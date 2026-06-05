Семья делает мини-дома на колесах и сдает их в аренду для отдыха

5 июня 2026, 13:09
Белорусские прицепы-капли: как семейное хобби стало бизнесом для путешественников
Белорусские прицепы-капли: как семейное хобби стало бизнесом для путешественников
Мало кто знает, но в Беларуси появилась необычная альтернатива палаткам и большим автодомам - миниатюрные прицепы-капли, которые строит семья спортсменов. Рассказываем, почему спрос на такие кемперы растет, как их собирают и с какими трудностями сталкиваются владельцы. Эксперты отмечают: формат становится все популярнее, а новые правила регистрации могут повлиять на развитие бизнеса.
В последние годы в России и Беларуси все больше автолюбителей ищут новые форматы для путешествий и отдыха на природе. На фоне роста цен на большие автодома и ограниченного выбора кемпинговых прицепов, компактные прицепы-капли становятся настоящей находкой для тех, кто ценит мобильность и комфорт. Белорусская семья спортсменов-парашютистов, Антон и Анастасия, сумела превратить свое хобби в востребованный бизнес, предлагая аренду и индивидуальное изготовление мини-кемперов для путешествий.
Как выяснили журналисты портала abw.by, изначально идея собрать мини-кемпер возникла случайно - друг предложил купить проект, и супруги решили сделать два прицепа для себя. Однако после первых вложений стало ясно: процесс требует больше времени и средств, чем ожидалось. Первый прицеп строился зимой в гараже, а для завершения проекта пришлось даже продать старую Mazda. Несмотря на сложности, спустя полгода кемпер был готов и официально зарегистрирован. Вскоре выяснилось, что использовать его постоянно не получится, и появилась мысль сдавать прицеп в аренду. Так родился бренд Skycamper, напрямую связанный с увлечением Антона парашютным спортом.
Спрос на необычный формат отдыха оказался выше ожиданий. Первый кемпер быстро нашли покупатели прямо на фестивале, а опыт позволил ускорить сборку следующих моделей. Сейчас в парке компании три прицепа: «Форест», «Серый» и новинка «Василек», который только недавно прошел регистрацию и впервые доступен для аренды. Каждый из них отличается продуманной конструкцией: полноценное спальное место, складная детская полка, автономное освещение, кухня, вода и аккумулятор с солнечной панелью. Для холодной погоды предусмотрены автономные отопители, а для отдыха на природе - раскладная маркиза-тент.
Особое внимание уделяется деталям: шкафчики на газлифтах, подсветка в каждом отсеке, москитные сетки на магнитах, внедорожные шины для уверенного движения по лесным дорогам. Внутренняя отделка выполнена из фанеры с водоотталкивающей пропиткой, что делает интерьер уютным и практичным. Вентиляция и специальные кемперные окна обеспечивают комфорт даже в жару. Для зарядки техники предусмотрены USB-разъемы и прикуриватель, а автономность позволяет отдыхать вдали от цивилизации до тех пор, пока не закончится запас воды.
Важный плюс - небольшой вес прицепа (около 650 кг), что позволяет буксировать его даже малолитражками. Запас воды - 50 литров, чего хватает на несколько дней. Все рамы изготавливаются самостоятельно, с учетом правильного распределения веса для устойчивости и безопасности. Антон подчеркивает: если клиент просит сделать только жилой блок без рамы, он отказывается - важна целостность конструкции.
Процесс регистрации прицепов в Беларуси недавно усложнился: теперь новые самодельные кемперы ставятся на учет с ограничением на отчуждение, что мешает обновлять парк и продавать старые модели. Поэтому сейчас основной акцент делается на аренду, а индивидуальные заказы возможны только с самостоятельной регистрацией клиентом. Несмотря на это, спрос сохраняется, а постоянные клиенты часто возвращаются за новым опытом.
Стоимость аренды начинается от 80 рублей в будние дни и доходит до 120 рублей в выходные и праздники, плюс 25 рублей за обслуживание. Залог и предоплата не требуются, а условия максимально просты. Владельцы не ограничивают пробег и разрешают выезд за границу, что отличает их от большинства конкурентов. Основные клиенты - семьи с детьми, а также путешественники с собаками, для которых после каждой поездки проводится тщательная уборка.
Сезон аренды длится с апреля по октябрь, когда дороги еще не покрыты реагентами. Для окупаемости одного кемпера требуется несколько сезонов активной эксплуатации, а постоянные вложения в рекламу и развитие остаются обязательными. Основная работа Антона связана с парашютным спортом, а кемперы - это семейное дело и способ совместить увлечение с доходом.
