Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

22 июня 2026, 18:49

Белорусские кроссоверы Belgee меняют рынок: локализация, цены и новые тренды

Белорусские кроссоверы Belgee меняют рынок: локализация, цены и новые тренды

Как устроено производство Belgee в Жодино и почему рынок в РФ выбирает белорусские версии Geely

Белорусские кроссоверы Belgee меняют рынок: локализация, цены и новые тренды

С 2024 года кроссоверы Belgee, собранные в Беларуси по лицензии Geely, быстро набирают популярность в России благодаря высокой локализации, выгодной цене и поддержке государства. Это событие уже влияет на расстановку сил среди автопроизводителей и формирует новые рыночные тенденции.

С 2024 года кроссоверы Belgee, собранные в Беларуси по лицензии Geely, быстро набирают популярность в России благодаря высокой локализации, выгодной цене и поддержке государства. Это событие уже влияет на расстановку сил среди автопроизводителей и формирует новые рыночные тенденции.

Появление кроссоверов Belgee на российском рынке в 2024 году стало одним из самых ярких событий последних лет. Белорусские автомобили, собранные по лицензии Geely, быстро привлекли внимание покупателей благодаря сочетанию доступных цен, высокой степени локализации и современных производственных решений. Уже сейчас можно говорить о формировании новых тенденций и сохранении баланса сил среди автопроизводителей.

Завод в Жодино, где выпускаются Belgee, начал работу ещё в 2018 году, но именно к 2024 году предприятие вышло на новый уровень. Объём производства вырос до 60–80 тысяч автомобилей в год, а в перспективе планируется довести его до 120 тысяч. Основная часть выпускаемых машин (до 80%) поставляется в Россию, что определяет стратегическую направленность этого направления для белорусского автопрома. Внутренний рынок Беларуси пока ограничен 20% от общего объёма, а экспорт в другие страны остаётся незначительным из-за стабильного роста спроса в России.

На заводе трудится около 1700 человек, а конвейер растянулся на 300 метров. Здесь выпускают три модели: кроссоверы Belgee X50 (аналог Geely Coolray), Belgee X70 (Geely Atlas Pro), а также седан Geely Emgrand, который в будущем может получить белорусское имя. Кроссоверы производятся по технологии полного цикла — от сварки до окраски кузова, тогда как седан пока собирается крупноузловым методом: кузов поступает уже готовым, а на месте устанавливаются агрегаты и проводится качественная отделка.

Высокая степень локализации — ключевой фактор успеха Belgee. Сейчас уровень локализации кроссоверов составляет 52%. В производстве используются не только белорусские, но и российские комплектующие: аккумуляторы «Зубр» и «Аком», стёкла из Калуги, шины «Белшина», а также отечественные колёсные диски. Кузовные детали пока поступают из Китая, но предприятие активно работает над запуском местных компонентов, что позволяет снизить себестоимость и уменьшить зависимость от внешних поставок.

На российском рынке Belgee X50 и X70 продаются параллельно с Geely Coolray и Atlas Pro, однако уже в ближайшее время китайская версия может исчезнуть из автосалонов. Главный козырь — цена. В России Belgee X50 дешевле Geely Coolray на 194–449 тысяч рублей в зависимости от комплектации, а X70 — на 84–194 тысячи рублей. Это стало возможным благодаря тому, что на заводе в Жодино не предусмотрен российский утилизационный сбор, а для локальных автомобилей действуют меры государственной поддержки. Импортные Geely, напротив, могут подорожать на сотни тысяч рублей, что делает Belgee особенно привлекательным выбором для российских покупателей.

Такой подход к ценообразованию уже привёл к росту интереса к белорусским автомобилям. Покупатели всё чаще выбирают Belgee, ориентируясь не только на цену, но и на качество сборки, а также на доступность сервисного обслуживания. Эксперты отмечают, что подобная стратегия может привести к постепенному вытеснению китайских брендов с рынка, особенно если тенденция сохранится в последующие годы.

Получение лицензии на самостоятельную сборку дало заводу в Жодино больше свободы для развития. Теперь предприятие может наращивать локализацию, снижать зависимость от китайских поставщиков и внедрять собственные решения. Уже сейчас на автомобилях используются белорусские и российские комплектующие, а в ближайшие годы предполагается запуск новых производственных линий и расширение модельного ряда.

Для понимания масштабов: по данным отраслевых аналитиков, в 2025 году доля Belgee на российском рынке кроссоверов превысила 10%, а спрос на модели X50 и X70 продолжает расти. Это может привести к тому, что в 2026 году белорусские автомобили станут не просто альтернативой, а полноценным конкурентом для привычных китайских брендов. В условиях роста цен на импортные машины и поддержки местного производства российские покупатели всё чаще делают выбор в пользу Belgee, который формирует новые правила игры на рынке. 

Упомянутые модели: Belgee X50, Geely Atlas Pro (от 2 119 990 Р)
Упомянутые марки: Belgee, Geely
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