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Автор: Дарья Климова

3 июня 2026, 09:26

Белорусский рынок новых авто обновил рекорд продаж

Белорусский рынок новых авто обновил рекорд продаж

Конец эпохи бензиновых машин: почему белорусы массово пересаживаются на электрокары и гибриды

Белорусский рынок новых авто обновил рекорд продаж

Май 2026 года стал для белорусского авторынка переломным: продажи электромобилей и гибридов взлетели до исторического максимума. Почему именно сейчас спрос на новые технологии оказался столь высоким, какие бренды оказались в лидерах и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях. Не прошли мимо и государственные льготы: как они повлияли на цены и выбор машин, мало кто знает.

Май 2026 года стал для белорусского авторынка переломным: продажи электромобилей и гибридов взлетели до исторического максимума. Почему именно сейчас спрос на новые технологии оказался столь высоким, какие бренды оказались в лидерах и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях. Не прошли мимо и государственные льготы: как они повлияли на цены и выбор машин, мало кто знает.

Для российских автолюбителей новости из Беларуси в мае 2026 года могут стать настоящим сигналом: рынок новых автомобилей в соседней стране пережил беспрецедентный скачок, который напрямую связан с ростом интереса к электромобилям и гибридным моделям. Это не просто очередная статистика - речь идет о реальных изменениях в структуре спроса, которые могут повлиять и на российский рынок.

По итогам мая продажи новых легковых автомобилей в Беларуси выросли сразу на 21,5% по сравнению с апрелем, достигнув 8,1 тысячи машин. Однако главная сенсация - не в общем объеме, а в том, что привычные бензиновые и дизельные авто практически не изменили свои позиции, а вот электрокары и гибриды буквально ворвались в топ продаж. Электромобили показали прирост на 47%, а гибриды - на 50%. Впервые за всю историю наблюдений за рынком новых авто в стране было реализовано 3,5 тысячи электромобилей за месяц - абсолютный рекорд.

В сегменте гибридов особенно выделился бренд Belgee, который смог реализовать 600 гибридных машин - это более чем в полтора раза больше, чем месяцем ранее. Завод «Белджи» также установил собственный рекорд: суммарно Belgee и Geely продали 4 250 автомобилей. Среди электромобилей лидерство захватил Dongfeng, увеличив продажи почти втрое - до 1,4 тысячи машин. Не остался в стороне и сегмент традиционных ДВС: Haval, вернувшийся на рынок, сразу вошел в пятерку самых популярных марок среди бензиновых и дизельных моделей.

Эксперты отмечают, что столь резкий рост интереса к электромобилям и гибридам объясняется сразу двумя факторами. Во-первых, белорусы стали больше доверять локальной сборке - машины, произведенные на местных заводах, воспринимаются как более доступные и надежные. Во-вторых, государственные льготы и субсидии сделали электрокары заметно дешевле, что позволило большему числу покупателей пересесть на современные технологии. Как результат - рекордные показатели продаж и смещение интереса с традиционных авто на новые источники энергии.

Любопытно, что подобные тенденции уже наблюдаются и в других сегментах рынка. Например, в России спрос на спецтехнику также вырос на фоне новых правил и инвестиций, что подтверждает общий тренд на обновление автопарка и переход к более современным решениям. Подробнее о том, как меняется спрос на технику в России, можно узнать в материале о росте рынка спецтехники на фоне новых правил и инвестиций.

Если взглянуть на ситуацию шире, становится ясно: Беларусь не просто догоняет мировые тренды, а в чем-то даже опережает их. Для сравнения, в странах ЕС доля электромобилей в новых продажах в 2025 году составила около 20%, а в Беларуси этот показатель уже близок к 43%. Это может указывать на то, что государственная поддержка и локализация производства способны радикально изменить структуру рынка даже за короткий срок. Важно отметить, что подобные изменения требуют не только финансовых вложений, но и готовности покупателей к новым технологиям. Судя по данным, белорусский рынок оказался к этому готов.

Упомянутые марки: Belgee, Geely, DongFeng, Haval
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