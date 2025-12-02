Китайские машины под белорусским именем: что известно о новом бренде Zubr

Белорусский Zubr: названы цены и модели нового автобренда

В Беларуси запускают новую марку авто. Она получила название Zubr. В линейке будет пять разных моделей. Их уже можно заказать по предзаказу. Цены и условия покупки удивляют. Узнайте все подробности о проекте.

Автомобильный рынок Беларуси готовится встречать нового игрока. Им станет бренд с мощным названием Zubr, первые партии машин которого сойдут с конвейера известного завода «Юнисон». Как сообщает «Российская Газета», компания уже начала принимать предварительные заказы на свою продукцию, подогревая интерес будущих покупателей.

Модельный ряд на старте продаж будет состоять из пяти автомобилей. Открывают линейку кроссоверы Legenda и Volat с одинаковой стартовой ценой в 59 900 белорусских рублей, что эквивалентно примерно 1,6 миллиона российских рублей. Далее следует модель Talisman, за которую попросят от 71 900 белорусских рублей (около 1,93 млн рублей). Более дорогие варианты - это Zorka за 75 000 белорусских рублей (чуть больше 2 млн рублей) и флагманский Relikt стоимостью от 79 900 белорусских рублей (2,14 млн рублей).

Для привлечения клиентов компания разработала специальную финансовую программу. Покупателям предложат кредит на срок до десяти лет с привлекательной годовой ставкой, начинающейся от 1,9%. Это может стать серьезным аргументом в пользу выбора новой марки.

Представители Zubr не делают секрета из происхождения своих автомобилей. В основе белорусских новинок лежат модели китайской марки Forthing, которая входит в концерн Dongfeng. В частности, прототипами для «Зубров» послужили автомобили, известные в Китае как SX3, T5, T5L, Т5 EVO и Hedmos. В планах компании - постепенное увеличение доли местных компонентов в конструкции машин, что позволит со временем говорить о реальной белорусской локализации.