Неожиданный пассажир: как енот пересек океан в машине – сенсация или случайность?

19 января 2026, 08:07
Таможенники нашли енота в контейнере с авто из США
Таможенники нашли енота в контейнере с авто из США
В контейнере с американскими автомобилями обнаружили живого енота. Животное отправили на карантин. Его дальнейшая судьба пока не определена. Таможенники удивлены находкой. История вызвала резонанс.
На белорусской границе произошел случай, который вряд ли забудут участники досмотра: среди автомобилей, прибывших из США в морском контейнере, сотрудники таможни неожиданно заметили живого енота. Животное устроилось прямо на передней панели одной из машин, словно готовилось к долгой поездке по новым дорогам.
По всей видимости, пушистый пассажир проник в контейнер еще на территории Америки, когда автомобили только готовили к отправке. Как ему удалось незаметно преодолеть тысячи километров через океан, остается загадкой. Но факт остается фактом: енот оказался в Беларуси, и теперь его судьба волнует не только таможенников, но и всех, кто следит за необычными историями на границе.
Сотрудники ПТО «Каменный Лог-ТЛЦ» среагировали быстро: вызвали специалистов, а до их приезда обеспечили зверю необходимые условия. Енот не проявлял агрессии, вел себя спокойно и даже проявил интерес к окружающим. После осмотра животное отправили на карантин в Ошмянскую районную ветеринарную станцию, где за ним теперь внимательно наблюдают ветеринары.
В ГТК Беларуси сообщили, что после завершения карантина и всех необходимых процедур будет принято решение о дальнейшем месте жительства необычного гостя. Среди вариантов — передача в Налибокскую пущу или Гродненский зоопарк. Все будет зависеть от состояния здоровья енота и заключения специалистов.
Интересно, что за время пребывания на карантине енот, которого назвали Сеня, проявил себя как весьма дружелюбное существо. Он быстро освоился, предпочел в рационе куриные яйца и не проявлял страха перед людьми. По словам сотрудников ветеринарной станции, Сеня проходит акклиматизацию и чувствует себя удовлетворительно, несмотря на долгий и, вероятно, голодный путь.
История с американским енотом, оказавшимся в контейнере с автомобилями, вызвала широкий отклик. Многие обсуждают, как животное смогло выжить в замкнутом пространстве и не попасться на глаза раньше. Таможенники признают: подобные находки — большая редкость, и этот случай стал настоящей сенсацией.
Пока специалисты решают, где Сеня проведет остаток жизни, за его судьбой следят не только в Беларуси, но и за ее пределами. Не каждый день на границе встречают пассажира, который пересек океан в компании автомобилей. Эта история еще раз доказывает: даже в самой рутинной работе могут случаться настоящие чудеса.
Похожие материалы Форд
-
19.01.2026, 15:27
Штрафы за парковку могут вырасти до 15 тысяч рублей из-за новых правил
В России обсуждают новые подходы к эвакуации автомобилей. Водителей могут ждать серьезные перемены. Эксперты предупреждают о возможном росте штрафов. Неожиданные детали - в нашем материале.Читать далее
-
19.01.2026, 14:37
Patron представил 81 новый датчик давления в шинах для популярных авто
Patron расширил ассортимент датчиков давления в шинах. Новинки уже доступны для заказа. В каталоге сразу 81 позиция. Ожидается появление на складах по всей России. Поддержка популярных марок гарантирована.Читать далее
-
19.01.2026, 14:21
Водителей хотят лишать прав за ксенон и громкий выхлоп - штрафы вырастут в 60 раз
В России обсуждают ужесточение наказаний для водителей с нештатным светом и выхлопом. Возможны крупные штрафы и лишение прав. Новые меры могут изменить привычный подход к тюнингу. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
19.01.2026, 12:29
Российский рынок электромобилей обвалился на треть за год - Zeekr удержал лидерство вопреки падению
В 2025 году продажи электромобилей в России резко снизились. Лидеры рынка сменились, а некоторые бренды удивили результатами. Эксперты отмечают неожиданные тенденции. Что ждет рынок дальше - вопрос открыт.Читать далее
-
19.01.2026, 12:18
Сотни автомобилей россиян зависли на границе из-за новых ставок утилизационного сбора
Автомобили, заказанные из-за рубежа, оказались заблокированы на таможне. Власти ужесточили правила, и теперь владельцы могут лишиться своих машин. Эксперты раскрывают неожиданные последствия и варианты выхода из ситуации.Читать далее
-
19.01.2026, 09:02
Почему пешеходы с наушниками и телефонами становятся угрозой на дорогах России
Пешеходы все чаще игнорируют окружающую обстановку. Наушники и смартфоны отвлекают их внимание. Запреты не работают, а статистика пугает. Как реально снизить число трагедий на дорогах — вопрос остается открытым.Читать далее
