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9 августа 2019, 21:34

Белорусский стронгмен сдвинул с места 15 тяжелых МАЗов

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К своему 75-летию Минский автомобильный завод получил достойный подарок. А преподнес его «МАЗовский» земляк – Дмитрий Белайц, работающий, правда, в России. Широкой общественности имя мало кому известное. Родом из Гродненской области, генеральный директор торгового дома «МТЗ Сибирь».
Белорусский стронгмен сдвинул с места 15 тяжелых МАЗов

 

Белорусский стронгмен сдвинул с места 15 тяжелых МАЗов

 

Белорусский стронгмен сдвинул с места 15 тяжелых МАЗов

 

Белорусский стронгмен сдвинул с места 15 тяжелых МАЗов

фото пользователя 110km

Белорусский стронгмен сдвинул с места 15 тяжелых МАЗов
Белорусский стронгмен сдвинул с места 15 тяжелых МАЗов
Белорусский стронгмен сдвинул с места 15 тяжелых МАЗов
Белорусский стронгмен сдвинул с места 15 тяжелых МАЗов

Это, что называется, по официальной линии. А вообще-то Дмитрий - почетный председатель Белорусской федерации силового многоборья, много лет посвятил занятиям дзюдо и самбо. Было время, когда даже выступал за национальную сборную, после чего увлекся силовым экстримом. В настоящее время белорусский витязь успешно выступает в Беларуси и России.

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Именно по линии своего силового увлечения Белайц и вошел в историю МАЗа. На днях стронгмен совершил невозможное - сдвинул 15 (!) соединенных жесткой сцепкой грузовиков МАЗ-643028 на расстояние 7,2 метра. Общая масса автомобилей составила 157,5 тонны. Силач настроился и… поставил рекорд. Правда, со второй попытки – первый толчок оказался неудачным. Много времени у крепкого белоруса не ушло – всего-то чуть больше минуты.

В официальной информации о рекорде сообщается, что трюк подобного масштаба был выполнен впервые. До недавнего времени мировым рекордом считалась буксировка 7 тяжелых грузовиков. Подвиг Белайца оценили не только представители МАЗа и многочисленные зеваки, но также представители Международной федерации регистрации мировых рекордов. Они подтвердили установление мирового рекорда.

Как и все сильные от природы люди, Дмитрий не лишен скромности. Комментируя свой рекорд, он заявил: «Даже не знаю, какая сила меня поддержала на второй попытке, так как после первой было непонятно, что делать дальше. Выложился по максимуму. Важно, что за мной была колонна именно белорусских грузовиков».


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Форум МАЗ 5440
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Илья25
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Белорусский стронгмен сдвинул с места 15 тяжелых МАЗов
Это, что называется, по официальной линии. А вообще-то Дмитрий - почетный председатель Белорусской федерации силового многоборья, много лет посвятил занятиям дзюдо и самбо. Было время, когда даже выступал за национальную сборную, после чего увлекся силовым экстримом. В настоящее время белорусский витязь успешно выступает в Беларуси и России.{{material_123932}} Именно по линии своего силового увлечения Белайц и вошел в историю МАЗа. На днях стронгмен совершил невозможное - сдвинул 15 (!) соединенных жесткой сцепкой грузовиков МАЗ-643028 на расстояние 7,2 метра. Общая масса автомобилей составила 157,5 тонны. Силач настроился и… поставил рекорд. Правда, со второй попытки – первый толчок оказался неудачным. Много времени у крепкого белоруса не ушло – всего-то чуть больше минуты. В официальной информации о рекорде сообщается, что трюк подобного масштаба был выполнен впервые. До недавнего времени мировым рекордом считалась буксировка 7 тяжелых грузовиков. Подвиг Белайца оценили не только представители МАЗа и многочисленные зеваки, но также представители Международной федерации регистрации мировых рекордов. Они подтвердили установление мирового рекорда.Как и все сильные от природы люди, Дмитрий не лишен скромности. Комментируя свой рекорд, он заявил: «Даже не знаю, какая сила меня поддержала на второй попытке, так как после первой было непонятно, что делать дальше. Выложился по максимуму. Важно, что за мной была колонна именно белорусских грузовиков».
2019-08-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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