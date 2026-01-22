Сколько машин купили белорусы: неожиданные цифры и новые тренды

Белорусский авторынок в 2025 году: электромобили и новые бренды меняют правила игры

В Беларуси за год продано 166 тысяч авто. Электромобили заняли почти пятую часть рынка. Появились новые бренды и модели. Официальные дилеры удивили результатами.

В 2025 году автомобильный рынок Беларуси продемонстрировал неожиданные перемены. По информации Автостат, за двенадцать месяцев в стране реализовали 166 тысяч автомобилей, причем ровно половина из них - это абсолютно новые машины. Такой баланс между свежими и подержанными авто встречается нечасто, и он явно говорит о растущем интересе к современным моделям.

Особое внимание в этот раз привлекли электромобили. За год в Беларуси было произведено и ввезено 31 552 электрокара, что составляет уже 19% от общего объема рынка. Это не просто цифра - это сигнал о том, что электротранспорт перестал быть экзотикой и уверенно занимает свое место на дорогах страны. Причем компания «Автопромсервис», один из ключевых игроков рынка, реализовала 8,7 тысячи электромобилей, что составляет почти треть всех продаж электрокаров в Беларуси.

Производство автомобилей внутри страны тоже не стоит на месте. За 2025 год белорусские заводы выпустили 29 305 машин, что эквивалентно 18% от всех реализованных авто. Это заметный вклад в экономику и подтверждение того, что локальное производство продолжает развиваться, несмотря на внешние вызовы и конкуренцию с импортом.

На рынке сейчас представлено 15 автомобильных брендов и 25 различных моделей. Такой выбор позволяет покупателям найти машину на любой вкус и кошелек. Официальные дилеры, по данным Автостат, за год продали около 50 тысяч новых легковых автомобилей. Это серьезный результат, особенно на фоне непростых экономических условий и меняющихся предпочтений покупателей.

Важным событием года стало создание Белорусской Ассоциации Электротранспорта (БЭТА). Эта организация ставит перед собой амбициозную задачу - ускорить развитие электротранспорта и расширить его парк в стране. Учитывая темпы роста продаж электромобилей, инициатива выглядит своевременной и перспективной.