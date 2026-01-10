Семейный гибрид с запасом хода почти 1000 км — когда ждать в РФ?

10 января 2026, 07:07
Белорусский гибридный кроссовер Belgee X80 может появиться в России — чем удивит новинка
Гибридный кроссовер Belgee X80 способен проехать до 940 км. В России он появится, если интерес покупателей будет высоким. Модель сочетает бензиновый мотор и электродвигатель. Цена и сроки старта продаж пока не раскрыты. Подробности - в материале.
На автомобильном рынке Беларуси появился новый игрок - гибридный кроссовер Belgee X80 PHEV, который уже привлек внимание российских автолюбителей. По словам представителей компании, модель может выйти на российский рынок, если будет спрос. Пока же автомобиль доступен только в Беларуси.
Belgee X80 PHEV – это не просто очередной кроссовер. В его основе лежит китайская модель Geely Galaxy Starship 7, которая в России называется Geely EX5 EM-i. Интересно, что именно эта версия стала первым официально представленным подключаемым гибридом Geely на российском рынке. Однако пока неясно, будут ли белорусская и китайская версии продаваться одновременно или производитель выберет только одну из них.
Техническая начинка Belgee X80 PHEV заслуживает отдельного внимания. Автомобиль построен на базе системы EM-i, которая сочетает в себе 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 99 л. с., электродвигатель на 218 л. с. и аккумулятор LFP емкостью 18,4 кВт·ч. На электротяге кроссовер сможет проехать до 80 км, а общий запас хода с полным баком бензина достигает впечатляющих 940 км по циклу WLTP.
Производитель позиционирует Belgee X80 PHEV как семейный автомобиль. Особое внимание уделено безопасности и наличию современных опций, которые важны для родителей с детьми. По словам маркетолога компании, бренд Belgee стремится транслировать семейные ценности и является ориентиром для покупателей, которые ищут не только технологичность, но и комфорт с заботой о близких.
Стоимость новинки на белорусском рынке составляет 89 900 BYN, что эквивалентно примерно 2,5 миллионам рублей. Как изменится цена при возможном выводе на российский рынок, пока неизвестно - многое будет зависеть от логистики и курса валют. Производитель не торопится делать прогнозы, отмечая, что решение о начале продаж в России будет принято только после анализа данных.
Ранее сообщалось, что появление Belgee X80 PHEV в российских автосалонах возможно не раньше, чем через год. Тем не менее, интерес к модели уже заметен, и если тенденция сохранится, российские покупатели вполне могут рассчитывать на расширение ассортимента гибридных кроссоверов за счет белорусской новинки.