Интересно, что формат мини-кемперов подходит для самых разных целей: от поездок на фестивали и соревнования до уединенного отдыха на природе. За три года прицепы Skycamper побывали на Ислочи, Нарочи, озерах Витебской области, а также в Карелии и Дагестане. Владельцы отмечают, что после отдыха в таком кемпере многие не хотят возвращаться к палаткам. Кстати, похожие тенденции наблюдаются и на рынке кроссоверов: например, разница в цене на Dongfeng Huge между Беларусью и Россией также влияет на выбор покупателей и развитие новых форматов отдыха.
Для справки: первые прицепы-капли появились в США еще в 1940-х, но в Беларуси и России этот формат только набирает популярность. Компактные размеры, простота эксплуатации и доступная цена делают их привлекательными для широкого круга автолюбителей. Важно помнить, что при выборе такого прицепа стоит обращать внимание на качество сборки, материалы и особенности регистрации. По мнению специалистов, именно такие проекты способны изменить подход к автотуризму и сделать путешествия доступнее для многих семей.
Похожие материалы
-
08.06.2026, 09:46
Магистраль М1 расширят до восьми полос: что изменится для водителей
В России стартовала масштабная реконструкция трассы М1, ведущей от Москвы к границе с Беларусью. Уже в ближайшие годы дорога станет шире, исчезнут светофоры и пересечения, а время в пути заметно сократится. Мало кто знает, что часть участков будет платной, а новые мосты и путепроводы изменят привычный маршрут. Какие перемены ждут автомобилистов и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.06.2026, 09:31
Трасса на Беларусь в Ленобласти станет четырех- и шестиполосной к 2028 году
В Ленинградской области стартовал масштабный проект по расширению федеральной трассы Р23 в сторону Беларуси. Уже завершены первые этапы, а к 2028 году дорога станет четырех- и местами шестиполосной. Почему это важно для водителей и какие перемены ждут регион - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что такие изменения могут повлиять на весь транспортный поток Северо-Запада.Читать далее
-
08.06.2026, 08:56
Долги в 200 млн и сорванное производство: почему провалился проект белорусских автомобилей ZUBR
История белорусского автобренда ZUBR получила новый поворот: компания, владевшая автосалоном на МКАД, официально признана банкротом. Почему проект не дошел до покупателей, какие долги накопились и что теперь ждет клиентов - разбираемся, что происходит на рынке прямо сейчас. Читать далее
-
08.06.2026, 07:59
Почему альтернативный импорт в России снова на пике: Toyota и Mazda лидируют по спросу
В 2026 году российский рынок новых автомобилей переживает всплеск альтернативного импорта. Несмотря на доминирование китайских заводов, водители по-прежнему выбирают Toyota и Mazda. Эксперты объясняют причины и прогнозируют, как изменится ситуация к концу года.Читать далее
-
08.06.2026, 07:49
Российские инвесторы заняли все автозаводы, оставленные иностранными компаниями
Министр Антон Алиханов сообщил: все автозаводы, которые иностранные компании покинули в России, теперь работают с новыми российскими инвесторами. Это решение может изменить рынок и повлиять на доступность машин. Почему именно сейчас это важно для водителей и что будет с ценами - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.06.2026, 05:47
Три критические ошибки при замене тормозных колодок: как не остаться без тормозов
Неправильная замена тормозных колодок может привести к серьезным последствиям, включая полный отказ тормозов. Эксперты выделяют три ключевые ошибки, которые допускают даже опытные водители, и объясняют, как их избежать, чтобы не столкнуться с дорогостоящим ремонтом.Читать далее
-
08.06.2026, 05:35
Двухэтажный поезд «Меридиан» с одноместными купе: как изменится комфорт на российских железных дорогах
В России готовится запуск двухэтажного поезда «Меридиан» с уникальными одноместными купе. Этот проект может изменить подход к комфорту и приватности на дальних маршрутах, а также задать новые стандарты для железнодорожных перевозок. Почему это важно именно сейчас - в материале.Читать далее
-
07.06.2026, 19:09
Chevrolet Cobalt: плюсы и минусы эксплуатации на российском рынке
Chevrolet Cobalt - один из немногих доступных седанов на вторичном рынке, который сочетает просторный салон, экономичность и простоту обслуживания. Но насколько оправданы ожидания от этой модели в условиях российских дорог и климата, и с какими нюансами сталкиваются владельцы - разбираемся на примере реального опыта.Читать далее
-
07.06.2026, 16:45
Внутри самого комфортабельного круизного теплохода России: особенности «Волга Дрим»
