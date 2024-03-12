Белорусский авторынок демонстрирует солидный рост. Geely опережает Lada c 5-кратным отрывом

Ранее мы писали Названы самые популярные автомобили в Беларуси в 2023 году. Lada только пятая Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) подвела итоги продаж новых автомобилей в минувшем году и назвала ... Читать далее

Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) опубликовала итоги февраля. Дилеры реализовали 2 699 новый легковых и легких коммерческих автомобилей. По сравнению с февралем 2023 года, объем продаж вырос на 138%, а по сравнению с январем 2024-го – на 32%. По словам члена правления БАА Александра Стельмаха, увеличению продаж способствовало появление автомобилей новых китайских марок, развитие белорусского локального производства, а также тот факт, что автокредиты вновь стали более доступными.

Из 2 474 проданных в феврале легковушек львиная доля пришлась на бренд Geely – 1 407 автомобилей. Второе место с огромным отставанием заняла Lada – 342 авто. Замыкает тройку самых популярных брендов в стране Dongfeng – 300 машин.

Всего же за два первых месяца 2024 года дилеры Geely реализовали 2 610 автомобилей. У российской «Лады» объемы куда более скромные – 582 проданных машин, у Dongfeng – 452 автомобиля. Отметку в две сотни автомобилей, проданных за два месяца, смогли преодолеть еще два бренда: ГАЗ (255 экз.) и Haval (202 экз.). Продажи остальных марок можно считать штучными, пишет av.by: Voyah (138 экз.), FAW (104 экз.), Audi (97 экз.), УАЗ (91 экз.), JAC (61 экз.), Jetour (58 экз.) и Exeed (32 экз.).

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