Неожиданный пассажир: как енот пересек океан в машине – сенсация или случайность?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

19 января 2026, 08:07

Таможенники нашли енота в контейнере с авто из США

Таможенники нашли енота в контейнере с авто из США

Неожиданный пассажир: как енот пересек океан в машине – сенсация или случайность?

Таможенники нашли енота в контейнере с авто из США

В контейнере с американскими автомобилями обнаружили живого енота. Животное отправили на карантин. Его дальнейшая судьба пока не определена. Таможенники удивлены находкой. История вызвала резонанс.

В контейнере с американскими автомобилями обнаружили живого енота. Животное отправили на карантин. Его дальнейшая судьба пока не определена. Таможенники удивлены находкой. История вызвала резонанс.

На белорусской границе произошел случай, который вряд ли забудут участники досмотра: среди автомобилей, прибывших из США в морском контейнере, сотрудники таможни неожиданно заметили живого енота. Животное устроилось прямо на передней панели одной из машин, словно готовилось к долгой поездке по новым дорогам.

По всей видимости, пушистый пассажир проник в контейнер еще на территории Америки, когда автомобили только готовили к отправке. Как ему удалось незаметно преодолеть тысячи километров через океан, остается загадкой. Но факт остается фактом: енот оказался в Беларуси, и теперь его судьба волнует не только таможенников, но и всех, кто следит за необычными историями на границе.

Сотрудники ПТО «Каменный Лог-ТЛЦ» среагировали быстро: вызвали специалистов, а до их приезда обеспечили зверю необходимые условия. Енот не проявлял агрессии, вел себя спокойно и даже проявил интерес к окружающим. После осмотра животное отправили на карантин в Ошмянскую районную ветеринарную станцию, где за ним теперь внимательно наблюдают ветеринары.

В ГТК Беларуси сообщили, что после завершения карантина и всех необходимых процедур будет принято решение о дальнейшем месте жительства необычного гостя. Среди вариантов — передача в Налибокскую пущу или Гродненский зоопарк. Все будет зависеть от состояния здоровья енота и заключения специалистов.

Интересно, что за время пребывания на карантине енот, которого назвали Сеня, проявил себя как весьма дружелюбное существо. Он быстро освоился, предпочел в рационе куриные яйца и не проявлял страха перед людьми. По словам сотрудников ветеринарной станции, Сеня проходит акклиматизацию и чувствует себя удовлетворительно, несмотря на долгий и, вероятно, голодный путь.

История с американским енотом, оказавшимся в контейнере с автомобилями, вызвала широкий отклик. Многие обсуждают, как животное смогло выжить в замкнутом пространстве и не попасться на глаза раньше. Таможенники признают: подобные находки — большая редкость, и этот случай стал настоящей сенсацией.

Пока специалисты решают, где Сеня проведет остаток жизни, за его судьбой следят не только в Беларуси, но и за ее пределами. Не каждый день на границе встречают пассажира, который пересек океан в компании автомобилей. Эта история еще раз доказывает: даже в самой рутинной работе могут случаться настоящие чудеса.

Упомянутые марки: Ford
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Форд

Похожие материалы Форд

Lynk & Co 08 удивил запасом хода: реальный тест гибрида с рекордной батареей
Evolute i-Space с полным приводом поступил в продажу в России по цене от 2,87 млн рублей
Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Оренбург Ярославль Краснодарский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться