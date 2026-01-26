Снег не улетает: почему подвеска Yangwang U7 не справилась – реальный тест на видео

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

26 января 2026, 01:14

Владелец BYD Yangwang U7 разоблачил миф о самоочистке от снега и повеселил всех

Белорусские энтузиасты решили проверить, как работает активная подвеска BYD Yangwang U7 зимой. Рекламные обещания не совпали с реальностью. Смешное видео эксперимента быстро стало вирусным. Результат удивил даже фанатов бренда.

Китайские автопроизводители давно славятся эффектными рекламными трюками, которые порой выглядят слишком хорошо, чтобы быть правдой. Один из последних примеров — ролик, где электромобиль BYD Yangwang U7 якобы с легкостью сбрасывает с себя снег, используя уникальную активную подвеску. На видео машина буквально «танцует», а снежный покров с нее сходит, как с гуся вода. Но что происходит, когда подобную функцию решают испытать в реальных условиях, а не на съемочной площадке?

В Беларуси владельцы Yangwang U7 из компании ev.wiki не удержались и устроили собственный эксперимент. Они припарковали свой электромобиль под открытым небом, дождавшись приличного снегопада, и включили ту самую подвеску, на которую делал ставку производитель. Ожидания были высоки: хотелось увидеть, как автомобиль избавляется от снега одним движением. Однако реальность оказалась куда прозаичнее.

Вместо зрелищного «сброса» снега, как в рекламе, белорусский Yangwang U7 лишь слегка встряхнулся. Снег, который оказался не легким и пушистым, остался лежать на крыше и капоте. Ни одна снежинка не сдвинулась с места, несмотря на все старания подвески. Видео этого эксперимента быстро разошлось по автомобильным каналам и вызвало бурное обсуждение среди автолюбителей.

Стоит отметить, что BYD Yangwang U7 — не просто очередной электромобиль из Поднебесной. Это флагманский седан, который с 2024 года выпускается под отдельным брендом Yangwang. Его технические характеристики впечатляют: четыре электромотора по 326 л. с. каждый, разгон до сотни за 2,9 секунды, максимальная скорость 270 км/ч и запас хода до 800 км по циклу CLTC. Аккумулятор весит почти тонну, а подвеска Yunnian-Z позиционируется как технологический прорыв.

Однако даже самые продвинутые технологии не всегда способны справиться с суровой реальностью. Снег оказался слишком тяжелым для подвески, чтобы просто «стряхнуть» его с кузова. В комментариях к видео пользователи с иронией отмечали: «Главное, что ни одна снежинка не пострадала».

Этот случай наглядно показывает, что рекламные обещания и реальные возможности техники могут сильно различаться. Особенно когда речь идет о погодных условиях, которые невозможно предсказать заранее. Белорусский эксперимент стал отличным напоминанием: не стоит слепо верить красивым роликам, даже если речь идет о самых современных автомобилях.

Упомянутые модели: BYD Yangwang U7
Упомянутые марки: BYD
