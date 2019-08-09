Белорусский стронгмен сдвинул с места 15 тяжелых МАЗов
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Это, что называется, по официальной линии. А вообще-то Дмитрий - почетный председатель Белорусской федерации силового многоборья, много лет посвятил занятиям дзюдо и самбо. Было время, когда даже выступал за национальную сборную, после чего увлекся силовым экстримом. В настоящее время белорусский витязь успешно выступает в Беларуси и России.
В официальной информации о рекорде сообщается, что трюк подобного масштаба был выполнен впервые. До недавнего времени мировым рекордом считалась буксировка 7 тяжелых грузовиков. Подвиг Белайца оценили не только представители МАЗа и многочисленные зеваки, но также представители Международной федерации регистрации мировых рекордов. Они подтвердили установление мирового рекорда.
Как и все сильные от природы люди, Дмитрий не лишен скромности. Комментируя свой рекорд, он заявил: «Даже не знаю, какая сила меня поддержала на второй попытке, так как после первой было непонятно, что делать дальше. Выложился по максимуму. Важно, что за мной была колонна именно белорусских грузовиков».
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