормозить каждое колесо отдельно. Почему это важно для будущего M3 и какие технологии могут появиться уже через пару лет - разбираемся подробно. Мало кто знает, что такие решения могут изменить подход к спортивным авто.Читать далее
-
15.06.2026, 10:59
ИИ в автосервисе: как новые технологии меняют диагностику и ремонт
Диагностика авто по звуку и вибрации через смартфон - тренд, который активно обсуждают в Европе и России. Мало кто знает, что такие приложения уже тестируют крупные сервисы, но специалисты предупреждают: полностью заменить опытного автомеханика они пока не способны. Какие риски и выгоды ждут владельцев машин - объясняем подробно.Читать далее
-
15.06.2026, 09:27
В Минске пешеход с бензопилой напал на водителей: суд вынес приговор
Суд в Березинском районе рассмотрел необычное дело: 60-летний минчанин оказался на скамье подсудимых за особо злостное хулиганство с бензопилой. Почему этот случай вызвал резонанс и какие последствия ждут нарушителя - разбираемся, что важно знать каждому водителю. Мало кто задумывается, как быстро обычная поездка может обернуться опасной ситуацией.Читать далее
-
15.06.2026, 08:23
BMW M3 нового поколения: электрическая версия с четырьмя моторами и до 900 л.с.
BMW готовит к выпуску сразу две версии нового M3: электрическую с четырьмя моторами и классическую с доработанным бензиновым двигателем. Модель обещает рекордную мощность и инновационную управляемость. Разбираемся, что изменится и чего ждать от премьеры. Мало кто знает, но такие перемены затрагивают не только фанатов марки.Читать далее
-
15.06.2026, 08:11
В Узбекистане вводят запрет на эксплуатацию старых авто с 2027 года
Власти Узбекистана готовят масштабные перемены для владельцев автомобилей старше 30 лет: с 2027 года вводится ежегодная экологическая плата и запрет на использование машин с высоким уровнем вредных выбросов. Новая система утилизации и компенсаций уже обсуждается, а детали вызывают много вопросов. Почему это важно для всех, кто следит за рынком авто - разбираемся в деталях.Читать далее