Теплоход «Волга Дрим» считается самым комфортабельным речным судном в России и ориентирован на иностранных туристов. В этом сезоне компания впервые попыталась выйти на российский рынок, но пока спрос среди россиян остается низким. Разбираемся, чем отличается этот круиз и почему он интересен именно сейчас.Читать далее
-
07.06.2026, 16:36
Как выбрать диски для автомобиля: параметры, ошибки и советы для безопасной езды
Правильный выбор колесных дисков влияет не только на внешний вид, но и на безопасность, управляемость и ресурс подвески. В 2026 году требования к подбору дисков стали еще строже - разберем, как не ошибиться при покупке и на что обращать внимание.Читать далее
Похожие материалы
-
08.06.2026, 09:46
Магистраль М1 расширят до восьми полос: что изменится для водителей
В России стартовала масштабная реконструкция трассы М1, ведущей от Москвы к границе с Беларусью. Уже в ближайшие годы дорога станет шире, исчезнут светофоры и пересечения, а время в пути заметно сократится. Мало кто знает, что часть участков будет платной, а новые мосты и путепроводы изменят привычный маршрут. Какие перемены ждут автомобилистов и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.06.2026, 09:31
Трасса на Беларусь в Ленобласти станет четырех- и шестиполосной к 2028 году
В Ленинградской области стартовал масштабный проект по расширению федеральной трассы Р23 в сторону Беларуси. Уже завершены первые этапы, а к 2028 году дорога станет четырех- и местами шестиполосной. Почему это важно для водителей и какие перемены ждут регион - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что такие изменения могут повлиять на весь транспортный поток Северо-Запада.Читать далее
-
08.06.2026, 08:56
Долги в 200 млн и сорванное производство: почему провалился проект белорусских автомобилей ZUBR
История белорусского автобренда ZUBR получила новый поворот: компания, владевшая автосалоном на МКАД, официально признана банкротом. Почему проект не дошел до покупателей, какие долги накопились и что теперь ждет клиентов - разбираемся, что происходит на рынке прямо сейчас. Читать далее
-
08.06.2026, 07:59
Почему альтернативный импорт в России снова на пике: Toyota и Mazda лидируют по спросу
В 2026 году российский рынок новых автомобилей переживает всплеск альтернативного импорта. Несмотря на доминирование китайских заводов, водители по-прежнему выбирают Toyota и Mazda. Эксперты объясняют причины и прогнозируют, как изменится ситуация к концу года.Читать далее
-
08.06.2026, 07:49
Российские инвесторы заняли все автозаводы, оставленные иностранными компаниями
Министр Антон Алиханов сообщил: все автозаводы, которые иностранные компании покинули в России, теперь работают с новыми российскими инвесторами. Это решение может изменить рынок и повлиять на доступность машин. Почему именно сейчас это важно для водителей и что будет с ценами - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.06.2026, 05:47
Три критические ошибки при замене тормозных колодок: как не остаться без тормозов
Неправильная замена тормозных колодок может привести к серьезным последствиям, включая полный отказ тормозов. Эксперты выделяют три ключевые ошибки, которые допускают даже опытные водители, и объясняют, как их избежать, чтобы не столкнуться с дорогостоящим ремонтом.Читать далее
-
08.06.2026, 05:35
Двухэтажный поезд «Меридиан» с одноместными купе: как изменится комфорт на российских железных дорогах
В России готовится запуск двухэтажного поезда «Меридиан» с уникальными одноместными купе. Этот проект может изменить подход к комфорту и приватности на дальних маршрутах, а также задать новые стандарты для железнодорожных перевозок. Почему это важно именно сейчас - в материале.Читать далее
-
07.06.2026, 19:09
Chevrolet Cobalt: плюсы и минусы эксплуатации на российском рынке
Chevrolet Cobalt - один из немногих доступных седанов на вторичном рынке, который сочетает просторный салон, экономичность и простоту обслуживания. Но насколько оправданы ожидания от этой модели в условиях российских дорог и климата, и с какими нюансами сталкиваются владельцы - разбираемся на примере реального опыта.Читать далее
-
07.06.2026, 16:45
Внутри самого комфортабельного круизного теплохода России: особенности «Волга Дрим»
Теплоход «Волга Дрим» считается самым комфортабельным речным судном в России и ориентирован на иностранных туристов. В этом сезоне компания впервые попыталась выйти на российский рынок, но пока спрос среди россиян остается низким. Разбираемся, чем отличается этот круиз и почему он интересен именно сейчас.Читать далее
-
07.06.2026, 16:36
Как выбрать диски для автомобиля: параметры, ошибки и советы для безопасной езды
Правильный выбор колесных дисков влияет не только на внешний вид, но и на безопасность, управляемость и ресурс подвески. В 2026 году требования к подбору дисков стали еще строже - разберем, как не ошибиться при покупке и на что обращать внимание.Читать далее