-
19.01.2026, 08:51
Редкий Acura NSX 1995 года с пробегом 515 тысяч км куплен дилером в 2026 году
Acura NSX 1995 года с пробегом более 320 тысяч миль удивил новым владельцем. Машина сохранила оригинальные документы и сервисную историю. Состояние авто вызывает вопросы, но интерес к нему огромен. Аукцион уже набирает обороты.Читать далее
-
19.01.2026, 08:31
Редчайший Ford Mustang 1964 года: кабриолет, который сохранился почти в первозданном виде
На аукционе появился уникальный Ford Mustang 1964 года. Кабриолет сохранил почти все оригинальные детали. Состояние вызывает вопросы, но интерес к машине огромен. Не каждый день встречается такой экземпляр. Покупатели спорят: реставрация или музей?Читать далее
-
19.01.2026, 07:54
Skoda Enyaq на вторичке: почему электрокроссовер проваливает техосмотр
Skoda Enyaq выглядит идеальным для семьи, но не все так просто. Электрокроссовер часто не проходит техосмотр. Причина кроется в тормозной системе. Стоит ли рисковать при покупке?Читать далее
-
19.01.2026, 07:16
Лидер рынка Tenet T7: реальные впечатления, плюсы и минусы по отзывам владельцев
Tenet T7 быстро привлек внимание на российском рынке. Владельцы делятся неожиданными плюсами и минусами. В обзоре - честные мнения о динамике, комфорте и типичных проблемах. Узнайте, что удивляет и раздражает водителей.Читать далее
Похожие материалы Форд
-
19.01.2026, 15:27
Штрафы за парковку могут вырасти до 15 тысяч рублей из-за новых правил
В России обсуждают новые подходы к эвакуации автомобилей. Водителей могут ждать серьезные перемены. Эксперты предупреждают о возможном росте штрафов. Неожиданные детали - в нашем материале.Читать далее
-
19.01.2026, 14:37
Patron представил 81 новый датчик давления в шинах для популярных авто
Patron расширил ассортимент датчиков давления в шинах. Новинки уже доступны для заказа. В каталоге сразу 81 позиция. Ожидается появление на складах по всей России. Поддержка популярных марок гарантирована.Читать далее
-
19.01.2026, 14:21
Водителей хотят лишать прав за ксенон и громкий выхлоп - штрафы вырастут в 60 раз
В России обсуждают ужесточение наказаний для водителей с нештатным светом и выхлопом. Возможны крупные штрафы и лишение прав. Новые меры могут изменить привычный подход к тюнингу. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
19.01.2026, 12:29
Российский рынок электромобилей обвалился на треть за год - Zeekr удержал лидерство вопреки падению
В 2025 году продажи электромобилей в России резко снизились. Лидеры рынка сменились, а некоторые бренды удивили результатами. Эксперты отмечают неожиданные тенденции. Что ждет рынок дальше - вопрос открыт.Читать далее
-
19.01.2026, 12:18
Сотни автомобилей россиян зависли на границе из-за новых ставок утилизационного сбора
Автомобили, заказанные из-за рубежа, оказались заблокированы на таможне. Власти ужесточили правила, и теперь владельцы могут лишиться своих машин. Эксперты раскрывают неожиданные последствия и варианты выхода из ситуации.Читать далее
-
19.01.2026, 09:02
Почему пешеходы с наушниками и телефонами становятся угрозой на дорогах России
Пешеходы все чаще игнорируют окружающую обстановку. Наушники и смартфоны отвлекают их внимание. Запреты не работают, а статистика пугает. Как реально снизить число трагедий на дорогах — вопрос остается открытым.Читать далее
-
19.01.2026, 08:51
Редкий Acura NSX 1995 года с пробегом 515 тысяч км куплен дилером в 2026 году
Acura NSX 1995 года с пробегом более 320 тысяч миль удивил новым владельцем. Машина сохранила оригинальные документы и сервисную историю. Состояние авто вызывает вопросы, но интерес к нему огромен. Аукцион уже набирает обороты.Читать далее
-
19.01.2026, 08:31
Редчайший Ford Mustang 1964 года: кабриолет, который сохранился почти в первозданном виде
На аукционе появился уникальный Ford Mustang 1964 года. Кабриолет сохранил почти все оригинальные детали. Состояние вызывает вопросы, но интерес к машине огромен. Не каждый день встречается такой экземпляр. Покупатели спорят: реставрация или музей?Читать далее
-
19.01.2026, 07:54
Skoda Enyaq на вторичке: почему электрокроссовер проваливает техосмотр
Skoda Enyaq выглядит идеальным для семьи, но не все так просто. Электрокроссовер часто не проходит техосмотр. Причина кроется в тормозной системе. Стоит ли рисковать при покупке?Читать далее
-
19.01.2026, 07:16
Лидер рынка Tenet T7: реальные впечатления, плюсы и минусы по отзывам владельцев
Tenet T7 быстро привлек внимание на российском рынке. Владельцы делятся неожиданными плюсами и минусами. В обзоре - честные мнения о динамике, комфорте и типичных проблемах. Узнайте, что удивляет и раздражает водителей.Читать далее