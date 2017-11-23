Белорусских чиновников пересадят на Geely
«Относительно «китайцев» мы видим взлеты и падения, то и дело появляются различные марки, которые вскоре исчезают, а на смену им приходят другие, - заметил г-н Провоторов. - При этом прошло очень много времени с того момента, как в Беларуси начали продавать первые китайские автомобили. Проблем с качеством у них было чрезмерно, но те компании, что остались на рынке, сильно поработали над технической составляющей, и с тех пор качество машин стало намного выше».
Топ-менеджер дилерского центра Lifan отметил, что китайские компании неоднородны. «Одни приходили с целью быстро заработать деньги, другие продемонстрировали долгосрочную стратегию. Они-то сегодня и на плаву».
Чтобы поддержать вновь созданное под Минском предприятие, государство намерено ограничить белорусских чиновников в выборе импортных машин. «Мы уже закупили несколько десятков китайских автомобилей, и постепенно будем менять автопарк правительства и райисполкома на Geely», — заявил президент РБ Александр Лукашенко.
Справка: За 8 месяцев 2017 года в Беларуси было продано 19 990 новых автомобилей, из них 782 ед. — китайские модели. Доля Geely - 59%, Lifan — 22%. В России положение дел несколько иное. Лидерство среди китайских брендов по-прежнему за брендом Lifan. С января по октябрь текущего года включительно компания реализовала в стране 13 094 новых авто. Показатель Geely намного меньше - 1872 ед.
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