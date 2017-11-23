23 ноября 2017, 09:36

Белорусских чиновников пересадят на Geely

Открытие нового сборочного завода «Белджи» в Минской области может подогреть потребительский интерес к продукции Geely и прочим китайским автобрендам.
^

Ранее мы писали
Geely запустила производство на своем новом заводе в Белоруссии. Первым автомобилем, сошедшим с конвейера ...
Читать далее
Такой прогноз дал Андрей Провоторов, представитель одного из белорусских дилерских центров Lifan. По его словам, которые приводит издание Naviny.by, динамика продаж китайских автомобилей в республике пока что не приобрела устойчивый характер, но все может измениться.

«Относительно «китайцев» мы видим взлеты и падения, то и дело появляются различные марки, которые вскоре исчезают, а на смену им приходят другие, - заметил г-н Провоторов. -  При этом прошло очень много времени с того момента, как в Беларуси начали продавать первые китайские автомобили. Проблем с качеством у них было чрезмерно, но те компании, что остались на рынке, сильно поработали над технической составляющей, и с тех пор качество машин стало намного выше».

Топ-менеджер дилерского центра Lifan отметил, что китайские компании неоднородны. «Одни  приходили с целью быстро заработать деньги, другие продемонстрировали долгосрочную стратегию. Они-то сегодня и на плаву».

Чтобы поддержать вновь созданное под Минском предприятие, государство намерено ограничить белорусских чиновников в выборе импортных машин. «Мы уже закупили несколько десятков китайских автомобилей, и постепенно будем менять автопарк правительства и райисполкома на Geely», — заявил президент РБ Александр Лукашенко.

Справка: За 8 месяцев 2017 года в Беларуси было продано 19 990 новых автомобилей, из них 782 ед. — китайские модели. Доля Geely - 59%, Lifan — 22%. В России положение дел несколько иное. Лидерство среди китайских брендов по-прежнему за брендом Lifan. С января по октябрь текущего года включительно компания реализовала в стране 13 094 новых авто. Показатель Geely намного меньше - 1872 ед.

Новости Джили

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Geely MK
| продам запчасти на мк 2008го года в отличном состоянии, в наличии пока имеется коробка, мотор, двери правые и крышка багажника , а так же многое другое пробег авто 56тыс км запчасти находяться в костроме об остальном задавайте вопросы на почту varlamka_1990@mail.ru
алексджиливодов
Форум Geely Emgrand EC7
Эмгранд ЕС7 "максималка". Прошёл второе ТО. Машина продолжает радовать! На сегодняшний день эта машина является наилучшим соотношением цена - качество! И это сказала моя жена! А это не просто так - поверьте мне...
Виталий
Форум Geely Emgrand X7
Стук в рулевой.что может быть?
константин
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Geely Автомудрость Geely АвтоПитер Geely Дизайн и тюнинг Geely Новинки и концепт кары Geely Новости и акции автосалонов Geely Автосалоны и дилеры марки Geely Аренда и прокат авто марки Geely Автоклубы и форумы автозавчастей марки Geely Автосервисы и магазины автозапчастей марки Geely
Главные материалы
Движение будущего: минимум времени и личных машин
Тест-драйв Skoda Kodiaq 1.4 4x4: медвежья хватка
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Suzuki Vitara и еще 7 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 77 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 82 модели
Класс B Exclusive
Volkswagen Beetle и еще 4 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Белорусских чиновников пересадят на Geely
{{material_121761}} Такой прогноз дал Андрей Провоторов, представитель одного из белорусских дилерских центров Lifan. По его словам, которые приводит издание Naviny.by, динамика продаж китайских автомобилей в республике пока что не приобрела устойчивый характер, но все может измениться.«Относительно «китайцев» мы видим взлеты и падения, то и дело появляются различные марки, которые вскоре исчезают, а на смену им приходят другие, - заметил г-н Провоторов. -  При этом прошло очень много времени с того момента, как в Беларуси начали продавать первые китайские автомобили. Проблем с качеством у них было чрезмерно, но те компании, что остались на рынке, сильно поработали над технической составляющей, и с тех пор качество машин стало намного выше».Топ-менеджер дилерского центра Lifan отметил, что китайские компании неоднородны. «Одни  приходили с целью быстро заработать деньги, другие продемонстрировали долгосрочную стратегию. Они-то сегодня и на плаву». Чтобы поддержать вновь созданное под Минском предприятие, государство намерено ограничить белорусских чиновников в выборе импортных машин. «Мы уже закупили несколько десятков китайских автомобилей, и постепенно будем менять автопарк правительства и райисполкома на Geely», — заявил президент РБ Александр Лукашенко.Справка: За 8 месяцев 2017 года в Беларуси было продано 19 990 новых автомобилей, из них 782 ед. — китайские модели. Доля Geely - 59%, Lifan — 22%. В России положение дел несколько иное. Лидерство среди китайских брендов по-прежнему за брендом Lifan. С января по октябрь текущего года включительно компания реализовала в стране 13 094 новых авто. Показатель Geely намного меньше - 1872 ед.
2017-11-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Сургут Белгородская область Свердловская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG