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Автор: Дарья Климова

4 июня 2026, 10:13

Белорусские таможенники остановили крупную партию деталей для бронетехники на границе с ЕС

Белорусские таможенники остановили крупную партию деталей для бронетехники на границе с ЕС

Контрабандные запчасти для танков маскируют под китайские моторы и везут из России в Европу - как это работает

Белорусские таможенники остановили крупную партию деталей для бронетехники на границе с ЕС

В Беларуси задержали необычный груз: детали для бронетехники пытались провести под видом обычных моторов. Операция силовиков выявила схему, которая может повлиять на рынок автозапчастей и безопасность в регионе. Почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.

В Беларуси задержали необычный груз: детали для бронетехники пытались провести под видом обычных моторов. Операция силовиков выявила схему, которая может повлиять на рынок автозапчастей и безопасность в регионе. Почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.

События на белорусской границе в очередной раз показали, насколько изобретательны могут быть схемы нелегального перемещения техники и комплектующих. Для российских автомобилистов и специалистов по автозапчастям эта история важна не только из-за масштабов, но и из-за возможных последствий для рынка и безопасности в регионе. Попытка провести военные детали под видом обычных моторов - тревожный сигнал для всех, кто связан с поставками техники и комплектующих.

По данным следствия, группа из четырех граждан Беларуси вместе с неустановленными сообщниками организовала ввоз в страну узлов для танков, боевых машин пехоты и десантных машин. Эти детали поступили из России, а в Минске их тщательно маскировали: удаляли заводские номера, снимали лишние элементы, перекрашивали и наносили иероглифы. После такой обработки агрегаты выглядели как обычные двигатели для электростанций, что позволяло оформлять их как гражданский экспорт в страны Евросоюза.

Однако планам злоумышленников помешали белорусские оперативники. Как рассказали в пресс-службе Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, на границе были задержаны два грузовика, в которых находились 24 агрегата, внешне напоминающих китайские моторы. При обысках на 22 объектах силовики обнаружили около 200 единиц комплектующих для военной техники и примерно 100 тысяч долларов наличными. Возбуждены уголовные дела по факту незаконного перемещения товаров военного назначения.

Эксперты отмечают, что подобные схемы могут негативно сказаться на легальном рынке автозапчастей, а также создать дополнительные риски для безопасности в Европе. Маскировка военных деталей под гражданские моторы - не новая практика, но столь масштабные задержания происходят нечасто. Важно понимать, что такие случаи могут повлиять на ужесточение контроля за экспортом и импортом техники, а также на работу автосервисов, которые сталкиваются с проблемой поддельных или нелегальных комплектующих.

Интересно, что подобные истории уже не раз становились предметом обсуждения среди автолюбителей. Например, недавно внимание привлекла публикация о рестайлинге УАЗ «Патриот», где также поднимались вопросы о качестве и происхождении комплектующих - подробнее об этом можно узнать в материале о новых изменениях в популярной модели.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: военные комплектующие часто имеют двойное назначение, что усложняет их контроль на границе; подобные задержания могут привести к пересмотру правил экспорта и ужесточению таможенных процедур; для автолюбителей это означает возможный рост цен на некоторые виды запчастей и усиление проверок при покупке агрегатов неизвестного происхождения. Ситуация в Беларуси - наглядный пример того, как вопросы безопасности и рынка автозапчастей тесно переплетаются в современных условиях.

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