Белорусы опять удивили: посмотри на самую стильную автобусную остановку
Фото: mchs.gov.by
Если быть точнее, навес превратился в кузов «пожарки», к которому приварили кабину от советского грузовика.
В ведомстве подчеркивают, что арт-объект остается полноценной остановкой общественного транспорта. Однако здесь приводится в том числе полезная информация от спасателей - можно знакомиться с требованиями к учащемуся Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС, а также абитуриентам этого учебного заведения.
На панелях объекта размещена текстовая информация, кроме того, воспользовавшись QR-кодами, здесь можно получить подробные сведения о поступлении в учебные заведения МЧС.
Любой желающий в ожидании общественного транспорта сможет установить приложение «МЧС Беларуси: помощь рядом». На остановке также есть номер службы спасения — 112.
Наверное, вы догадались, что идея оформления остановки в соответствующей тематике родилась у сотрудников областного управления МЧС. Вот только автомобиль, по первоначальным планам, должен был быть более современным, да и саму остановку хотели нашпиговать «умной» электроникой.
Все согласились, что мысль верная, однако, как это часто бывает, не хватило финансовых силенок. В итоге был предложен альтернативный вариант – использовать автомобиль старого образца. А что, вышло неплохо…
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