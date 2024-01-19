Белорусский бренд BelGee готовится представить еще две модели

Первую в истории белорусскую марку легковых автомобилей BelGee представили летом 2023 года. Кроссоверы BelGee Х50 – это лицензионные китайские Geely Coolray. Причем обе модели выпускают на одном предприятии – «БелДжи». Белорусский кроссовер отличается от китайского только логотипами, названием комплектаций (но не их наполнением) и ценой (BelGee Х50 немного дешевле). Сейчас «БелДжи» планирует добавить в модельный ряд еще два автомобиля.

Кроссовер Geely Atlas Pro превратится в BelGee Х70, а седан Geely Emgrand – в BelGee S50. Лицензии на их производство компания рассчитывает получить в 2024 году, сообщает БЕЛТА. Лицензии на X50, X70 и S50 позволят активизировать работы по импортозамещению автокомпонентов и заложат основу для разработки новых моделей. В частности, на базе BelGee Х50 хотят спроектировать первый белорусский электрокар. Также планируется провести модернизацию предприятия и увеличить его производственную мощность до 120 тысяч машин в год при двухсменном режиме работы.

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