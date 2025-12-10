Старый конь борозды не испортит? Сравниваем Belgee X70 и модный Geely Cityray

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

10 декабря 2025, 11:25

Белорусский Geely против нового китайского - какой кроссовер выбрать в 2025 году

Белорусский Geely против нового китайского - какой кроссовер выбрать в 2025 году

Старый конь борозды не испортит? Сравниваем Belgee X70 и модный Geely Cityray

Белорусский Geely против нового китайского - какой кроссовер выбрать в 2025 году

Выбираете новый кроссовер? Есть два интересных варианта. Один из Беларуси. Другой прямо из Китая. Они похожи, но очень разные. Разбираемся в деталях и ценах. Поможем сделать правильный выбор.

Выбираете новый кроссовер? Есть два интересных варианта. Один из Беларуси. Другой прямо из Китая. Они похожи, но очень разные. Разбираемся в деталях и ценах. Поможем сделать правильный выбор.

На российском авторынке сейчас огромное количество предложений из Китая, но есть и интересные альтернативы. Некоторые модели получают вторую жизнь на заводах в соседних странах. Яркий пример – бывший Geely Atlas, который теперь выпускается в Беларуси под именем Belgee X70. Ему в соперники достался абсолютно новый кроссовер из Поднебесной – Geely Cityray. Как сообщает издание «За рулем», эти два автомобиля, хоть и являются родственниками, нацелены на совершенно разную аудиторию. Давайте разберемся, в чем их ключевые отличия и какой из них стоит выбрать.

Belgee X70 – это вариант для тех, кто предпочитает консервативный подход. Его дизайн можно назвать спокойным и традиционным, без новомодных азиатских изысков. Плавные линии кузова, привычная форма оптики и классическая решетка радиатора создают образ солидного и понятного автомобиля. Внутри продолжается та же история: спокойная архитектура передней панели, аналоговые нотки и высокая центральная консоль которая уютно разделяет пространство водителя и пассажира. Это салон из эпохи, когда сенсорные экраны еще не захватили автомобильный мир.

Geely Cityray – его полная противоположность. Этот кроссовер выглядит как гость из будущего с явной претензией на спортивность. Агрессивный дизайн, разнесенные сдвоенные патрубки выхлопной системы, а в топовой комплектации – целых четыре трубы по центру бампера, как у настоящего суперкара. В салоне царит цифровой мир: огромный центральный дисплей и виртуальная приборная панель. Cityray буквально кричит о своей современности и технологичности.

Под капотом тоже обнаруживаются серьезные различия. Belgee X70 оснащается полуторалитровым трехцилиндровым турбомотором мощностью 150 л.с. Точно такой же агрегат стоит на младшей модели Belgee X50. Владельцы отмечают, что топливный аппетит у этого двигателя может сильно отличаться от машины к машине. В переднеприводной версии он работает в паре с проверенным 6-ступенчатым автоматом, что для многих российских водителей является большим плюсом. А вот полноприводный X70 идет с 7-ступенчатым «роботом» и небольшой гибридной надстройкой. Эта 48-вольтовая система не делает его гибридом в полном смысле, а лишь помогает экономить топливо за счет системы старт-стоп.

Фото: Geely

У Geely Cityray двигатель тоже полуторалитровый, но уже четырехцилиндровый и чуть менее мощный – 147 л.с. Этот мотор знаком по обновленному Geely Coolray. Выбора трансмиссии и привода здесь нет: только 7-ступенчатый «робот» и передние ведущие колеса. Интересный момент: более современный мотор Ситирея спокойно переваривает 92-й бензин, тогда как для Belgee производитель требует АИ-95. При этом оба соответствуют экологическим нормам Евро-6. За счет меньшего веса (1545 кг против 1685-1780 кг у Belgee) Cityray ощутимо динамичнее: разгон до сотни занимает 8,9 секунды против 11-12,3 у белорусского собрата.

Теперь о самом интересном – ценах и комплектациях. Belgee X70 в базовой версии Active стартует с 2,58 млн рублей. Оснащение не поражает воображение, но все необходимое есть: двухзонный климат-контроль, круиз, подогревы всех сидений, руля и форсунок омывателя. За доплату всего в 20 тысяч рублей в версии Style появляются светодиодные фары, датчики дождя и света, бесключевой доступ. Полноприводный Style обойдется в 2,67 млн. Топовые версии Prestige и Prestige+ (2,87-2,95 млн) добавляют камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, панорамную крышу и другие приятные опции.

Geely Cityray изначально дороже. Начальная комплектация Comfort оценена в 2,85 млн рублей. За эти деньги вы получаете большие экраны, 18-дюймовые колеса и светодиодную оптику, но всего две подушки безопасности и однозонный климат. Версия Luxury за 3,09 млн уже интереснее: тут и полный набор подушек, и панорамная крыша, и система кругового обзора, и все ассистенты водителя. А флагманское исполнение Flagship (3,21 млн) и его спортивная версия Flagship Sport (+40 тысяч рублей) предлагают 19-дюймовые диски, электропривод багажника и особый внешний декор.

В итоге, что мы имеем? Belgee X70 – это практичный выбор для тех, кто ценит классический дизайн, возможность получить полный привод и проверенный «автомат», а также хочет немного сэкономить на покупке базовой версии. Geely Cityray же создан для тех, кто гонится за модой, любит яркий дизайн и ценит динамику. По цене в средних и топовых комплектациях они очень близки, так что выбор сводится скорее к личным предпочтениям: спокойствие и консерватизм против технологий и эпатажа.

Упомянутые модели: Geely Cityray, Belgee X70
Упомянутые марки: Geely, Belgee
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Джили, Белджи

Похожие материалы Джили, Белджи

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
D
Geely Vision и еще 105 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянск Краснодар Владивосток
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться