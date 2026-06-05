Семья делает мини-дома на колесах и сдает их в аренду для отдыха

Белорусские прицепы-капли: как семейное хобби стало бизнесом для путешественников

Мало кто знает, но в Беларуси появилась необычная альтернатива палаткам и большим автодомам - миниатюрные прицепы-капли, которые строит семья спортсменов. Рассказываем, почему спрос на такие кемперы растет, как их собирают и с какими трудностями сталкиваются владельцы. Эксперты отмечают: формат становится все популярнее, а новые правила регистрации могут повлиять на развитие бизнеса.

Мало кто знает, но в Беларуси появилась необычная альтернатива палаткам и большим автодомам - миниатюрные прицепы-капли, которые строит семья спортсменов. Рассказываем, почему спрос на такие кемперы растет, как их собирают и с какими трудностями сталкиваются владельцы. Эксперты отмечают: формат становится все популярнее, а новые правила регистрации могут повлиять на развитие бизнеса.

В последние годы в России и Беларуси все больше автолюбителей ищут новые форматы для путешествий и отдыха на природе. На фоне роста цен на большие автодома и ограниченного выбора кемпинговых прицепов, компактные прицепы-капли становятся настоящей находкой для тех, кто ценит мобильность и комфорт. Белорусская семья спортсменов-парашютистов, Антон и Анастасия, сумела превратить свое хобби в востребованный бизнес, предлагая аренду и индивидуальное изготовление мини-кемперов для путешествий.

Как выяснили журналисты портала abw.by, изначально идея собрать мини-кемпер возникла случайно - друг предложил купить проект, и супруги решили сделать два прицепа для себя. Однако после первых вложений стало ясно: процесс требует больше времени и средств, чем ожидалось. Первый прицеп строился зимой в гараже, а для завершения проекта пришлось даже продать старую Mazda. Несмотря на сложности, спустя полгода кемпер был готов и официально зарегистрирован. Вскоре выяснилось, что использовать его постоянно не получится, и появилась мысль сдавать прицеп в аренду. Так родился бренд Skycamper, напрямую связанный с увлечением Антона парашютным спортом.

Спрос на необычный формат отдыха оказался выше ожиданий. Первый кемпер быстро нашли покупатели прямо на фестивале, а опыт позволил ускорить сборку следующих моделей. Сейчас в парке компании три прицепа: «Форест», «Серый» и новинка «Василек», который только недавно прошел регистрацию и впервые доступен для аренды. Каждый из них отличается продуманной конструкцией: полноценное спальное место, складная детская полка, автономное освещение, кухня, вода и аккумулятор с солнечной панелью. Для холодной погоды предусмотрены автономные отопители, а для отдыха на природе - раскладная маркиза-тент.

Особое внимание уделяется деталям: шкафчики на газлифтах, подсветка в каждом отсеке, москитные сетки на магнитах, внедорожные шины для уверенного движения по лесным дорогам. Внутренняя отделка выполнена из фанеры с водоотталкивающей пропиткой, что делает интерьер уютным и практичным. Вентиляция и специальные кемперные окна обеспечивают комфорт даже в жару. Для зарядки техники предусмотрены USB-разъемы и прикуриватель, а автономность позволяет отдыхать вдали от цивилизации до тех пор, пока не закончится запас воды.

Важный плюс - небольшой вес прицепа (около 650 кг), что позволяет буксировать его даже малолитражками. Запас воды - 50 литров, чего хватает на несколько дней. Все рамы изготавливаются самостоятельно, с учетом правильного распределения веса для устойчивости и безопасности. Антон подчеркивает: если клиент просит сделать только жилой блок без рамы, он отказывается - важна целостность конструкции.

Процесс регистрации прицепов в Беларуси недавно усложнился: теперь новые самодельные кемперы ставятся на учет с ограничением на отчуждение, что мешает обновлять парк и продавать старые модели. Поэтому сейчас основной акцент делается на аренду, а индивидуальные заказы возможны только с самостоятельной регистрацией клиентом. Несмотря на это, спрос сохраняется, а постоянные клиенты часто возвращаются за новым опытом.

Стоимость аренды начинается от 80 рублей в будние дни и доходит до 120 рублей в выходные и праздники, плюс 25 рублей за обслуживание. Залог и предоплата не требуются, а условия максимально просты. Владельцы не ограничивают пробег и разрешают выезд за границу, что отличает их от большинства конкурентов. Основные клиенты - семьи с детьми, а также путешественники с собаками, для которых после каждой поездки проводится тщательная уборка.

Сезон аренды длится с апреля по октябрь, когда дороги еще не покрыты реагентами. Для окупаемости одного кемпера требуется несколько сезонов активной эксплуатации, а постоянные вложения в рекламу и развитие остаются обязательными. Основная работа Антона связана с парашютным спортом, а кемперы - это семейное дело и способ совместить увлечение с доходом.

Интересно, что формат мини-кемперов подходит для самых разных целей: от поездок на фестивали и соревнования до уединенного отдыха на природе. За три года прицепы Skycamper побывали на Ислочи, Нарочи, озерах Витебской области, а также в Карелии и Дагестане. Владельцы отмечают, что после отдыха в таком кемпере многие не хотят возвращаться к палаткам. Кстати, похожие тенденции наблюдаются и на рынке кроссоверов: например, разница в цене на Dongfeng Huge между Беларусью и Россией также влияет на выбор покупателей и развитие новых форматов отдыха.

Для справки: первые прицепы-капли появились в США еще в 1940-х, но в Беларуси и России этот формат только набирает популярность. Компактные размеры, простота эксплуатации и доступная цена делают их привлекательными для широкого круга автолюбителей. Важно помнить, что при выборе такого прицепа стоит обращать внимание на качество сборки, материалы и особенности регистрации. По мнению специалистов, именно такие проекты способны изменить подход к автотуризму и сделать путешествия доступнее для многих семей.