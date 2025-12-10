Старый конь борозды не испортит? Сравниваем Belgee X70 и модный Geely Cityray

Белорусский Geely против нового китайского - какой кроссовер выбрать в 2025 году

Выбираете новый кроссовер? Есть два интересных варианта. Один из Беларуси. Другой прямо из Китая. Они похожи, но очень разные. Разбираемся в деталях и ценах. Поможем сделать правильный выбор.

На российском авторынке сейчас огромное количество предложений из Китая, но есть и интересные альтернативы. Некоторые модели получают вторую жизнь на заводах в соседних странах. Яркий пример – бывший Geely Atlas, который теперь выпускается в Беларуси под именем Belgee X70. Ему в соперники достался абсолютно новый кроссовер из Поднебесной – Geely Cityray. Как сообщает издание «За рулем», эти два автомобиля, хоть и являются родственниками, нацелены на совершенно разную аудиторию. Давайте разберемся, в чем их ключевые отличия и какой из них стоит выбрать.

Belgee X70 – это вариант для тех, кто предпочитает консервативный подход. Его дизайн можно назвать спокойным и традиционным, без новомодных азиатских изысков. Плавные линии кузова, привычная форма оптики и классическая решетка радиатора создают образ солидного и понятного автомобиля. Внутри продолжается та же история: спокойная архитектура передней панели, аналоговые нотки и высокая центральная консоль которая уютно разделяет пространство водителя и пассажира. Это салон из эпохи, когда сенсорные экраны еще не захватили автомобильный мир.

Geely Cityray – его полная противоположность. Этот кроссовер выглядит как гость из будущего с явной претензией на спортивность. Агрессивный дизайн, разнесенные сдвоенные патрубки выхлопной системы, а в топовой комплектации – целых четыре трубы по центру бампера, как у настоящего суперкара. В салоне царит цифровой мир: огромный центральный дисплей и виртуальная приборная панель. Cityray буквально кричит о своей современности и технологичности.

Под капотом тоже обнаруживаются серьезные различия. Belgee X70 оснащается полуторалитровым трехцилиндровым турбомотором мощностью 150 л.с. Точно такой же агрегат стоит на младшей модели Belgee X50. Владельцы отмечают, что топливный аппетит у этого двигателя может сильно отличаться от машины к машине. В переднеприводной версии он работает в паре с проверенным 6-ступенчатым автоматом, что для многих российских водителей является большим плюсом. А вот полноприводный X70 идет с 7-ступенчатым «роботом» и небольшой гибридной надстройкой. Эта 48-вольтовая система не делает его гибридом в полном смысле, а лишь помогает экономить топливо за счет системы старт-стоп.

Фото: Geely

У Geely Cityray двигатель тоже полуторалитровый, но уже четырехцилиндровый и чуть менее мощный – 147 л.с. Этот мотор знаком по обновленному Geely Coolray. Выбора трансмиссии и привода здесь нет: только 7-ступенчатый «робот» и передние ведущие колеса. Интересный момент: более современный мотор Ситирея спокойно переваривает 92-й бензин, тогда как для Belgee производитель требует АИ-95. При этом оба соответствуют экологическим нормам Евро-6. За счет меньшего веса (1545 кг против 1685-1780 кг у Belgee) Cityray ощутимо динамичнее: разгон до сотни занимает 8,9 секунды против 11-12,3 у белорусского собрата.

Теперь о самом интересном – ценах и комплектациях. Belgee X70 в базовой версии Active стартует с 2,58 млн рублей. Оснащение не поражает воображение, но все необходимое есть: двухзонный климат-контроль, круиз, подогревы всех сидений, руля и форсунок омывателя. За доплату всего в 20 тысяч рублей в версии Style появляются светодиодные фары, датчики дождя и света, бесключевой доступ. Полноприводный Style обойдется в 2,67 млн. Топовые версии Prestige и Prestige+ (2,87-2,95 млн) добавляют камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, панорамную крышу и другие приятные опции.

Geely Cityray изначально дороже. Начальная комплектация Comfort оценена в 2,85 млн рублей. За эти деньги вы получаете большие экраны, 18-дюймовые колеса и светодиодную оптику, но всего две подушки безопасности и однозонный климат. Версия Luxury за 3,09 млн уже интереснее: тут и полный набор подушек, и панорамная крыша, и система кругового обзора, и все ассистенты водителя. А флагманское исполнение Flagship (3,21 млн) и его спортивная версия Flagship Sport (+40 тысяч рублей) предлагают 19-дюймовые диски, электропривод багажника и особый внешний декор.

В итоге, что мы имеем? Belgee X70 – это практичный выбор для тех, кто ценит классический дизайн, возможность получить полный привод и проверенный «автомат», а также хочет немного сэкономить на покупке базовой версии. Geely Cityray же создан для тех, кто гонится за модой, любит яркий дизайн и ценит динамику. По цене в средних и топовых комплектациях они очень близки, так что выбор сводится скорее к личным предпочтениям: спокойствие и консерватизм против технологий и эпатажа.